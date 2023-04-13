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Страны ОПЕК в марте выполнили сделку ОПЕК+ на 182 процента - РИА Новости, 13.04.2023
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15:07 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/sdelka-1865071431.html
Страны ОПЕК в марте выполнили сделку ОПЕК+ на 182 процента
Страны ОПЕК в марте выполнили сделку ОПЕК+ на 182 процента - РИА Новости, 13.04.2023
Страны ОПЕК в марте выполнили сделку ОПЕК+ на 182 процента
Добыча нефти ОПЕК в марте снизилась на 86 тысяч баррелей в сутки к уровню февраля - до 28,8 миллиона баррелей в сутки, при этом страны организации вновь... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:07
2023-04-13T15:07
экономика
цены на нефть
саудовская аравия
ангола
ирак
опек
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Добыча нефти ОПЕК в марте снизилась на 86 тысяч баррелей в сутки к уровню февраля - до 28,8 миллиона баррелей в сутки, при этом страны организации вновь добывали меньше разрешенных им сделкой ОПЕК+ уровней, выполнив соглашение на 182%, следует из данных апрельского доклада ОПЕК. "Согласно данным вторичных источников, общий объем добычи нефти 13 стран ОПЕК в марте 2023 года составил в среднем 28,8 миллиона баррелей в сутки, что на 86 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем месяце. Добыча нефти выросла в основном в Саудовской Аравии, в то же время сократилась в Анголе, Ираке и Нигерии", - говорится в докладе. Обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ имеют 10 из 13 стран ОПЕК, которые должны были сокращать добычу в марте на 1,273 миллиона баррелей в сутки от целевого уровня августа. Однако фактически этот показатель составил 2,32 миллиона баррелей. Таким образом, ОПЕК выполнила сделку на 182%, сокращая добычу на 1,04 миллиона баррелей в сутки больше плана. ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. В августе 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре же ОПЕК+ решил, что в ноябре-декабре будет снижать добычу на 2 миллиона баррелей в сутки от августовского уровня, в 2023 году пока продолжает следовать этим же параметрам. При этом ряд стран ОПЕК+ из-за естественного снижения добычи, технических моментов или внешних ограничений до сих пор не могут нарастить добычу до позволенного им уровня. Кроме того, в начале апреля ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года в сумме на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх своих текущих квот), назвав этот шаг превентивной мерой для поддержания стабильности рынка. Россия, в свою очередь, продлила свое добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки также до конца года.
https://ria.ru/20230406/neftedobycha-1863578040.html
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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, ангола, ирак, опек
Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия, Ангола, Ирак, ОПЕК
Страны ОПЕК в марте выполнили сделку ОПЕК+ на 182 процента

В ОПЕК сообщили, что страны организации в марте выполнили сделку ОПЕК+ на 182 процента

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Добыча нефти ОПЕК в марте снизилась на 86 тысяч баррелей в сутки к уровню февраля - до 28,8 миллиона баррелей в сутки, при этом страны организации вновь добывали меньше разрешенных им сделкой ОПЕК+ уровней, выполнив соглашение на 182%, следует из данных апрельского доклада ОПЕК.
"Согласно данным вторичных источников, общий объем добычи нефти 13 стран ОПЕК в марте 2023 года составил в среднем 28,8 миллиона баррелей в сутки, что на 86 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем месяце. Добыча нефти выросла в основном в Саудовской Аравии, в то же время сократилась в Анголе, Ираке и Нигерии", - говорится в докладе.
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Обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ имеют 10 из 13 стран ОПЕК, которые должны были сокращать добычу в марте на 1,273 миллиона баррелей в сутки от целевого уровня августа. Однако фактически этот показатель составил 2,32 миллиона баррелей. Таким образом, ОПЕК выполнила сделку на 182%, сокращая добычу на 1,04 миллиона баррелей в сутки больше плана.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. В августе 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. В октябре же ОПЕК+ решил, что в ноябре-декабре будет снижать добычу на 2 миллиона баррелей в сутки от августовского уровня, в 2023 году пока продолжает следовать этим же параметрам.
При этом ряд стран ОПЕК+ из-за естественного снижения добычи, технических моментов или внешних ограничений до сих пор не могут нарастить добычу до позволенного им уровня.
Кроме того, в начале апреля ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года в сумме на 1,16 миллиона баррелей в сутки (сверх своих текущих квот), назвав этот шаг превентивной мерой для поддержания стабильности рынка. Россия, в свою очередь, продлила свое добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки также до конца года.
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