Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесут проект о праве родителей ветировать решения администрации школы - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/shkola-1865032914.html
В ГД внесут проект о праве родителей ветировать решения администрации школы
В ГД внесут проект о праве родителей ветировать решения администрации школы - РИА Новости, 13.04.2023
В ГД внесут проект о праве родителей ветировать решения администрации школы
"Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о праве родительских сообществ накладывать вето на некоторые решения школьной администрации, сообщила член комитета... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:22
2023-04-13T13:22
школа
общество
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о праве родительских сообществ накладывать вето на некоторые решения школьной администрации, сообщила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. По ее словам, сейчас родительские сообщества в лучшем случае "организовывают школьные экскурсии", а полномочия родителей заканчиваются возможностью "поговорить о школьных проблемах в WhatsApp". Депутат отметила, что соответствующая инициатива будет внесена в Госдуму.
https://ria.ru/20230323/nauka-1859857248.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
школа, общество, госдума рф, россия
Школа, Общество, Госдума РФ, Россия
В ГД внесут проект о праве родителей ветировать решения администрации школы

В ГД внесут проект о праве родителей накладывать вето на решения администрации школы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о праве родительских сообществ накладывать вето на некоторые решения школьной администрации, сообщила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.
«
"Родительское большинство должно получить право накладывать вето на решения администрации школы по ряду вопросов. По каким-то решения должны принимать только по решению обеих сторон - школы и родительского комитета", - заявила депутат, выступая в Госдуме в четверг.
По ее словам, сейчас родительские сообщества в лучшем случае "организовывают школьные экскурсии", а полномочия родителей заканчиваются возможностью "поговорить о школьных проблемах в WhatsApp".
Депутат отметила, что соответствующая инициатива будет внесена в Госдуму.
Девочка-подросток за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Российские ученые придумали, как помочь подросткам раскрывать таланты
23 марта, 09:00
 
ШколаОбществоГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала