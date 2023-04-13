https://ria.ru/20230413/sputnik-1865026725.html

Россия может откатиться на седьмое место на рынке спутников, заявил Борисов

Россия может откатиться на седьмое место на рынке спутников, заявил Борисов - РИА Новости, 13.04.2023

Россия может откатиться на седьмое место на рынке спутников, заявил Борисов

Если Россия не увеличит темпы производства многоспутниковых группировок, то к 2030 году откатится с четвертого на седьмое место по доле мирового рынка... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:59

2023-04-13T12:59

2023-04-13T12:59

спутник

роскосмос

юрий борисов (роскосмос)

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космос - риа наука

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Если Россия не увеличит темпы производства многоспутниковых группировок, то к 2030 году откатится с четвертого на седьмое место по доле мирового рынка космических услуг, заявил в четверг глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "К 2030 году, если мы реализуем этот проект ("Сфера"), мы откатимся где-то на седьмое место в мире. Если сегодня мы где-то четвертые после США, Китая, Великобритании со своей группировкой в 192 спутника, а всего в мире летает уже более 7 тысяч, к 30-му году это количество кратно вырастет. И если мы не изменим свои подходы, мы будем опускаться и занимать меньшую долю мирового рынка космических услуг", - сказал Борисов на XVI международном навигационном форуме "Сфера". По его словам, без развитой системы многоспутниковых группировок, в том числе, нельзя обеспечить обороноспособность страны "на должном уровне" и осуществить переход на "цифровую экономику". Проект "Сфера" призван обеспечить россиян интернетом вещей, а также связью в удалённых от центра территорий России, в частности в Арктике. Особый акцент разработчики делают на обеспечении связи на Северном морском пути. "Сферу" можно сравнить с уже функционирующей системой Илона Маска Starlink с той разницей, что у российской системы спутников будет меньше, а функционал планируется более широкий. Первый аппарат группировки "Сфера", спутник-демонстратор "Скиф-Д", был запущен 22 октября 2022 года. Согласно одобренному правительством проекту "Сферы", всего на орбиту будут выведены 162 аппарата, разработчики же хотят более 500 спутников. Всего на "Сферу" нужно 180 миллиардов рублей, более 60% этой суммы планируется искать вне бюджета.

https://ria.ru/20230412/sputniki-1864641181.html

https://ria.ru/20230413/svyaz-1865012073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

спутник, роскосмос, юрий борисов (роскосмос), россия, в мире, космос - риа наука