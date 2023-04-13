https://ria.ru/20230413/sanktsii-1864999443.html
В МИД осудили американские санкции против "Русатом Оверсиз"
В МИД осудили американские санкции против "Русатом Оверсиз" - РИА Новости, 13.04.2023
В МИД осудили американские санкции против "Русатом Оверсиз"
Санкции США против компании "Русатом Оверсиз" (входит в "Росатом") это попытка недобросовестной конкуренции, Россия будет бороться с подобными шагами и не... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T11:31
2023-04-13T11:31
2023-04-13T11:44
экономика
россия
сша
африка
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
русатом оверсиз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Санкции США против компании "Русатом Оверсиз" (входит в "Росатом") это попытка недобросовестной конкуренции, Россия будет бороться с подобными шагами и не позволит затормозить ее взаимодействие со странами Африки и другими государствами в сфере использования мирного атома, заявил РИА Новости директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко. "В первую очередь этот шаг, как всегда, лежит в русле незаконных и ничем не обоснованных действий американской администрации, которая всеми силами пытается воспрепятствовать развитию нашего сотрудничества с африканцами, тем более в такой наукоемкой и перспективной отрасли, как мирное использование атомной энергии. Я считаю, что это попытка недобросовестной конкуренции, с которой мы будем бороться и не позволим американцам затормозить наше взаимодействие с Африкой, и не только с Африкой", - сказал Ткаченко. Он подчеркнул, что в нынешних условиях приходится учитывать недружественное и откровенно враждебное влияние тех государств, которые пытаются сохранить свою гегемонию не только в политике, но и в экономических отношениях с миром, а тем более в таком перспективном регионе, как Африка. Госкорпорация "Росатом" ведёт диалог более чем с 20 странами Африки по таким направлениям, как сооружение атомных станций большой и малой мощности, центров ядерной науки и технологий, разработка урановых месторождений. В их числе Руанда, Нигерия, Гана, Замбия, Эфиопия, Уганда, Республика Конго, Танзания, Намибия и другие. Кроме того, Росатом реализует крупнейший энергетический проект на континенте – строительство первой АЭС Египта "Эль Дабаа".
https://ria.ru/20230412/vengriya-1864885507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, африка, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", русатом оверсиз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Африка, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Русатом Оверсиз, Санкции в отношении России
В МИД осудили американские санкции против "Русатом Оверсиз"
Департамент МИД назвал санкции против "Русатом Оверсиз" актом недобросовестной конкуренции
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Санкции США против компании "Русатом Оверсиз" (входит в "Росатом") это попытка недобросовестной конкуренции, Россия будет бороться с подобными шагами и не позволит затормозить ее взаимодействие со странами Африки и другими государствами в сфере использования мирного атома, заявил РИА Новости директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко.
"В первую очередь этот шаг, как всегда, лежит в русле незаконных и ничем не обоснованных действий американской администрации, которая всеми силами пытается воспрепятствовать развитию нашего сотрудничества с африканцами, тем более в такой наукоемкой и перспективной отрасли, как мирное использование атомной энергии. Я считаю, что это попытка недобросовестной конкуренции, с которой мы будем бороться и не позволим американцам затормозить наше взаимодействие с Африкой, и не только с Африкой", - сказал Ткаченко.
Он подчеркнул, что в нынешних условиях приходится учитывать недружественное и откровенно враждебное влияние тех государств, которые пытаются сохранить свою гегемонию не только в политике, но и в экономических отношениях с миром, а тем более в таком перспективном регионе, как Африка.
Госкорпорация "Росатом" ведёт диалог более чем с 20 странами Африки по таким направлениям, как сооружение атомных станций большой и малой мощности, центров ядерной науки и технологий, разработка урановых месторождений. В их числе Руанда
, Нигерия
, Гана
, Замбия
, Эфиопия
, Уганда
, Республика Конго
, Танзания
, Намибия
и другие. Кроме того, Росатом реализует крупнейший энергетический проект на континенте – строительство первой АЭС Египта
"Эль Дабаа".
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