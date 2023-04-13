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Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем - РИА Новости, 13.04.2023
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18:02 13.04.2023 (обновлено: 20:53 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/samolet-1865142722.html
Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем - РИА Новости, 13.04.2023
Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил патрульный самолет Норвегии Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщило Министерство обороны в... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:02
2023-04-13T20:53
миг-31
норвегия
россия
баренцево море
безопасность
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил патрульный самолет Норвегии Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.Как уточнили в ведомстве, после разворота иностранного военного самолета от госграницы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.Отмечается, что полет МиГ-31 выполнялся в соответствии с международными правилами над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.
https://ria.ru/20230412/samolet-1864901600.html
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миг-31, норвегия, россия, баренцево море, безопасность
МиГ-31, Норвегия, Россия, Баренцево море, Безопасность
Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Минобороны: российский МиГ-31 сопроводил Р-8А ВВС Норвегии над Баренцевым морем

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолет МиГ-31
Самолет МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Самолет МиГ-31. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил патрульный самолет Норвегии Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале.
«

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к госгранице воздушная цель. Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж идентифицировал цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", — говорится в заявлении.

Как уточнили в ведомстве, после разворота иностранного военного самолета от госграницы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.
Отмечается, что полет МиГ-31 выполнялся в соответствии с международными правилами над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии.
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МиГ-31НорвегияРоссияБаренцево мореБезопасность
 
 
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