https://ria.ru/20230413/sanktsii-1865168747.html

Санкции США могут мешать сближению арабских стран с Сирией, считает эксперт

Санкции США могут мешать сближению арабских стран с Сирией, считает эксперт - РИА Новости, 13.04.2023

Санкции США могут мешать сближению арабских стран с Сирией, считает эксперт

Санкции США могут помешать сближению арабских стран с Сирией даже при наличии желания с их стороны, считает эксперт по Сирии центра исследований "Аль-Джазира" в РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T19:37

2023-04-13T19:37

2023-04-13T19:37

в мире

сша

сирия

лига арабских государств

саудовская аравия

оон

лаг

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ДОХА, 13 апр - РИА Новости, Юлия Троицкая. Санкции США могут помешать сближению арабских стран с Сирией даже при наличии желания с их стороны, считает эксперт по Сирии центра исследований "Аль-Джазира" в Катаре Шауфик аш-Шукейр. "На пути возвращения Сирии в ее арабское окружение и Лигу арабских государств есть три вызова. Один из них связан с необходимостью исполнения сирийскими властями решений ООН относительно преодоления кризиса в этой стране и поиском политического выхода. Арабские страны не смогут переступить через эти решения международного сообщества, а Сирии еще много требуется сделать в этом направлении, особенно, относительно безопасного возвращения беженцев в страну. Еще один вызов связан с жесткими санкциями США в отношении Сирии, с которыми вряд ли захочет столкнуться какое-либо государство, даже активно выступая "за" (сближение с Сирией - ред.). Существует реальность в виде санкций, которые могут быть применены и к тем, кто их нарушает", - сказал он. Как считает эксперт, пока нормализация отношений между Сирией и арабскими странами происходит на двустороннем уровне, как, например, в случае с ОАЭ или Саудовской Аравией, чьи условия и требования отличаются. "Ясно, что Саудовской Аравии необходимы гарантии от Сирии, у нее есть требования, которые она озвучила. Сирия предварительно согласилась с ними, что следует из их совместного заявления по итогам визита главы МИД САР в королевство. В зависимости от того, чего удастся достигнуть, будет происходить улучшение отношений", - отметил аш-Шукейр. По его словам, кризис в Сирии разноплановый, у него есть гуманитарная, политическая стороны, связанная отдельно с сирийцами и отдельно с арабскими странами, все еще остаются арабские страны, которые не соглашаются на нормализацию отношений с сирийскими властями и увязывают ее со способностью решить внутренние политические проблемы. В пятницу в саудовской Джидде пройдет встреча министров иностранных дел арабских стран Персидского залива, Ирака, Египта и Иордании относительно ситуации вокруг Сирии с обсуждением возможности восстановления членства Дамаска в ЛАГ, где присутствие Сирии заморожено с 2011 года.

https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html

https://ria.ru/20230316/zapad-1858154633.html

сша

сирия

саудовская аравия

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в мире, сша, сирия, лига арабских государств, саудовская аравия, оон, лаг