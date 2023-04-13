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В МИД осудили американские санкции против "Русатом Оверсиз" - РИА Новости, 13.04.2023
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11:31 13.04.2023 (обновлено: 11:44 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/sanktsii-1864999443.html
В МИД осудили американские санкции против "Русатом Оверсиз"
В МИД осудили американские санкции против "Русатом Оверсиз" - РИА Новости, 13.04.2023
В МИД осудили американские санкции против "Русатом Оверсиз"
Санкции США против компании "Русатом Оверсиз" (входит в "Росатом") это попытка недобросовестной конкуренции, Россия будет бороться с подобными шагами и не... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:31
2023-04-13T11:44
экономика
россия
сша
африка
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
русатом оверсиз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Санкции США против компании "Русатом Оверсиз" (входит в "Росатом") это попытка недобросовестной конкуренции, Россия будет бороться с подобными шагами и не позволит затормозить ее взаимодействие со странами Африки и другими государствами в сфере использования мирного атома, заявил РИА Новости директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко. "В первую очередь этот шаг, как всегда, лежит в русле незаконных и ничем не обоснованных действий американской администрации, которая всеми силами пытается воспрепятствовать развитию нашего сотрудничества с африканцами, тем более в такой наукоемкой и перспективной отрасли, как мирное использование атомной энергии. Я считаю, что это попытка недобросовестной конкуренции, с которой мы будем бороться и не позволим американцам затормозить наше взаимодействие с Африкой, и не только с Африкой", - сказал Ткаченко. Он подчеркнул, что в нынешних условиях приходится учитывать недружественное и откровенно враждебное влияние тех государств, которые пытаются сохранить свою гегемонию не только в политике, но и в экономических отношениях с миром, а тем более в таком перспективном регионе, как Африка. Госкорпорация "Росатом" ведёт диалог более чем с 20 странами Африки по таким направлениям, как сооружение атомных станций большой и малой мощности, центров ядерной науки и технологий, разработка урановых месторождений. В их числе Руанда, Нигерия, Гана, Замбия, Эфиопия, Уганда, Республика Конго, Танзания, Намибия и другие. Кроме того, Росатом реализует крупнейший энергетический проект на континенте – строительство первой АЭС Египта "Эль Дабаа".
https://ria.ru/20230412/vengriya-1864885507.html
россия
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экономика, россия, сша, африка, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", русатом оверсиз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Африка, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Русатом Оверсиз, Санкции в отношении России
В МИД осудили американские санкции против "Русатом Оверсиз"

Департамент МИД назвал санкции против "Русатом Оверсиз" актом недобросовестной конкуренции

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Санкции США против компании "Русатом Оверсиз" (входит в "Росатом") это попытка недобросовестной конкуренции, Россия будет бороться с подобными шагами и не позволит затормозить ее взаимодействие со странами Африки и другими государствами в сфере использования мирного атома, заявил РИА Новости директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко.
"В первую очередь этот шаг, как всегда, лежит в русле незаконных и ничем не обоснованных действий американской администрации, которая всеми силами пытается воспрепятствовать развитию нашего сотрудничества с африканцами, тем более в такой наукоемкой и перспективной отрасли, как мирное использование атомной энергии. Я считаю, что это попытка недобросовестной конкуренции, с которой мы будем бороться и не позволим американцам затормозить наше взаимодействие с Африкой, и не только с Африкой", - сказал Ткаченко.
Он подчеркнул, что в нынешних условиях приходится учитывать недружественное и откровенно враждебное влияние тех государств, которые пытаются сохранить свою гегемонию не только в политике, но и в экономических отношениях с миром, а тем более в таком перспективном регионе, как Африка.
Госкорпорация "Росатом" ведёт диалог более чем с 20 странами Африки по таким направлениям, как сооружение атомных станций большой и малой мощности, центров ядерной науки и технологий, разработка урановых месторождений. В их числе Руанда, Нигерия, Гана, Замбия, Эфиопия, Уганда, Республика Конго, Танзания, Намибия и другие. Кроме того, Росатом реализует крупнейший энергетический проект на континенте – строительство первой АЭС Египта "Эль Дабаа".
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Венгрия заявила, что не позволит ввести санкции против ядерной энергетики
12 апреля, 18:44
 
ЭкономикаРоссияСШААфрикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Русатом ОверсизСанкции в отношении России
 
 
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