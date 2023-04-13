https://ria.ru/20230413/shkola-1865032914.html
В ГД внесут проект о праве родителей ветировать решения администрации школы
В ГД внесут проект о праве родителей ветировать решения администрации школы - РИА Новости, 13.04.2023
В ГД внесут проект о праве родителей ветировать решения администрации школы
"Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о праве родительских сообществ накладывать вето на некоторые решения школьной администрации, сообщила член комитета... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:22
2023-04-13T13:22
2023-04-13T13:22
школа
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о праве родительских сообществ накладывать вето на некоторые решения школьной администрации, сообщила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. По ее словам, сейчас родительские сообщества в лучшем случае "организовывают школьные экскурсии", а полномочия родителей заканчиваются возможностью "поговорить о школьных проблемах в WhatsApp". Депутат отметила, что соответствующая инициатива будет внесена в Госдуму.
https://ria.ru/20230323/nauka-1859857248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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школа, общество, госдума рф, россия
Школа, Общество, Госдума РФ, Россия
В ГД внесут проект о праве родителей ветировать решения администрации школы
В ГД внесут проект о праве родителей накладывать вето на решения администрации школы