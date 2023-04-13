https://ria.ru/20230413/sargsyan-1865145943.html

Экс-президент Армении Саргсян дал оценку правлению Пашиняна

Экс-президент Армении Саргсян дал оценку правлению Пашиняна - РИА Новости, 13.04.2023

Экс-президент Армении Саргсян дал оценку правлению Пашиняна

Бывший президент Армении Серж Саргсян назвал катастрофическим пятилетний срок правления премьера Никола Пашиняна. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T18:11

2023-04-13T18:11

2023-04-13T18:15

в мире

армения

серж саргсян

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 13 апр - РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян назвал катастрофическим пятилетний срок правления премьера Никола Пашиняна. "Катастрофическое. Ничего другого сказать не могу. Вы всё это видели", - сказал Саргсян журналистам в ответ на просьбу подытожить пятилетний период правления Пашиняна. Экс-президента спросили также, чтобы он посоветовал премьеру для выхода из сложившейся ситуации. "Единственный путь: пусть этот человек пойдет займется своим делом. Пусть возьмет снова какую-то оппозиционную газету и начнет плести интриги. На другое он не способен", - сказал Саргсян. До начала активной политической деятельности Пашинян редактировал оппозиционную газету "Айкакан жаманак".

https://ria.ru/20230412/armeniya-1864881071.html

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в мире, армения, серж саргсян, никол пашинян