Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Армении Саргсян дал оценку правлению Пашиняна - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 13.04.2023 (обновлено: 18:15 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/sargsyan-1865145943.html
Экс-президент Армении Саргсян дал оценку правлению Пашиняна
Экс-президент Армении Саргсян дал оценку правлению Пашиняна - РИА Новости, 13.04.2023
Экс-президент Армении Саргсян дал оценку правлению Пашиняна
Бывший президент Армении Серж Саргсян назвал катастрофическим пятилетний срок правления премьера Никола Пашиняна. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:11
2023-04-13T18:15
в мире
армения
серж саргсян
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151922/10/1519221031_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_b5c92e304b95061caa4b0c71c6f70db8.jpg
ЕРЕВАН, 13 апр - РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян назвал катастрофическим пятилетний срок правления премьера Никола Пашиняна. "Катастрофическое. Ничего другого сказать не могу. Вы всё это видели", - сказал Саргсян журналистам в ответ на просьбу подытожить пятилетний период правления Пашиняна. Экс-президента спросили также, чтобы он посоветовал премьеру для выхода из сложившейся ситуации. "Единственный путь: пусть этот человек пойдет займется своим делом. Пусть возьмет снова какую-то оппозиционную газету и начнет плести интриги. На другое он не способен", - сказал Саргсян. До начала активной политической деятельности Пашинян редактировал оппозиционную газету "Айкакан жаманак".
https://ria.ru/20230412/armeniya-1864881071.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151922/10/1519221031_19:0:803:588_1920x0_80_0_0_56d2ccbf2fa97e83ff54362a91b602b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, серж саргсян, никол пашинян
В мире, Армения, Серж Саргсян, Никол Пашинян
Экс-президент Армении Саргсян дал оценку правлению Пашиняна

Экс-президент Армении Саргсян назвал катастрофическими пять лет правления Пашиняна

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСерж Саргсян
Серж Саргсян - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Серж Саргсян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 апр - РИА Новости. Бывший президент Армении Серж Саргсян назвал катастрофическим пятилетний срок правления премьера Никола Пашиняна.
"Катастрофическое. Ничего другого сказать не могу. Вы всё это видели", - сказал Саргсян журналистам в ответ на просьбу подытожить пятилетний период правления Пашиняна.
Экс-президента спросили также, чтобы он посоветовал премьеру для выхода из сложившейся ситуации. "Единственный путь: пусть этот человек пойдет займется своим делом. Пусть возьмет снова какую-то оппозиционную газету и начнет плести интриги. На другое он не способен", - сказал Саргсян.
До начала активной политической деятельности Пашинян редактировал оппозиционную газету "Айкакан жаманак".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Пашинян заявил о нежелании скрывать нюансы отношений с Россией
12 апреля, 18:28
 
В миреАрменияСерж СаргсянНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала