https://ria.ru/20230413/serbiya-1865109905.html

Вучич объяснил, почему Сербия проводит учения со странами НАТО

Вучич объяснил, почему Сербия проводит учения со странами НАТО - РИА Новости, 13.04.2023

Вучич объяснил, почему Сербия проводит учения со странами НАТО

Президент Сербии Александр Вучич объяснил в четверг, почему Сербия проводит военные учения в июне со странами-членами НАТО и не проводит их с Россией. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:54

2023-04-13T16:54

2023-04-13T16:54

в мире

сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 13 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич объяснил в четверг, почему Сербия проводит военные учения в июне со странами-членами НАТО и не проводит их с Россией. В министерстве обороны Сербии ранее сообщили РИА Новости, что армия проведет 16-30 июня учения "Платиновый волк" с партнерскими государствами для достижения уровня оперативной совместимости в многонациональных операциях. В минобороны подчеркнули, что и далее в силе решение правительства Сербии от 27 февраля 2022 года, "которым прекращаются и откладываются все действия в связи с учениями с иностранными партнерами". Журналисты попросили его в четверг прокомментировать критику политических оппонентов из-за проведения маневров. "Какие это по счету учения ("Платиновый волк" - ред.), шестые, седьмые, восьмые… Не понимаю, в чем тут проблема? Что вы хотите – суверенной независимой стране определять, когда она будет проводить учения? А эти маневры дают нашим военным новые знания, оперативную совместимость и увеличение возможностей, всегда можно научится чему-то от партнерских армий", - заявил президент и верховный главнокомандующий Сербии. "Не вижу, в чем тут проблема, тем более, что наша политика ясна. Сербия военно-нейтральная страна и не будет менять эту свою позицию. А потом скажут – почему не проводите учения и с теми другими, а те другие - в состоянии войны, подождите хотя бы, чтобы они ее закончили и будем проводить (учения) с ними", - указал Вучич. В конце марта этого года представитель госдепартамента Дерек Шолле поблагодарил официальный Белград за скорое проведение маневров. В январе посол США в Сербии Кристофер Хилл высказывал надежду на возобновление совместных военных учений с сербской армией. Маневры "Платиновый волк" проводятся на базе "Юг" близ города Буяновац с 2014 года. В 2021 году в учениях кроме сербов участвовали военнослужащие США, Великобритании, Франции, Венгрии, Румынии, Болгарии, Словении, Греции и Боснии и Герцеговины, которая не является членом НАТО, но участвует в программе "Партнерство ради мира".

https://ria.ru/20230324/vuchich-1860527000.html

https://ria.ru/20230324/serby-1860461302.html

https://ria.ru/20230325/uran-1860593486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, александр вучич, нато