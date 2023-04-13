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Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем - РИА Новости, 13.04.2023
Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил патрульный самолет Норвегии Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщило Министерство обороны в... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:02
2023-04-13T18:02
2023-04-13T20:53
миг-31
норвегия
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил патрульный самолет Норвегии Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.Как уточнили в ведомстве, после разворота иностранного военного самолета от госграницы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.Отмечается, что полет МиГ-31 выполнялся в соответствии с международными правилами над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.
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миг-31, норвегия, россия, баренцево море, безопасность
МиГ-31, Норвегия, Россия, Баренцево море, Безопасность
Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Минобороны: российский МиГ-31 сопроводил Р-8А ВВС Норвегии над Баренцевым морем