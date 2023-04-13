Китай ввел санкции против конгрессмена Маккола
Китай ввел санкции против конгрессмена США Майкла Маккола из-за Тайваня
© AP Photo / Ng Han GuanРабочий возле национального флага в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
Рабочий возле национального флага в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости. Китай ввел санкции в отношении главы комитета по международным делам палаты представителей США Майкла Маккола из-за нарушения принципа "одного Китая", говорится в заявлении МИД КНР.
Как говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте китайского внешнеполитического ведомства, конгрессмен-республиканец Майкл Маккол в последние годы неоднократно словами и поступками "вмешивался во внутренние дела Китая" и "наносил ущерб интересам Китая". Отмечается, что недавно Маккол возглавил делегацию, посетившую остров Тайвань, серьезно нарушив принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, а также послав ошибочный сигнал сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня".
Начиная с 13 апреля любые виды имущества Маккола на территории КНР будут заморожены, организациям и физическим лицам на территории Китая запрещается совершение сделок и осуществление сотрудничества с политиком, Макколу также запрещается въезд на территорию КНР и оформление китайской визы.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь ранее в апреле, возвращаясь на остров после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз транзитом через США, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти, после чего остров посетила делегация американских законодателей во главе с руководителем комитета по международным делам палаты представителей Майклом Макколом.
На прошлой неделе власти КНР объявили о введении контрсанкций в отношении американских Гудзоновского института (Hudson Institute) и Библиотеки Рейгана (Reagan Library) из-за нарушения принципа "одного Китая".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.