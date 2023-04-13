https://ria.ru/20230413/samolety-1865039092.html
В Тульской области объяснили причину громких звуков
В Тульской области объяснили причину громких звуков - РИА Новости, 13.04.2023
В Тульской области объяснили причину громких звуков
Источником громких звуков в Тульской области стало преодоление самолетом звукового барьера, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:34
2023-04-13T13:34
2023-04-13T13:34
россия
тульская область
происшествия
калужская область
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Источником громких звуков в Тульской области стало преодоление самолетом звукового барьера, сообщило ГУМЧС РФ по региону. Пользователи соцсетей ранее сообщили о громких звуках в ряде городов и районов Тульской области. Люди жаловались на то, что в домах дрожали стекла, срабатывала автомобильная сигнализация. Аналогичные жалобы были и от жителей соседней Калужской области. Там губернатор, ссылаясь на Росавиацию, заявил, что это был пролет сверхзвуковых самолетов. "В главное управление МЧС России по Тульской области информация об авариях и нештатных ситуациях на территории региона не поступала! Источником звука было преодоление самолетом звукового барьера", - сообщило ГУМЧС по Тульской области.
https://ria.ru/20230412/samolet-1864901600.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тульская область, происшествия, калужская область, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Тульская область, Происшествия, Калужская область, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тульской области объяснили причину громких звуков
Источником громких звуков в Тульской области стало преодоление самолетом звукового барьера