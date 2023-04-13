https://ria.ru/20230413/samolet-1865142722.html

Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем - РИА Новости, 13.04.2023

Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил патрульный самолет Норвегии Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщило Министерство обороны в... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T18:02

2023-04-13T18:02

2023-04-13T20:53

миг-31

норвегия

россия

баренцево море

безопасность

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил патрульный самолет Норвегии Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.Как уточнили в ведомстве, после разворота иностранного военного самолета от госграницы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.Отмечается, что полет МиГ-31 выполнялся в соответствии с международными правилами над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.

https://ria.ru/20230412/samolet-1864901600.html

норвегия

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баренцево море

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миг-31, норвегия, россия, баренцево море, безопасность