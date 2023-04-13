https://ria.ru/20230413/sdelka-1865071431.html

Страны ОПЕК в марте выполнили сделку ОПЕК+ на 182 процента

Страны ОПЕК в марте выполнили сделку ОПЕК+ на 182 процента - РИА Новости, 13.04.2023

Страны ОПЕК в марте выполнили сделку ОПЕК+ на 182 процента

Добыча нефти ОПЕК в марте снизилась на 86 тысяч баррелей в сутки к уровню февраля - до 28,8 миллиона баррелей в сутки, при этом страны организации вновь... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:07

2023-04-13T15:07

2023-04-13T15:07

экономика

цены на нефть

саудовская аравия

ангола

ирак

опек

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Добыча нефти ОПЕК в марте снизилась на 86 тысяч баррелей в сутки к уровню февраля - до 28,8 миллиона баррелей в сутки, при этом страны организации вновь добывали меньше разрешенных им сделкой ОПЕК+ уровней, выполнив соглашение на 182%, следует из данных апрельского доклада ОПЕК. "Согласно данным вторичных источников, общий объем добычи нефти 13 стран ОПЕК в марте 2023 года составил в среднем 28,8 миллиона баррелей в сутки, что на 86 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем месяце. Добыча нефти выросла в основном в Саудовской Аравии, в то же время сократилась в Анголе, Ираке и Нигерии", - говорится в докладе. Обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ имеют 10 из 13 стран ОПЕК, которые должны были сокращать добычу в марте на 1,273 миллиона баррелей в сутки от целевого уровня августа. Однако фактически этот показатель составил 2,32 миллиона баррелей. Таким образом, ОПЕК выполнила сделку на 182%, сокращая добычу на 1,04 миллиона баррелей в сутки больше плана. ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. В августе 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре же ОПЕК+ решил, что в ноябре-декабре будет снижать добычу на 2 миллиона баррелей в сутки от августовского уровня, в 2023 году пока продолжает следовать этим же параметрам. При этом ряд стран ОПЕК+ из-за естественного снижения добычи, технических моментов или внешних ограничений до сих пор не могут нарастить добычу до позволенного им уровня. Кроме того, в начале апреля ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года в сумме на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх своих текущих квот), назвав этот шаг превентивной мерой для поддержания стабильности рынка. Россия, в свою очередь, продлила свое добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки также до конца года.

https://ria.ru/20230406/neftedobycha-1863578040.html

https://ria.ru/20230412/neft-1864673668.html

саудовская аравия

ангола

ирак

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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, ангола, ирак, опек