https://ria.ru/20230413/samolety-1865039092.html

В Тульской области объяснили причину громких звуков

В Тульской области объяснили причину громких звуков - РИА Новости, 13.04.2023

В Тульской области объяснили причину громких звуков

Источником громких звуков в Тульской области стало преодоление самолетом звукового барьера, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:34

2023-04-13T13:34

2023-04-13T13:34

россия

тульская область

происшествия

калужская область

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Источником громких звуков в Тульской области стало преодоление самолетом звукового барьера, сообщило ГУМЧС РФ по региону. Пользователи соцсетей ранее сообщили о громких звуках в ряде городов и районов Тульской области. Люди жаловались на то, что в домах дрожали стекла, срабатывала автомобильная сигнализация. Аналогичные жалобы были и от жителей соседней Калужской области. Там губернатор, ссылаясь на Росавиацию, заявил, что это был пролет сверхзвуковых самолетов. "В главное управление МЧС России по Тульской области информация об авариях и нештатных ситуациях на территории региона не поступала! Источником звука было преодоление самолетом звукового барьера", - сообщило ГУМЧС по Тульской области.

https://ria.ru/20230412/samolet-1864901600.html

россия

тульская область

калужская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, тульская область, происшествия, калужская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)