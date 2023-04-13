https://ria.ru/20230413/shufutinskiy-1865007209.html

Михаил Шуфутинский высказался о спецоперации

Михаил Шуфутинский высказался о спецоперации - РИА Новости, 13.04.2023

Михаил Шуфутинский высказался о спецоперации

Певец Михаил Шуфутинский в интервью изданию "Аргументы и факты" объяснил свою позицию относительно спецоперации, а также почему не говорит о ней публично. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:19

2023-04-13T14:19

2023-04-13T14:19

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский в интервью изданию "Аргументы и факты" объяснил свою позицию относительно спецоперации, а также почему не говорит о ней публично. Шансонье также рассказал о судьбе своего американского паспорта. По словам Шуфутинского, ему жаль сбежавших из России артистов. В 1980-х годах Михаил Шуфутинский переехал в США. Спустя почти десять лет он дал несколько концертов на родине. В начале нулевых музыкант окончательно обосновался в России. По данным СМИ, у знаменитости также осталась недвижимость за границей – дом в Филадельфии и поместье в Лос-Анджелесе.

https://ria.ru/20230413/shufutinskiy-1864106521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

михаил шуфутинский, знаменитости, музыка, гражданство, новости шоу-бизнеса, сша, россия, лос-анджелес, филадельфия