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Лидер молдавской партии "Шор" отреагировал на судебный приговор - РИА Новости, 13.04.2023
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19:15 13.04.2023 (обновлено: 19:29 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/shor-1865165072.html
Лидер молдавской партии "Шор" отреагировал на судебный приговор
Лидер молдавской партии "Шор" отреагировал на судебный приговор - РИА Новости, 13.04.2023
Лидер молдавской партии "Шор" отреагировал на судебный приговор
Лидер оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор в своем Telegram-канале назвал "беззаконным и беспредельным" решение судей о том, что он приговорен к 15... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T19:15
2023-04-13T19:29
в мире
молдавия
владимир плахотнюк
илан шор
майя санду
banca de economii
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КИШИНЕВ, 13 апр — РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор в своем Telegram-канале назвал "беззаконным и беспредельным" решение судей о том, что он приговорен к 15 годам лишения свободы за участие в банковских махинациях. Президент Молдавии Майя Санду сообщила в четверг, что судьи Апелляционной палаты приговорили Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Власти Молдавии неоднократно обсуждали с руководством Израиля возможность экстрадиции Шора на родину. По словам израильской стороны, после вынесения окончательного приговора обвиняемому, они примут решение будет ли Шор выслан на родину или станет отбывать наказание в Израиле. Илан Шор также заявил, что не собирается подчиняться решению суда, по которому он приговорен к 15 годам лишения свободы за участие в банковских махинациях, поскольку считает приговор местью властей за протесты в стране.Он подчеркнул, что это решение не остановит его борьбу против власти и призвал жителей страны выйти на антиправительственный протест 7 мая.Шор - супруг известной российской певицы Жасмин. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе года его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся. Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит и Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
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в мире, молдавия, владимир плахотнюк, илан шор, майя санду, banca de economii
В мире, Молдавия, Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Майя Санду, Banca de Economii
Лидер молдавской партии "Шор" отреагировал на судебный приговор

Лидер молдавской партии "Шор" назвал приговор судей беззаконным и беспредельным

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 апр — РИА Новости. Лидер оппозиционной молдавской партии "Шор" Илан Шор в своем Telegram-канале назвал "беззаконным и беспредельным" решение судей о том, что он приговорен к 15 годам лишения свободы за участие в банковских махинациях.
Президент Молдавии Майя Санду сообщила в четверг, что судьи Апелляционной палаты приговорили Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы.
Представители и сторонники партии Шор у здания Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) в Кишиневе. Кадр видео
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12 апреля, 12:19
«

"Я и мои сторонники точно это не забудем: как под прессингом сегодня было вынесено беззаконное и беспредельное решение в нарушение всех процедур, норм, здравого смысла и закона", - заявил Шор в видеообращении.

Власти Молдавии неоднократно обсуждали с руководством Израиля возможность экстрадиции Шора на родину. По словам израильской стороны, после вынесения окончательного приговора обвиняемому, они примут решение будет ли Шор выслан на родину или станет отбывать наказание в Израиле.
Илан Шор также заявил, что не собирается подчиняться решению суда, по которому он приговорен к 15 годам лишения свободы за участие в банковских махинациях, поскольку считает приговор местью властей за протесты в стране.
«
"Меня это решение абсолютно не смущает, я не собираюсь подчиняться, это решение будет отменено ровно на второй день после смены действующего режима. Сегодняшним решением власть мстит мне за протестное движение, за то, что я и моя команда боремся за достойную жизнь граждан", - написал Шор.
Он подчеркнул, что это решение не остановит его борьбу против власти и призвал жителей страны выйти на антиправительственный протест 7 мая.
Шор - супруг известной российской певицы Жасмин. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе года его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся.
Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит и Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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10 апреля, 18:30
 
В миреМолдавияВладимир ПлахотнюкИлан ШорМайя СандуBanca de Economii
 
 
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