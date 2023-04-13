https://ria.ru/20230413/shkola-1865032914.html

В ГД внесут проект о праве родителей ветировать решения администрации школы

В ГД внесут проект о праве родителей ветировать решения администрации школы - РИА Новости, 13.04.2023

В ГД внесут проект о праве родителей ветировать решения администрации школы

"Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о праве родительских сообществ накладывать вето на некоторые решения школьной администрации, сообщила член комитета... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:22

2023-04-13T13:22

2023-04-13T13:22

школа

общество

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о праве родительских сообществ накладывать вето на некоторые решения школьной администрации, сообщила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. По ее словам, сейчас родительские сообщества в лучшем случае "организовывают школьные экскурсии", а полномочия родителей заканчиваются возможностью "поговорить о школьных проблемах в WhatsApp". Депутат отметила, что соответствующая инициатива будет внесена в Госдуму.

https://ria.ru/20230323/nauka-1859857248.html

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Владимир Лаврентьев

школа, общество, госдума рф, россия