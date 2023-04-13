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Патрушев рассказал о действиях западных спецслужб на Северном Кавказе
Патрушев рассказал о действиях западных спецслужб на Северном Кавказе - РИА Новости, 13.04.2023
Патрушев рассказал о действиях западных спецслужб на Северном Кавказе
Западные спецслужбы активизируют на Северном Кавказе "спящие" ячейки террористов, националистов и радикалов, боевики усиливают пропагандистскую и вербовочную... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:36
2023-04-13T14:36
2023-04-13T14:36
николай патрушев
северный кавказ
нальчик
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НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Западные спецслужбы активизируют на Северном Кавказе "спящие" ячейки террористов, националистов и радикалов, боевики усиливают пропагандистскую и вербовочную работу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Международные экстремистские и террористические организации усиливают в регионах пропагандистскую и вербовочную работу. Активизируется деятельность подконтрольных западным спецслужбам законспирированных ячеек террористических, националистических и радикальных религиозных организаций", - сказал Патрушев, выступая в четверг в Нальчике на совещании по вопросам безопасности в СКФО. Жители Северного Кавказа прекрасно знают, к каким последствиями приводят подобные действия, отметил Патрушев. "Достаточно вспомнить трагические события октября 2005 года, когда была предпринята попытка вооруженного захвата города Нальчика, в котором мы сейчас находимся", - сказал Патрушев. "Недавно в Республике Ингушетия совершено нападение вооруженной бандгруппы на сотрудников правоохранительных органов", - напомнил он.
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николай патрушев, северный кавказ, нальчик, россия, в мире
Николай Патрушев, Северный Кавказ, Нальчик, Россия, В мире
Патрушев рассказал о действиях западных спецслужб на Северном Кавказе
Патрушев: западные спецслужбы активизируют на Северном Кавказе спящие ячейки террористов
НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Западные спецслужбы активизируют на Северном Кавказе "спящие" ячейки террористов, националистов и радикалов, боевики усиливают пропагандистскую и вербовочную работу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Международные экстремистские и террористические организации усиливают в регионах пропагандистскую и вербовочную работу. Активизируется деятельность подконтрольных западным спецслужбам законспирированных ячеек террористических, националистических и радикальных религиозных организаций", - сказал Патрушев, выступая в четверг в Нальчике
на совещании по вопросам безопасности в СКФО
.
Жители Северного Кавказа прекрасно знают, к каким последствиями приводят подобные действия, отметил Патрушев.
"Достаточно вспомнить трагические события октября 2005 года, когда была предпринята попытка вооруженного захвата города Нальчика, в котором мы сейчас находимся", - сказал Патрушев.
"Недавно в Республике Ингушетия
совершено нападение вооруженной бандгруппы на сотрудников правоохранительных органов", - напомнил он.
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