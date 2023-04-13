https://ria.ru/20230413/sanktsii-1865098510.html
ЕС ввел санкции против группы "Вагнер" и издания РИА "ФАН"
ЕС ввел санкции против группы "Вагнер" и издания РИА "ФАН" - РИА Новости, 13.04.2023
ЕС ввел санкции против группы "Вагнер" и издания РИА "ФАН"
Совет ЕС в четверг расширил список персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", добавив две организации: группу "Вагнер" РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:24
2023-04-13T16:24
2023-04-13T16:57
евросоюз
в мире
россия
чвк "вагнер"
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Совет ЕС в четверг расширил список персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", добавив две организации: группу "Вагнер" и РИА ФАН, следует из обнародованного в официальном журнале Евросоюза документа."Учитывая серьезность ситуации, Совет считает, что необходимо включить две организации, ответственные за действия, которые нарушают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в список лиц, организаций и структур, в отношении которых применяются ограничительные меры", - указывается в документе.В мотивационной части решения, в частности, говорится, что "группа "Вагнер" несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". РИА ФАН, как считают в ЕС, поддерживает действия России и "пропагандирует деятельность группы "Вагнер". "Таким образом, РИА ФАН поддерживает действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - указывается в мотивационной части документа.В конце февраля этого года ЕС в рамках десятого пакета антироссийских санкций ввел ограничения против медиагруппы "Патриот", в которую входит РИА ФАН. Тогда всего под санкциями находились 1473 физических и 205 юридических лиц. В отношении фигурантов пакета действуют ограничения в виде замораживания активов, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. В отношении физических лиц дополнительно действует запрет на поездки, который не позволяет им въезжать на территорию ЕС или следовать транзитом.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854335900.html
https://ria.ru/20230314/vagner-1857769801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, россия, чвк "вагнер", санкции в отношении россии
Евросоюз, В мире, Россия, ЧВК "Вагнер", Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против группы "Вагнер" и издания РИА "ФАН"
Евросоюз ввел санкции против группы "Вагнер" и издания РИА ФАН
БРЮССЕЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Совет ЕС в четверг расширил список персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", добавив две организации: группу "Вагнер" и РИА ФАН, следует из обнародованного в официальном журнале Евросоюза документа.
"Учитывая серьезность ситуации, Совет считает, что необходимо включить две организации, ответственные за действия, которые нарушают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины
, в список лиц, организаций и структур, в отношении которых применяются ограничительные меры", - указывается в документе.
ЕС ввел санкции против медиагруппы "Патриот"
В мотивационной части решения, в частности, говорится, что "группа "Вагнер" несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". РИА ФАН, как считают в ЕС, поддерживает действия России и "пропагандирует деятельность группы "Вагнер". "Таким образом, РИА ФАН поддерживает действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - указывается в мотивационной части документа.
В конце февраля этого года ЕС в рамках десятого пакета антироссийских санкций ввел ограничения против медиагруппы "Патриот", в которую входит РИА ФАН. Тогда всего под санкциями находились 1473 физических и 205 юридических лиц. В отношении фигурантов пакета действуют ограничения в виде замораживания активов, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. В отношении физических лиц дополнительно действует запрет на поездки, который не позволяет им въезжать на территорию ЕС или следовать транзитом.
Запад усилил санкционное давление на Россию
из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Сейм Литвы единогласно признал "Вагнер" террористической организацией