https://ria.ru/20230413/sotrudnichestvo-1864904506.html

Басов: потенциал сотрудничества СУЭК с КНР раскрыт далеко не полностью

Басов: потенциал сотрудничества СУЭК с КНР раскрыт далеко не полностью - РИА Новости, 13.04.2023

Басов: потенциал сотрудничества СУЭК с КНР раскрыт далеко не полностью

Энергетическое сотрудничество двух великих держав, Китая и России, сегодня находится на беспрецедентно высоком уровне. Об этом неоднократно высказывались лидеры РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T08:00

2023-04-13T08:00

2023-04-13T08:00

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

китай

россия

экономика

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Энергетическое сотрудничество двух великих держав, Китая и России, сегодня находится на беспрецедентно высоком уровне. Об этом неоднократно высказывались лидеры наших стран во время исторического визита Председателя Си Цзиньпина в Москву. Такое сотрудничество не только способствует процветанию народов России и Китая, но и помогает отстаивать национальные интересы на международной арене, заявил генеральный директор СУЭК Максим Басов в статье для одной из крупнейших газет Китая "Хуаньцю шибао".По его словам, уход с западных рынков не оказался для компании неожиданным. Угольный рынок Европы давно и неуклонно сжимался, прежде всего в силу царивших там политических настроений отказа от применения угля в энергетике. Поэтому минувший год только ускорил изменения в российском угольном экспорте.По его словам, рассматривая перспективы дальнейшего развития сотрудничества крупнейшей угольной компании России СУЭК с китайскими партнерами, можно сказать, что потенциал такого сотрудничества раскрыт далеко не полностью."Прежде всего, мы видим, что Китай в своей энергетической политике руководствуется не политической конъюнктурой, а интересами безопасности и экономического роста, не забывая при этом об экологии и собственных международных обязательствах в рамках Парижского соглашения о климате. В этом приоритеты наших стран практически совпадают. Поэтому в Китае гармонично развиваются все виды энергетики, включая угольную, которая в своем развитии опирается на новые экологичные технологии и топливо с минимальным содержанием серы и других вредных примесей. Именно такое качественное топливо, прошедшее обогащение, поставляет в Китай СУЭК. Мощности наших обогатительных фабрик позволяют очистить 100% поставляемого на экспорт угля", - отметил гендиректор СУЭК.ПотенциалО востребованности продукции российских угольщиков на рынке Китая свидетельствует и рост импорта, который в прошлом году составил 19%. По сравнению с 2019 годом поставки российского угля в Китай выросли более, чем в два раза.По его мнению, возможности крупнейшей российской угольной энергетической компании СУЭК значительно превышают достигнутый уровень – более 10 миллионов тонн грузов. Под управлением СУЭК работают десятки угольных разрезов и шахт, 10 обогатительных фабрик, горнорудные предприятия и несколько высокотехнологичных сервисных предприятий, способных производить сложное оборудование и запчасти. Ежегодно компания поставляет на зарубежные рынки больше 50 миллионов тонн высококачественного угля, других энергетических и сырьевых товаров.Басов напомнил, что у СУЭК один из крупнейших в России вагонных парков - более 53 000 полувагонов в управлении, из которых 65% инновационные, а собственная логистическая инфраструктура позволяет отгружать до 5 500 вагонов в сутки. Компания владеет крупными балкерными терминалами на Дальнем Востоке и Севере России. Таким образом есть все возможности, чтобы наращивать надежные, стабильные поставки качественного угля нашим партнерам в Китае.Не углем единымПомимо угля из России СУЭК активно развивает поставки в Китай других сырьевых продуктов, в том числе энергетического и металлургического угля из третьих стран, нефтяного кокса, биомассы и железной руды. В 2021 году объем реализации данных товаров в Китай составил 3,7 миллиона тонн, по итогам 2022 года – 3,4 миллиона тонн. В частности, продажи нефтяного кокса на китайском рынке ведутся через собственные складские терминалы, где топливо разных производителей блендируется для создания продукта, соответствующего запросам потребителей. Это – также важное направление, которые мы планируем развивать на рынке Китая.Еще одно перспективное направление - поставки электроэнергии в КНР, которые на данный момент находятся на рекордном уровне. Энергетическое подразделение СУЭК, компания СГК, является 6-й энергетической компанией России по установленной мощности электростанций."Отдельно хотел бы остановиться на такой перспективной области взаимодействия СУЭК с китайскими партнерами, как машиностроение. В связи с уходом ряда европейских компаний, доля наших закупок техники из Китая, Индии, Турции, ЮАР, Белоруссии и других дружественных стран растет. Постоянно расширяется ассортимент продукции, которую мы выпускаем на наших 11 ремонтно-машиностроительных заводах. Это позволяет обеспечивать наши предприятия и другие горные компании необходимыми комплектующими и сервисными услугами. При этом мы открыты для расширения сотрудничества с коллегами-машиностроителями из Китая, которые обладают необходимыми компетенциями для производства востребованной в отрасли продукции. Такую продукцию можно производить и в Китае, и на базе наших предприятий, и в рамках СП", - отметил Басов.Он выразил уверенность, что укрепление сотрудничества СУЭК с китайскими партнерами в угольной, энергетической и смежных отраслях отвечает интересам РФ и Китая, регионов, где расположены предприятия СУЭК, и десятков тысяч сотрудников.

https://ria.ru/20221220/suek-1839987999.html

https://ria.ru/20221130/reyting-1835214320.html

китай

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сибирская угольная энергетическая компания, китай, россия, экономика