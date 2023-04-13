https://ria.ru/20230413/snaryady-1864949658.html

ВС России поразили позиции ВСУ на Донецком направлении термитными снарядами

ВС России поразили позиции ВСУ на Донецком направлении термитными снарядами - РИА Новости, 13.04.2023

ВС России поразили позиции ВСУ на Донецком направлении термитными снарядами

Вооруженные силы России поразили огневую позицию украинских военных на Донецком направлении при помощи термитных снарядов, видеозапись попала в распоряжение РИА РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T06:36

2023-04-13T06:36

2023-04-13T09:19

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

артемовск

воздушно-десантные войска россии

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ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России поразили огневую позицию украинских военных на Донецком направлении при помощи термитных снарядов, видеозапись попала в распоряжение РИА Новости. Боевая зажигательная смесь при разрыве воспламеняется и достигает температуры горения 2300-2700 градусов. Это наиболее распространенный вид зажигательного оружия, который позволяет ударять по противнику как на открытой местности, так и в укрытии. Основным поражающим фактором зажигательного оружия выступает тепловая энергия. Такие снаряды вызывают пожар, который невозможно потушить. Это оружие сопряжено с реактивной системой залпового огня "Град". По сообщениям Минобороны, за минувшие сутки российские войска нанесли поражение украинским соединениям на Донецком, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях.Также продолжаются бои за Артемовск. Штурмовые группы "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами, отряды ВДВ сковывали действия противника на флангах.

https://ria.ru/20230413/vks-1864946196.html

россия

артемовск

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Кадры поражения огневых позиций украинских военных при помощи термитных снарядов Кадры поражения огневых позиций украинских военных при помощи термитных снарядов 2023-04-13T06:36 true PT0M42S

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безопасность, россия, артемовск, воздушно-десантные войска россии