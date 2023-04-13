https://ria.ru/20230413/sanktsii-1864999443.html

В МИД осудили американские санкции против "Русатом Оверсиз"

В МИД осудили американские санкции против "Русатом Оверсиз" - РИА Новости, 13.04.2023

В МИД осудили американские санкции против "Русатом Оверсиз"

Санкции США против компании "Русатом Оверсиз" (входит в "Росатом") это попытка недобросовестной конкуренции, Россия будет бороться с подобными шагами и не... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:31

2023-04-13T11:31

2023-04-13T11:44

экономика

россия

сша

африка

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

русатом оверсиз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_f851e63dcdec6a237848b43d8aa42ab4.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Санкции США против компании "Русатом Оверсиз" (входит в "Росатом") это попытка недобросовестной конкуренции, Россия будет бороться с подобными шагами и не позволит затормозить ее взаимодействие со странами Африки и другими государствами в сфере использования мирного атома, заявил РИА Новости директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко. "В первую очередь этот шаг, как всегда, лежит в русле незаконных и ничем не обоснованных действий американской администрации, которая всеми силами пытается воспрепятствовать развитию нашего сотрудничества с африканцами, тем более в такой наукоемкой и перспективной отрасли, как мирное использование атомной энергии. Я считаю, что это попытка недобросовестной конкуренции, с которой мы будем бороться и не позволим американцам затормозить наше взаимодействие с Африкой, и не только с Африкой", - сказал Ткаченко. Он подчеркнул, что в нынешних условиях приходится учитывать недружественное и откровенно враждебное влияние тех государств, которые пытаются сохранить свою гегемонию не только в политике, но и в экономических отношениях с миром, а тем более в таком перспективном регионе, как Африка. Госкорпорация "Росатом" ведёт диалог более чем с 20 странами Африки по таким направлениям, как сооружение атомных станций большой и малой мощности, центров ядерной науки и технологий, разработка урановых месторождений. В их числе Руанда, Нигерия, Гана, Замбия, Эфиопия, Уганда, Республика Конго, Танзания, Намибия и другие. Кроме того, Росатом реализует крупнейший энергетический проект на континенте – строительство первой АЭС Египта "Эль Дабаа".

https://ria.ru/20230412/vengriya-1864885507.html

россия

сша

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, сша, африка, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", русатом оверсиз, санкции в отношении россии