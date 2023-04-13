https://ria.ru/20230413/shpionazh-1865011584.html

В Бердянске задержали мужчину, передававшего Украине секретные координаты

В Бердянске задержали мужчину, передававшего Украине секретные координаты - РИА Новости, 13.04.2023

В Бердянске задержали мужчину, передававшего Украине секретные координаты

Житель Бердянска задержан за передачу украинским кураторам координат мест дислокации ВС РФ и объектов инфраструктуры, ведется следствие, сообщили экстренные... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:05

2023-04-13T12:05

2023-04-13T12:38

специальная военная операция на украине

бердянск

украина

вооруженные силы рф

россия

безопасность

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795151413_0:258:3072:1985_1920x0_80_0_0_b3a0d3f48441e2418ba18fe686d151c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Житель Бердянска задержан за передачу украинским кураторам координат мест дислокации ВС РФ и объектов инфраструктуры, ведется следствие, сообщили экстренные службы Запорожской области."В Бердянске сотрудники правоохранительных органов России задержали местного жителя, который передавал боевикам ВСУ координаты объектов критической гражданской инфраструктуры, мест дислокации Вооруженных сил России и передвижения военной техники", - говорится в сообщении.Отмечается, что 48-летний гражданин Украины ранее проходил службу в войсках ПВО вооруженных сил Украины, обладал специальными знаниями и навыками и потому прекрасно понимал, к каким разрушениям и трагическим последствиям для города и его жителей приведет его преступная деятельность."Задержанный, несмотря на свой солидный возраст, ведет асоциальный образ жизни, нигде не работает и живет на пенсию престарелой матери. При этом маму характеризуют положительно. Женщина является прихожанкой храма Русской православной церкви, вступила в российское гражданство", - сообщили в экстренных службах.В отношении задержанного проводятся следственные действия. Ему грозит до 20 лет лишения свободы – статья УК РФ не уточняется, но, по всей видимости, речь идет о шпионаже.

https://ria.ru/20230412/shpionazh-1864750704.html

https://ria.ru/20230407/shpionazh-1863661113.html

бердянск

украина

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

бердянск, украина, вооруженные силы рф, россия, безопасность, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, запорожская область