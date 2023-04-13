https://ria.ru/20230413/sanktsii-1865098510.html

ЕС ввел санкции против группы "Вагнер" и издания РИА "ФАН"

ЕС ввел санкции против группы "Вагнер" и издания РИА "ФАН" - РИА Новости, 13.04.2023

ЕС ввел санкции против группы "Вагнер" и издания РИА "ФАН"

Совет ЕС в четверг расширил список персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", добавив две организации: группу "Вагнер" РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:24

2023-04-13T16:24

2023-04-13T16:57

евросоюз

в мире

россия

чвк "вагнер"

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Совет ЕС в четверг расширил список персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", добавив две организации: группу "Вагнер" и РИА ФАН, следует из обнародованного в официальном журнале Евросоюза документа."Учитывая серьезность ситуации, Совет считает, что необходимо включить две организации, ответственные за действия, которые нарушают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в список лиц, организаций и структур, в отношении которых применяются ограничительные меры", - указывается в документе.В мотивационной части решения, в частности, говорится, что "группа "Вагнер" несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". РИА ФАН, как считают в ЕС, поддерживает действия России и "пропагандирует деятельность группы "Вагнер". "Таким образом, РИА ФАН поддерживает действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - указывается в мотивационной части документа.В конце февраля этого года ЕС в рамках десятого пакета антироссийских санкций ввел ограничения против медиагруппы "Патриот", в которую входит РИА ФАН. Тогда всего под санкциями находились 1473 физических и 205 юридических лиц. В отношении фигурантов пакета действуют ограничения в виде замораживания активов, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. В отношении физических лиц дополнительно действует запрет на поездки, который не позволяет им въезжать на территорию ЕС или следовать транзитом.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854335900.html

https://ria.ru/20230314/vagner-1857769801.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, в мире, россия, чвк "вагнер", санкции в отношении россии