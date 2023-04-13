Рейтинг@Mail.ru
Михаил Шуфутинский высказался о спецоперации - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:19 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/shufutinskiy-1865007209.html
Михаил Шуфутинский высказался о спецоперации
Михаил Шуфутинский высказался о спецоперации - РИА Новости, 13.04.2023
Михаил Шуфутинский высказался о спецоперации
Певец Михаил Шуфутинский в интервью изданию "Аргументы и факты" объяснил свою позицию относительно спецоперации, а также почему не говорит о ней публично. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:19
2023-04-13T14:19
шоубиз
михаил шуфутинский
знаменитости
музыка
гражданство
новости шоу-бизнеса
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864188099_0:73:2761:1626_1920x0_80_0_0_87e5c4febd226b8d2d285ec273ce4c7e.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский в интервью изданию "Аргументы и факты" объяснил свою позицию относительно спецоперации, а также почему не говорит о ней публично. Шансонье также рассказал о судьбе своего американского паспорта. По словам Шуфутинского, ему жаль сбежавших из России артистов. В 1980-х годах Михаил Шуфутинский переехал в США. Спустя почти десять лет он дал несколько концертов на родине. В начале нулевых музыкант окончательно обосновался в России. По данным СМИ, у знаменитости также осталась недвижимость за границей – дом в Филадельфии и поместье в Лос-Анджелесе.
https://ria.ru/20230413/shufutinskiy-1864106521.html
сша
россия
лос-анджелес
филадельфия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864188099_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_a873d255522eda1f16e42a4cb23472be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил шуфутинский, знаменитости, музыка, гражданство, новости шоу-бизнеса, сша, россия, лос-анджелес, филадельфия
Шоубиз, Михаил Шуфутинский, Знаменитости, Музыка, Гражданство, Новости шоу-бизнеса, США, Россия, Лос-Анджелес, Филадельфия
Михаил Шуфутинский высказался о спецоперации

Певец Михаил Шуфутинский высказался о спецоперации и втором гражданстве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПевец Михаил Шуфутинский
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский в интервью изданию "Аргументы и факты" объяснил свою позицию относительно спецоперации, а также почему не говорит о ней публично.
«
"Многие мои коллеги публично выражают свою позицию. Я этого не делаю по одной простой причине. Я развлекаю людей на своих концертах. За лозунгами и политическими высказываниями они ходят на митинги и партийные собрания. Могу сказать одно — я с молоком матери впитал ненависть к фашизму. Любая страна, где культивируется нацизм, где это допустимо, для меня враг", – признался Шуфутинский.
Шансонье также рассказал о судьбе своего американского паспорта.
«

"У него истек срок действия в прошлом году. Я хотел продлить, но мне отказали в визите в американское консульство в Москве. Я уже три года в США не был. Неохота. Мне нужно быть сегодня здесь. Тут мой дом, моя родина", – добавил музыкант.

По словам Шуфутинского, ему жаль сбежавших из России артистов.
«
"Мне их тоже жаль. Я не могу никого осуждать. Уезжают ведь по разным причинам. Когда кормушку отодвинут, а цепь останется такой же длины, можно и не дотянуться. Думаю, со временем многие поймут, что совершили ошибку", – заключил исполнитель.
В 1980-х годах Михаил Шуфутинский переехал в США. Спустя почти десять лет он дал несколько концертов на родине.
В начале нулевых музыкант окончательно обосновался в России. По данным СМИ, у знаменитости также осталась недвижимость за границей – дом в Филадельфии и поместье в Лос-Анджелесе.
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
"Я календарь переверну": как хорошо вы знаете песни Михаила Шуфутинского
Вчера, 08:00
 
ШоубизМихаил ШуфутинскийЗнаменитостиМузыкаГражданствоНовости шоу-бизнесаСШАРоссияЛос-АнджелесФиладельфия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала