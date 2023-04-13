https://ria.ru/20230413/spetsoperatsiya-1870185965.html
В Дагестане собирают продуктовые корзины для участников спецоперации
В Дагестане собирают продуктовые корзины для участников спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
В Дагестане собирают продуктовые корзины для участников спецоперации
Сбор продовольственных корзин для участников специальной военной операции объявили в Новолакском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе районной... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-13T09:17
2023-04-13T09:17
2023-05-06T16:21
специальная военная операция на украине
общество
новолакский район
надежные люди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866529712_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_bbece0563a842c33c21dc2f405067a77.jpg
МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Сбор продовольственных корзин для участников специальной военной операции объявили в Новолакском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе районной администрации. "Союз женщин Новолакского района запустил акцию "Корзиночки Рамадана участникам СВО". В рамках этой акции желающие могут принести муку, рис, макароны, подсолнечное масло, чай, сахар, конфеты, печенья, сгущенку, финики, халву", – говорится в сообщении. Собирают продукты в местных образовательных учреждениях, затем будут сформированы продовольственные корзины и направлены военнослужащим.
https://ria.ru/20230410/posylka-1870043504.html
новолакский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866529712_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_895e2291456721b804218602dd74152a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новолакский район, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Новолакский район, Надежные люди
В Дагестане собирают продуктовые корзины для участников спецоперации
В Дагестане собирают продовольственные корзины для участников спецоперации
МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Сбор продовольственных корзин для участников специальной военной операции объявили в Новолакском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе районной администрации.
"Союз женщин Новолакского района запустил акцию "Корзиночки Рамадана участникам СВО". В рамках этой акции желающие могут принести муку, рис, макароны, подсолнечное масло, чай, сахар, конфеты, печенья, сгущенку, финики, халву", – говорится в сообщении.
Собирают продукты в местных образовательных учреждениях, затем будут сформированы продовольственные корзины и направлены военнослужащим.
Детсад из Южно-Сахалинска собрал посылку участникам спецоперации