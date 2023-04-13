Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал о действиях западных спецслужб на Северном Кавказе - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/spetssluzhby-1865057876.html
Патрушев рассказал о действиях западных спецслужб на Северном Кавказе
Патрушев рассказал о действиях западных спецслужб на Северном Кавказе - РИА Новости, 13.04.2023
Патрушев рассказал о действиях западных спецслужб на Северном Кавказе
Западные спецслужбы активизируют на Северном Кавказе "спящие" ячейки террористов, националистов и радикалов, боевики усиливают пропагандистскую и вербовочную... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:36
2023-04-13T14:36
николай патрушев
северный кавказ
нальчик
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg
НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Западные спецслужбы активизируют на Северном Кавказе "спящие" ячейки террористов, националистов и радикалов, боевики усиливают пропагандистскую и вербовочную работу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Международные экстремистские и террористические организации усиливают в регионах пропагандистскую и вербовочную работу. Активизируется деятельность подконтрольных западным спецслужбам законспирированных ячеек террористических, националистических и радикальных религиозных организаций", - сказал Патрушев, выступая в четверг в Нальчике на совещании по вопросам безопасности в СКФО. Жители Северного Кавказа прекрасно знают, к каким последствиями приводят подобные действия, отметил Патрушев. "Достаточно вспомнить трагические события октября 2005 года, когда была предпринята попытка вооруженного захвата города Нальчика, в котором мы сейчас находимся", - сказал Патрушев. "Недавно в Республике Ингушетия совершено нападение вооруженной бандгруппы на сотрудников правоохранительных органов", - напомнил он.
https://ria.ru/20230123/terakty-1846761882.html
северный кавказ
нальчик
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_eea661d907d7c9fd567f1f3d899962e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай патрушев, северный кавказ, нальчик, россия, в мире
Николай Патрушев, Северный Кавказ, Нальчик, Россия, В мире
Патрушев рассказал о действиях западных спецслужб на Северном Кавказе

Патрушев: западные спецслужбы активизируют на Северном Кавказе спящие ячейки террористов

© Sputnik | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Западные спецслужбы активизируют на Северном Кавказе "спящие" ячейки террористов, националистов и радикалов, боевики усиливают пропагандистскую и вербовочную работу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Международные экстремистские и террористические организации усиливают в регионах пропагандистскую и вербовочную работу. Активизируется деятельность подконтрольных западным спецслужбам законспирированных ячеек террористических, националистических и радикальных религиозных организаций", - сказал Патрушев, выступая в четверг в Нальчике на совещании по вопросам безопасности в СКФО.
Жители Северного Кавказа прекрасно знают, к каким последствиями приводят подобные действия, отметил Патрушев.
"Достаточно вспомнить трагические события октября 2005 года, когда была предпринята попытка вооруженного захвата города Нальчика, в котором мы сейчас находимся", - сказал Патрушев.
"Недавно в Республике Ингушетия совершено нападение вооруженной бандгруппы на сотрудников правоохранительных органов", - напомнил он.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ агента украинских спецслужб на территории Северо-Кавказского федерального округа
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2022-2023 годах
23 января, 13:14
 
Николай ПатрушевСеверный КавказНальчикРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала