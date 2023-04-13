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Басов: потенциал сотрудничества СУЭК с КНР раскрыт далеко не полностью - РИА Новости, 13.04.2023
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08:00 13.04.2023
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Басов: потенциал сотрудничества СУЭК с КНР раскрыт далеко не полностью
Басов: потенциал сотрудничества СУЭК с КНР раскрыт далеко не полностью - РИА Новости, 13.04.2023
Басов: потенциал сотрудничества СУЭК с КНР раскрыт далеко не полностью
Энергетическое сотрудничество двух великих держав, Китая и России, сегодня находится на беспрецедентно высоком уровне. Об этом неоднократно высказывались лидеры РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T08:00
2023-04-13T08:00
новости суэк
сибирская угольная энергетическая компания
китай
россия
экономика
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Энергетическое сотрудничество двух великих держав, Китая и России, сегодня находится на беспрецедентно высоком уровне. Об этом неоднократно высказывались лидеры наших стран во время исторического визита Председателя Си Цзиньпина в Москву. Такое сотрудничество не только способствует процветанию народов России и Китая, но и помогает отстаивать национальные интересы на международной арене, заявил генеральный директор СУЭК Максим Басов в статье для одной из крупнейших газет Китая "Хуаньцю шибао".По его словам, уход с западных рынков не оказался для компании неожиданным. Угольный рынок Европы давно и неуклонно сжимался, прежде всего в силу царивших там политических настроений отказа от применения угля в энергетике. Поэтому минувший год только ускорил изменения в российском угольном экспорте.По его словам, рассматривая перспективы дальнейшего развития сотрудничества крупнейшей угольной компании России СУЭК с китайскими партнерами, можно сказать, что потенциал такого сотрудничества раскрыт далеко не полностью."Прежде всего, мы видим, что Китай в своей энергетической политике руководствуется не политической конъюнктурой, а интересами безопасности и экономического роста, не забывая при этом об экологии и собственных международных обязательствах в рамках Парижского соглашения о климате. В этом приоритеты наших стран практически совпадают. Поэтому в Китае гармонично развиваются все виды энергетики, включая угольную, которая в своем развитии опирается на новые экологичные технологии и топливо с минимальным содержанием серы и других вредных примесей. Именно такое качественное топливо, прошедшее обогащение, поставляет в Китай СУЭК. Мощности наших обогатительных фабрик позволяют очистить 100% поставляемого на экспорт угля", - отметил гендиректор СУЭК.ПотенциалО востребованности продукции российских угольщиков на рынке Китая свидетельствует и рост импорта, который в прошлом году составил 19%. По сравнению с 2019 годом поставки российского угля в Китай выросли более, чем в два раза.По его мнению, возможности крупнейшей российской угольной энергетической компании СУЭК значительно превышают достигнутый уровень – более 10 миллионов тонн грузов. Под управлением СУЭК работают десятки угольных разрезов и шахт, 10 обогатительных фабрик, горнорудные предприятия и несколько высокотехнологичных сервисных предприятий, способных производить сложное оборудование и запчасти. Ежегодно компания поставляет на зарубежные рынки больше 50 миллионов тонн высококачественного угля, других энергетических и сырьевых товаров.Басов напомнил, что у СУЭК один из крупнейших в России вагонных парков - более 53 000 полувагонов в управлении, из которых 65% инновационные, а собственная логистическая инфраструктура позволяет отгружать до 5 500 вагонов в сутки. Компания владеет крупными балкерными терминалами на Дальнем Востоке и Севере России. Таким образом есть все возможности, чтобы наращивать надежные, стабильные поставки качественного угля нашим партнерам в Китае.Не углем единымПомимо угля из России СУЭК активно развивает поставки в Китай других сырьевых продуктов, в том числе энергетического и металлургического угля из третьих стран, нефтяного кокса, биомассы и железной руды. В 2021 году объем реализации данных товаров в Китай составил 3,7 миллиона тонн, по итогам 2022 года – 3,4 миллиона тонн. В частности, продажи нефтяного кокса на китайском рынке ведутся через собственные складские терминалы, где топливо разных производителей блендируется для создания продукта, соответствующего запросам потребителей. Это – также важное направление, которые мы планируем развивать на рынке Китая.Еще одно перспективное направление - поставки электроэнергии в КНР, которые на данный момент находятся на рекордном уровне. Энергетическое подразделение СУЭК, компания СГК, является 6-й энергетической компанией России по установленной мощности электростанций."Отдельно хотел бы остановиться на такой перспективной области взаимодействия СУЭК с китайскими партнерами, как машиностроение. В связи с уходом ряда европейских компаний, доля наших закупок техники из Китая, Индии, Турции, ЮАР, Белоруссии и других дружественных стран растет. Постоянно расширяется ассортимент продукции, которую мы выпускаем на наших 11 ремонтно-машиностроительных заводах. Это позволяет обеспечивать наши предприятия и другие горные компании необходимыми комплектующими и сервисными услугами. При этом мы открыты для расширения сотрудничества с коллегами-машиностроителями из Китая, которые обладают необходимыми компетенциями для производства востребованной в отрасли продукции. Такую продукцию можно производить и в Китае, и на базе наших предприятий, и в рамках СП", - отметил Басов.Он выразил уверенность, что укрепление сотрудничества СУЭК с китайскими партнерами в угольной, энергетической и смежных отраслях отвечает интересам РФ и Китая, регионов, где расположены предприятия СУЭК, и десятков тысяч сотрудников.
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сибирская угольная энергетическая компания, китай, россия, экономика
Новости СУЭК, Сибирская угольная энергетическая компания, Китай, Россия, Экономика
Новости СУЭК

Басов: потенциал сотрудничества СУЭК с КНР раскрыт далеко не полностью

© Фото предоставлено пресс-службой АО " СУЭК"Генеральный директор СУЭК Максим Басов
Генеральный директор СУЭК Максим Басов
© Фото предоставлено пресс-службой АО " СУЭК"
Генеральный директор СУЭК Максим Басов
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Энергетическое сотрудничество двух великих держав, Китая и России, сегодня находится на беспрецедентно высоком уровне. Об этом неоднократно высказывались лидеры наших стран во время исторического визита Председателя Си Цзиньпина в Москву. Такое сотрудничество не только способствует процветанию народов России и Китая, но и помогает отстаивать национальные интересы на международной арене, заявил генеральный директор СУЭК Максим Басов в статье для одной из крупнейших газет Китая "Хуаньцю шибао".
По его словам, уход с западных рынков не оказался для компании неожиданным. Угольный рынок Европы давно и неуклонно сжимался, прежде всего в силу царивших там политических настроений отказа от применения угля в энергетике. Поэтому минувший год только ускорил изменения в российском угольном экспорте.
«
"Приоритетным рынком стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где особое место занимает Китай как крупнейшая экономика и дружественная нам страна. По словам президента Путина, Россия стала стратегическим поставщиком энергоресурсов в Китай и способна удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования", - сказал Басов.
По его словам, рассматривая перспективы дальнейшего развития сотрудничества крупнейшей угольной компании России СУЭК с китайскими партнерами, можно сказать, что потенциал такого сотрудничества раскрыт далеко не полностью.
"Прежде всего, мы видим, что Китай в своей энергетической политике руководствуется не политической конъюнктурой, а интересами безопасности и экономического роста, не забывая при этом об экологии и собственных международных обязательствах в рамках Парижского соглашения о климате. В этом приоритеты наших стран практически совпадают. Поэтому в Китае гармонично развиваются все виды энергетики, включая угольную, которая в своем развитии опирается на новые экологичные технологии и топливо с минимальным содержанием серы и других вредных примесей. Именно такое качественное топливо, прошедшее обогащение, поставляет в Китай СУЭК. Мощности наших обогатительных фабрик позволяют очистить 100% поставляемого на экспорт угля", - отметил гендиректор СУЭК.
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Потенциал

