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Патрушев рассказал о действиях западных спецслужб на Северном Кавказе

Патрушев рассказал о действиях западных спецслужб на Северном Кавказе - РИА Новости, 13.04.2023

Патрушев рассказал о действиях западных спецслужб на Северном Кавказе

Западные спецслужбы активизируют на Северном Кавказе "спящие" ячейки террористов, националистов и радикалов, боевики усиливают пропагандистскую и вербовочную... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:36

2023-04-13T14:36

2023-04-13T14:36

николай патрушев

северный кавказ

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НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Западные спецслужбы активизируют на Северном Кавказе "спящие" ячейки террористов, националистов и радикалов, боевики усиливают пропагандистскую и вербовочную работу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Международные экстремистские и террористические организации усиливают в регионах пропагандистскую и вербовочную работу. Активизируется деятельность подконтрольных западным спецслужбам законспирированных ячеек террористических, националистических и радикальных религиозных организаций", - сказал Патрушев, выступая в четверг в Нальчике на совещании по вопросам безопасности в СКФО. Жители Северного Кавказа прекрасно знают, к каким последствиями приводят подобные действия, отметил Патрушев. "Достаточно вспомнить трагические события октября 2005 года, когда была предпринята попытка вооруженного захвата города Нальчика, в котором мы сейчас находимся", - сказал Патрушев. "Недавно в Республике Ингушетия совершено нападение вооруженной бандгруппы на сотрудников правоохранительных органов", - напомнил он.

https://ria.ru/20230123/terakty-1846761882.html

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николай патрушев, северный кавказ, нальчик, россия, в мире