https://ria.ru/20230413/sargsyan-1865145943.html
Экс-президент Армении Саргсян дал оценку правлению Пашиняна
Экс-президент Армении Саргсян дал оценку правлению Пашиняна - РИА Новости, 13.04.2023
Экс-президент Армении Саргсян дал оценку правлению Пашиняна
Бывший президент Армении Серж Саргсян назвал катастрофическим пятилетний срок правления премьера Никола Пашиняна. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:11
2023-04-13T18:11
2023-04-13T18:15
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ЕРЕВАН, 13 апр - РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян назвал катастрофическим пятилетний срок правления премьера Никола Пашиняна. "Катастрофическое. Ничего другого сказать не могу. Вы всё это видели", - сказал Саргсян журналистам в ответ на просьбу подытожить пятилетний период правления Пашиняна. Экс-президента спросили также, чтобы он посоветовал премьеру для выхода из сложившейся ситуации. "Единственный путь: пусть этот человек пойдет займется своим делом. Пусть возьмет снова какую-то оппозиционную газету и начнет плести интриги. На другое он не способен", - сказал Саргсян. До начала активной политической деятельности Пашинян редактировал оппозиционную газету "Айкакан жаманак".
https://ria.ru/20230412/armeniya-1864881071.html
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в мире, армения, серж саргсян, никол пашинян
В мире, Армения, Серж Саргсян, Никол Пашинян
Экс-президент Армении Саргсян дал оценку правлению Пашиняна
Экс-президент Армении Саргсян назвал катастрофическими пять лет правления Пашиняна
ЕРЕВАН, 13 апр - РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян назвал катастрофическим пятилетний срок правления премьера Никола Пашиняна.
"Катастрофическое. Ничего другого сказать не могу. Вы всё это видели", - сказал Саргсян журналистам в ответ на просьбу подытожить пятилетний период правления Пашиняна.
Экс-президента спросили также, чтобы он посоветовал премьеру для выхода из сложившейся ситуации. "Единственный путь: пусть этот человек пойдет займется своим делом. Пусть возьмет снова какую-то оппозиционную газету и начнет плести интриги. На другое он не способен", - сказал Саргсян.
До начала активной политической деятельности Пашинян редактировал оппозиционную газету "Айкакан жаманак".
Пашинян заявил о нежелании скрывать нюансы отношений с Россией