https://ria.ru/20230413/shpionazh-1865011584.html
В Бердянске задержали мужчину, передававшего Украине секретные координаты
В Бердянске задержали мужчину, передававшего Украине секретные координаты - РИА Новости, 13.04.2023
В Бердянске задержали мужчину, передававшего Украине секретные координаты
Житель Бердянска задержан за передачу украинским кураторам координат мест дислокации ВС РФ и объектов инфраструктуры, ведется следствие, сообщили экстренные... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:05
2023-04-13T12:05
2023-04-13T12:38
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Житель Бердянска задержан за передачу украинским кураторам координат мест дислокации ВС РФ и объектов инфраструктуры, ведется следствие, сообщили экстренные службы Запорожской области."В Бердянске сотрудники правоохранительных органов России задержали местного жителя, который передавал боевикам ВСУ координаты объектов критической гражданской инфраструктуры, мест дислокации Вооруженных сил России и передвижения военной техники", - говорится в сообщении.Отмечается, что 48-летний гражданин Украины ранее проходил службу в войсках ПВО вооруженных сил Украины, обладал специальными знаниями и навыками и потому прекрасно понимал, к каким разрушениям и трагическим последствиям для города и его жителей приведет его преступная деятельность."Задержанный, несмотря на свой солидный возраст, ведет асоциальный образ жизни, нигде не работает и живет на пенсию престарелой матери. При этом маму характеризуют положительно. Женщина является прихожанкой храма Русской православной церкви, вступила в российское гражданство", - сообщили в экстренных службах.В отношении задержанного проводятся следственные действия. Ему грозит до 20 лет лишения свободы – статья УК РФ не уточняется, но, по всей видимости, речь идет о шпионаже.
https://ria.ru/20230412/shpionazh-1864750704.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Бердянске задержали мужчину, передававшего Украине секретные координаты
В Бердянске задержали мужчину, передававшего Киеву координаты мест дислокации ВС России