https://ria.ru/20230413/sanktsii-1865078750.html

Китай ввел санкции против конгрессмена Маккола

Китай ввел санкции против конгрессмена Маккола - РИА Новости, 13.04.2023

Китай ввел санкции против конгрессмена Маккола

Китай ввел санкции в отношении главы комитета по международным делам палаты представителей США Майкла Маккола из-за нарушения принципа "одного Китая", говорится РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:31

2023-04-13T15:31

2023-04-13T15:31

в мире

китай

сша

тайвань

майкл маккол

нэнси пелоси

цай инвэнь

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ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости. Китай ввел санкции в отношении главы комитета по международным делам палаты представителей США Майкла Маккола из-за нарушения принципа "одного Китая", говорится в заявлении МИД КНР. Как говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте китайского внешнеполитического ведомства, конгрессмен-республиканец Майкл Маккол в последние годы неоднократно словами и поступками "вмешивался во внутренние дела Китая" и "наносил ущерб интересам Китая". Отмечается, что недавно Маккол возглавил делегацию, посетившую остров Тайвань, серьезно нарушив принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, а также послав ошибочный сигнал сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня". Начиная с 13 апреля любые виды имущества Маккола на территории КНР будут заморожены, организациям и физическим лицам на территории Китая запрещается совершение сделок и осуществление сотрудничества с политиком, Макколу также запрещается въезд на территорию КНР и оформление китайской визы. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь ранее в апреле, возвращаясь на остров после визита в дружественные Тайбэю Гватемалу и Белиз транзитом через США, встретилась со спикером палаты представителей США Кевином Маккарти, после чего остров посетила делегация американских законодателей во главе с руководителем комитета по международным делам палаты представителей Майклом Макколом. На прошлой неделе власти КНР объявили о введении контрсанкций в отношении американских Гудзоновского института (Hudson Institute) и Библиотеки Рейгана (Reagan Library) из-за нарушения принципа "одного Китая". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230413/tayvan-1864946316.html

https://ria.ru/20230412/tayvan-1864694229.html

китай

сша

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, сша, тайвань, майкл маккол, нэнси пелоси, цай инвэнь