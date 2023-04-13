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ВС России поразили позиции ВСУ на Донецком направлении термитными снарядами - РИА Новости, 13.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 13.04.2023 (обновлено: 09:19 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/snaryady-1864949658.html
ВС России поразили позиции ВСУ на Донецком направлении термитными снарядами
ВС России поразили позиции ВСУ на Донецком направлении термитными снарядами - РИА Новости, 13.04.2023
ВС России поразили позиции ВСУ на Донецком направлении термитными снарядами
Вооруженные силы России поразили огневую позицию украинских военных на Донецком направлении при помощи термитных снарядов, видеозапись попала в распоряжение РИА РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T06:36
2023-04-13T09:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
артемовск
воздушно-десантные войска россии
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ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России поразили огневую позицию украинских военных на Донецком направлении при помощи термитных снарядов, видеозапись попала в распоряжение РИА Новости. Боевая зажигательная смесь при разрыве воспламеняется и достигает температуры горения 2300-2700 градусов. Это наиболее распространенный вид зажигательного оружия, который позволяет ударять по противнику как на открытой местности, так и в укрытии. Основным поражающим фактором зажигательного оружия выступает тепловая энергия. Такие снаряды вызывают пожар, который невозможно потушить. Это оружие сопряжено с реактивной системой залпового огня "Град". По сообщениям Минобороны, за минувшие сутки российские войска нанесли поражение украинским соединениям на Донецком, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях.Также продолжаются бои за Артемовск. Штурмовые группы "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами, отряды ВДВ сковывали действия противника на флангах.
https://ria.ru/20230413/vks-1864946196.html
россия
артемовск
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РИА Новости
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Кадры поражения огневых позиций украинских военных при помощи термитных снарядов
Кадры поражения огневых позиций украинских военных при помощи термитных снарядов
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безопасность, россия, артемовск, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Артемовск, Воздушно-десантные войска России
ВС России поразили позиции ВСУ на Донецком направлении термитными снарядами

ВС России поразили украинские позиции на Донецком направлении термитными снарядами

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России поразили огневую позицию украинских военных на Донецком направлении при помощи термитных снарядов, видеозапись попала в распоряжение РИА Новости.
Боевая зажигательная смесь при разрыве воспламеняется и достигает температуры горения 2300-2700 градусов. Это наиболее распространенный вид зажигательного оружия, который позволяет ударять по противнику как на открытой местности, так и в укрытии. Основным поражающим фактором зажигательного оружия выступает тепловая энергия. Такие снаряды вызывают пожар, который невозможно потушить.
Это оружие сопряжено с реактивной системой залпового огня "Град".
По сообщениям Минобороны, за минувшие сутки российские войска нанесли поражение украинским соединениям на Донецком, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях.
Также продолжаются бои за Артемовск. Штурмовые группы "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами, отряды ВДВ сковывали действия противника на флангах.
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Вчера, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАртемовскВоздушно-десантные войска России
 
 
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