https://ria.ru/20230413/serbiya-1865103876.html

Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину, заявил Вучич

Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину, заявил Вучич - РИА Новости, 13.04.2023

Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину, заявил Вучич

Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие и боеприпасы на Украину, она экспортирует оборонную продукцию только разрешенным конечным пользователям,... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:38

2023-04-13T16:38

2023-04-13T16:40

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сербия

украина

александр вучич

ивица дачич

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БЕЛГРАД, 13 апр - РИА Новости. Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие и боеприпасы на Украину, она экспортирует оборонную продукцию только разрешенным конечным пользователям, заявил сербский президент Александр Вучич. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на утечку документов Пентагона написало, что власти Сербии "уже передали или готовы передать оружие Украине". Министр обороны Сербии Милош Вучевич в среду заявил РИА Новости, что новые сообщения о поставках Белградом оружия Киеву являются ложными, как и предыдущие. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич также отвергал сообщения о продаже Белградом оружия Киеву и подчеркнул сербскую приверженность позиции военного нейтралитета, заявило сербское министерство иностранных дел. Министр указал на соблюдение Белградом внутренних и международных правовых актов и отказ от поставок вооружений в любое государство если "там возможно возникновение или продолжение вооруженного конфликта" и создается угроза для мира и безопасности. По данным Рейтер, в документе, озаглавленном "Европа I Ответ на продолжающийся российско-украинский конфликт", в виде таблицы перечислены "оценочные позиции" 38 европейских правительств в ответ на просьбы Украины о военной помощи. Согласно утекшим данным, Сербия отказалась проводить обучение украинских войск, но при этом обязалась отправить летальную помощь или уже предоставила ее. В документе отмечается "политическая воля" и возможности Сербии поставлять оружие Киеву в будущем. Как подчеркнуло агентство, документ США с данными по Сербии имеет гриф "секретно" и пометку NOFORN, означающую запрет его передачи иностранным спецслужбам. Он датирован 2 марта и скреплен печатью канцелярии Объединенного комитета начальников штабов. Рейтер отмечает, что проверить подлинность документа не удалось. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.

https://ria.ru/20230413/postavki-1865092846.html

https://ria.ru/20230412/postavki-1864792563.html

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в мире, сербия, украина, александр вучич, ивица дачич