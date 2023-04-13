Михаил Шуфутинский высказался о спецоперации
Певец Михаил Шуфутинский высказался о спецоперации и втором гражданстве
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский в интервью изданию "Аргументы и факты" объяснил свою позицию относительно спецоперации, а также почему не говорит о ней публично.
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"Многие мои коллеги публично выражают свою позицию. Я этого не делаю по одной простой причине. Я развлекаю людей на своих концертах. За лозунгами и политическими высказываниями они ходят на митинги и партийные собрания. Могу сказать одно — я с молоком матери впитал ненависть к фашизму. Любая страна, где культивируется нацизм, где это допустимо, для меня враг", – признался Шуфутинский.
Шансонье также рассказал о судьбе своего американского паспорта.
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"У него истек срок действия в прошлом году. Я хотел продлить, но мне отказали в визите в американское консульство в Москве. Я уже три года в США не был. Неохота. Мне нужно быть сегодня здесь. Тут мой дом, моя родина", – добавил музыкант.
По словам Шуфутинского, ему жаль сбежавших из России артистов.
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"Мне их тоже жаль. Я не могу никого осуждать. Уезжают ведь по разным причинам. Когда кормушку отодвинут, а цепь останется такой же длины, можно и не дотянуться. Думаю, со временем многие поймут, что совершили ошибку", – заключил исполнитель.
В 1980-х годах Михаил Шуфутинский переехал в США. Спустя почти десять лет он дал несколько концертов на родине.
В начале нулевых музыкант окончательно обосновался в России. По данным СМИ, у знаменитости также осталась недвижимость за границей – дом в Филадельфии и поместье в Лос-Анджелесе.