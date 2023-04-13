https://ria.ru/20230413/sazhentsy-1864974598.html

В ДНР посадили саженцы из Ленобласти в рамках акции "Сад памяти"

В ДНР посадили саженцы из Ленобласти в рамках акции "Сад памяти" - РИА Новости, 13.04.2023

В ДНР посадили саженцы из Ленобласти в рамках акции "Сад памяти"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в акции "Сад памяти" у подножия мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР, посадив саженцы РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:28

2023-04-13T10:28

2023-04-13T10:28

ленинградская область

александр дрозденко

донецкая народная республика

денис пушилин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в акции "Сад памяти" у подножия мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР, посадив саженцы сосны и ели, сообщает пресс-служба областного правительства. "Александр Дрозденко вместе с Денисом Пушилиным, Валерием Пикалевым и волонтерами Победы приняли участие в акции "Сад памяти". Саженцы сосны и ели из Ленобласти теперь будут расти у подножия Саур-Могилы", - говорится в сообщении. Как сообщил Дрозденко в своем телеграм-канале, всего Ленобласть привезла в ДНР 100 тысяч саженцев сосны и ели. "Первая поставка 100 тысяч саженцев сосны и ели с закрытой корневой системой из Ленобласти "расселилась" по Донецкой Народной Республике", - написал он. Губернатор отметил, что намерен направить в Рослесхоз предложение о лесопосадках на новых российских территориях. "В Ленобласти недостаточно территорий для лесовосстановления. Бизнес, который по законодательству должен восстановить лес, пытается получить свои квоты в Сибири и на Урале. Направлю в Рослесхоз предложение, чтобы площадки для лесопосадок выделялись на новых российских территориях", - отметил Дрозденко. "Первые 100 тысяч саженцев мы привезли. Но это не финал, потому что у нас хорошие предприятия по выращиванию саженцев в Ленинградской области… У саженцев очень хорошая приживляемость. Поэтому, конечно, такие поставки будут регулярными", - сказал губернатор на видео. Мемориал на кургане Саур-Могила открыли в 1967 году, он расположен в окрестностях города Снежное в ДНР. В 1943 году в этих местах шли ожесточенные бои за освобождение Донбасса от гитлеровских захватчиков. В августе 2014 года мемориал сильно пострадал из-за боев между украинскими войсками и местным ополчением. Его начали восстанавливать в 2022 году по инициативе президента РФ Владимира Путина, в сентябре на вершине мемориала впервые с 2014 года зажгли Вечный огонь.

https://ria.ru/20230412/vosstanovlenie-1864848888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, донецкая народная республика, денис пушилин