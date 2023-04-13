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На юго-западе Саудовской Аравии выпал снег - РИА Новости, 13.04.2023
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09:18 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/sneg-1864962353.html
На юго-западе Саудовской Аравии выпал снег
На юго-западе Саудовской Аравии выпал снег - РИА Новости, 13.04.2023
На юго-западе Саудовской Аравии выпал снег
Снег выпал в провинции Аль-Баха на юго-западе Саудовской Аравии перед наступлением традиционно жаркого сезона в странах Персидского залива, сообщил... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T09:18
2023-04-13T09:18
в мире
саудовская аравия
персидский залив
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ДОХА, 13 апр - РИА Новости. Снег выпал в провинции Аль-Баха на юго-западе Саудовской Аравии перед наступлением традиционно жаркого сезона в странах Персидского залива, сообщил информационный портал "Араби21". В его материале отмечается, что жители города, пользователи социальных сетей разместили видеозаписи и фотографии лежащего на улицах города снега, который приходится убирать снегоуборочной техникой, а также плавающих в лужах кусков расколотых льдин. Власти ряда саудовских провинций, в том числе Мекки, отменили занятия во всех учебных заведениях в среду из-за непогоды, сильных дождей и ветра. Согласно прогнозу погоды в соседних странах - Катаре и Кувейте, начиная с четверга до конца выходных, там тоже ожидаются сильные осадки.
https://ria.ru/20230406/sneg-1863389883.html
саудовская аравия
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в мире, саудовская аравия, персидский залив
В мире, Саудовская Аравия, Персидский залив
На юго-западе Саудовской Аравии выпал снег

"Араби21": снег выпал в провинции Аль-Баха на юго-западе Саудовской Аравии

© Кадр из видео очевидцаCнег выпал в провинции Аль-Баха на юго-западе Саудовской Аравии
Cнег выпал в провинции Аль-Баха на юго-западе Саудовской Аравии
© Кадр из видео очевидца
Cнег выпал в провинции Аль-Баха на юго-западе Саудовской Аравии
Читать ria.ru в
ДОХА, 13 апр - РИА Новости. Снег выпал в провинции Аль-Баха на юго-западе Саудовской Аравии перед наступлением традиционно жаркого сезона в странах Персидского залива, сообщил информационный портал "Араби21".
В его материале отмечается, что жители города, пользователи социальных сетей разместили видеозаписи и фотографии лежащего на улицах города снега, который приходится убирать снегоуборочной техникой, а также плавающих в лужах кусков расколотых льдин.
Власти ряда саудовских провинций, в том числе Мекки, отменили занятия во всех учебных заведениях в среду из-за непогоды, сильных дождей и ветра. Согласно прогнозу погоды в соседних странах - Катаре и Кувейте, начиная с четверга до конца выходных, там тоже ожидаются сильные осадки.
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В миреСаудовская АравияПерсидский залив
 
 
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