https://ria.ru/20230413/sneg-1864962353.html

На юго-западе Саудовской Аравии выпал снег

На юго-западе Саудовской Аравии выпал снег - РИА Новости, 13.04.2023

На юго-западе Саудовской Аравии выпал снег

Снег выпал в провинции Аль-Баха на юго-западе Саудовской Аравии перед наступлением традиционно жаркого сезона в странах Персидского залива, сообщил... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T09:18

2023-04-13T09:18

2023-04-13T09:18

в мире

саудовская аравия

персидский залив

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ДОХА, 13 апр - РИА Новости. Снег выпал в провинции Аль-Баха на юго-западе Саудовской Аравии перед наступлением традиционно жаркого сезона в странах Персидского залива, сообщил информационный портал "Араби21". В его материале отмечается, что жители города, пользователи социальных сетей разместили видеозаписи и фотографии лежащего на улицах города снега, который приходится убирать снегоуборочной техникой, а также плавающих в лужах кусков расколотых льдин. Власти ряда саудовских провинций, в том числе Мекки, отменили занятия во всех учебных заведениях в среду из-за непогоды, сильных дождей и ветра. Согласно прогнозу погоды в соседних странах - Катаре и Кувейте, начиная с четверга до конца выходных, там тоже ожидаются сильные осадки.

https://ria.ru/20230406/sneg-1863389883.html

саудовская аравия

персидский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, саудовская аравия, персидский залив