https://ria.ru/20230413/spetsoperatsiya-1870185965.html

В Дагестане собирают продуктовые корзины для участников спецоперации

В Дагестане собирают продуктовые корзины для участников спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023

В Дагестане собирают продуктовые корзины для участников спецоперации

Сбор продовольственных корзин для участников специальной военной операции объявили в Новолакском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе районной... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-13T09:17

2023-04-13T09:17

2023-05-06T16:21

специальная военная операция на украине

общество

новолакский район

надежные люди

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МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Сбор продовольственных корзин для участников специальной военной операции объявили в Новолакском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе районной администрации. "Союз женщин Новолакского района запустил акцию "Корзиночки Рамадана участникам СВО". В рамках этой акции желающие могут принести муку, рис, макароны, подсолнечное масло, чай, сахар, конфеты, печенья, сгущенку, финики, халву", – говорится в сообщении. Собирают продукты в местных образовательных учреждениях, затем будут сформированы продовольственные корзины и направлены военнослужащим.

https://ria.ru/20230410/posylka-1870043504.html

новолакский район

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2023

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общество, новолакский район, надежные люди