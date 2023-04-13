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В Дагестане собирают продуктовые корзины для участников спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:17 13.04.2023 (обновлено: 16:21 06.05.2023)
https://ria.ru/20230413/spetsoperatsiya-1870185965.html
В Дагестане собирают продуктовые корзины для участников спецоперации
В Дагестане собирают продуктовые корзины для участников спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
В Дагестане собирают продуктовые корзины для участников спецоперации
Сбор продовольственных корзин для участников специальной военной операции объявили в Новолакском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе районной... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-13T09:17
2023-05-06T16:21
специальная военная операция на украине
общество
новолакский район
надежные люди
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МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Сбор продовольственных корзин для участников специальной военной операции объявили в Новолакском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе районной администрации. "Союз женщин Новолакского района запустил акцию "Корзиночки Рамадана участникам СВО". В рамках этой акции желающие могут принести муку, рис, макароны, подсолнечное масло, чай, сахар, конфеты, печенья, сгущенку, финики, халву", – говорится в сообщении. Собирают продукты в местных образовательных учреждениях, затем будут сформированы продовольственные корзины и направлены военнослужащим.
https://ria.ru/20230410/posylka-1870043504.html
новолакский район
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общество, новолакский район, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Новолакский район, Надежные люди
В Дагестане собирают продуктовые корзины для участников спецоперации

В Дагестане собирают продовольственные корзины для участников спецоперации

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазгрузка автомобиля с гуманитарной помощью
Разгрузка автомобиля с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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Разгрузка автомобиля с гуманитарной помощью. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Сбор продовольственных корзин для участников специальной военной операции объявили в Новолакском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе районной администрации.
"Союз женщин Новолакского района запустил акцию "Корзиночки Рамадана участникам СВО". В рамках этой акции желающие могут принести муку, рис, макароны, подсолнечное масло, чай, сахар, конфеты, печенья, сгущенку, финики, халву", – говорится в сообщении.
Собирают продукты в местных образовательных учреждениях, затем будут сформированы продовольственные корзины и направлены военнослужащим.
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