О востребованности продукции российских угольщиков на рынке Китая свидетельствует и рост импорта, который в прошлом году составил 19%. По сравнению с 2019 годом поставки российского угля в Китай выросли более, чем в два раза.
«
"Ограничения логистики, которые испытывает СУЭК, не дают нам в полной мере реализовать экспортный потенциал, но наши поставки в Китай в прошлом году лишь на пару процентов не дотянули до объемов 2021 года. За первые 2 месяца этого года наши поставки в Китай угля, нефтекокса и железорудного концентрата уже составили почти 3 миллиона тонн, что является хорошим заделом для превышения объемов прошлого года", - отметил Басов.
По его мнению, возможности крупнейшей российской угольной энергетической компании СУЭК значительно превышают достигнутый уровень – более 10 миллионов тонн грузов. Под управлением СУЭК работают десятки угольных разрезов и шахт, 10 обогатительных фабрик, горнорудные предприятия и несколько высокотехнологичных сервисных предприятий, способных производить сложное оборудование и запчасти. Ежегодно компания поставляет на зарубежные рынки больше 50 миллионов тонн высококачественного угля, других энергетических и сырьевых товаров.
© Фото предоставлено пресс-службой АО " СУЭК"Потенциал сотрудничества СУЭК с КНР раскрыт далеко не полностью
Потенциал сотрудничества СУЭК с КНР раскрыт далеко не полностью
© Фото предоставлено пресс-службой АО " СУЭК"
Потенциал сотрудничества СУЭК с КНР раскрыт далеко не полностью
Басов напомнил, что у СУЭК один из крупнейших в России вагонных парков - более 53 000 полувагонов в управлении, из которых 65% инновационные, а собственная логистическая инфраструктура позволяет отгружать до 5 500 вагонов в сутки. Компания владеет крупными балкерными терминалами на Дальнем Востоке и Севере России. Таким образом есть все возможности, чтобы наращивать надежные, стабильные поставки качественного угля нашим партнерам в Китае.
«
"При этом мы намерены наращивать объем экспорта российского угля как за счет увеличения морских отгрузок, так и развития сухопутного экспорта через погранпереходы. Для развития поставок и взаимодействия с китайскими потребителями в Китае создана дочерняя компания SUEK Shanghai Trading с центральным офисом в Шанхае и филиалами в Пекине и Харбине",- сказал он.

Не углем единым

Помимо угля из России СУЭК активно развивает поставки в Китай других сырьевых продуктов, в том числе энергетического и металлургического угля из третьих стран, нефтяного кокса, биомассы и железной руды. В 2021 году объем реализации данных товаров в Китай составил 3,7 миллиона тонн, по итогам 2022 года – 3,4 миллиона тонн. В частности, продажи нефтяного кокса на китайском рынке ведутся через собственные складские терминалы, где топливо разных производителей блендируется для создания продукта, соответствующего запросам потребителей. Это – также важное направление, которые мы планируем развивать на рынке Китая.
«
"В этой связи мы видим возможность увеличить объем экспорта угля в Китай до 15 миллионов тонн в год в этом году и даже больше в ближайшем будущем. Эти проекты, вне каких-либо сомнений, отвечают интересам обеих стран, и наша миссия - реализовать их совместными усилиями", - сообщил глава компании.
Еще одно перспективное направление - поставки электроэнергии в КНР, которые на данный момент находятся на рекордном уровне. Энергетическое подразделение СУЭК, компания СГК, является 6-й энергетической компанией России по установленной мощности электростанций.
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"Отдельно хотел бы остановиться на такой перспективной области взаимодействия СУЭК с китайскими партнерами, как машиностроение. В связи с уходом ряда европейских компаний, доля наших закупок техники из Китая, Индии, Турции, ЮАР, Белоруссии и других дружественных стран растет. Постоянно расширяется ассортимент продукции, которую мы выпускаем на наших 11 ремонтно-машиностроительных заводах. Это позволяет обеспечивать наши предприятия и другие горные компании необходимыми комплектующими и сервисными услугами. При этом мы открыты для расширения сотрудничества с коллегами-машиностроителями из Китая, которые обладают необходимыми компетенциями для производства востребованной в отрасли продукции. Такую продукцию можно производить и в Китае, и на базе наших предприятий, и в рамках СП", - отметил Басов.
Он выразил уверенность, что укрепление сотрудничества СУЭК с китайскими партнерами в угольной, энергетической и смежных отраслях отвечает интересам РФ и Китая, регионов, где расположены предприятия СУЭК, и десятков тысяч сотрудников.
 
Новости СУЭКСибирская угольная энергетическая компанияКитайРоссияЭкономика
 
 
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