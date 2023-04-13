https://ria.ru/20230413/rynok-1864946927.html
Директор китайской компании выразил удивление потенциалом российского рынка
Директор китайской компании выразил удивление потенциалом российского рынка - РИА Новости, 13.04.2023
Директор китайской компании выразил удивление потенциалом российского рынка
Генеральный директор китайской компании по производству бытовой техники Ecovacs Robotics Цянь Чэн удивился масштабами и потенциалом российского потребительского РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T05:28
2023-04-13T05:28
2023-04-13T12:41
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СУЧЖОУ (Китай), 13 апр — РИА Новости. Генеральный директор китайской компании по производству бытовой техники Ecovacs Robotics Цянь Чэн удивился масштабами и потенциалом российского потребительского рынка. Об этом сам он рассказал в интервью РИА Новости."Я недавно обнаружил, что российский рынок обладает очень большим потенциалом, честно говоря, он даже превзошел мои о нем представления. Не так давно я общался с нашими российскими клиентами и узнал, что в России в год покупают около трех миллионов пылесосов. Так что у меня довольно большие ожидания относительно этого рынка, в будущем мы продолжим увеличивать инвестиции в него", — заявил он. Цянь Чэн признался, что удивился, узнав, что по объему потребления роботов-пылесосов, на производстве которых специализируется Ecovacs, российский рынок сопоставим с рынком США. Он также отметил, что сейчас все расчеты с российскими клиентами производятся в юанях. Цянь Чэн предположил, что "в связи с текущей обстановкой в России" в будущем все больше российских клиентов будут приезжать в Китай в поисках хорошей продукции."Уверен, что здесь они смогут найти продукцию, которая превзойдет их ожидания", — сказал он. Ecovacs Robotics Co., Ltd. основана в 1998 году. Компания занимает одну из лидерских позиций в мире по производству умной бытовой техники среднего и премиального класса.
https://ria.ru/20230412/eksport-1864805242.html
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в мире, китай, сша, россия, технологии
В мире, Китай, США, Россия, Технологии
Директор китайской компании выразил удивление потенциалом российского рынка
Директор компании Ecovacs Robotics Цянь заявил, что удивлен потенциалу российского рынка
СУЧЖОУ (Китай), 13 апр — РИА Новости. Генеральный директор китайской компании по производству бытовой техники Ecovacs Robotics Цянь Чэн удивился масштабами и потенциалом российского потребительского рынка. Об этом сам он рассказал в интервью РИА Новости.
"Я недавно обнаружил, что российский рынок обладает очень большим потенциалом, честно говоря, он даже превзошел мои о нем представления. Не так давно я общался с нашими российскими клиентами и узнал, что в России в год покупают около трех миллионов пылесосов. Так что у меня довольно большие ожидания относительно этого рынка, в будущем мы продолжим увеличивать инвестиции в него", — заявил он.
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Цянь Чэн признался, что удивился, узнав, что по объему потребления роботов-пылесосов, на производстве которых специализируется Ecovacs, российский рынок сопоставим с рынком США
.
«
"К сожалению, сейчас доля российских потребителей нашей компании составляет всего пять процентов, но мы планируем увеличивать инвестиции в этом регионе, они помогут нам достигать более чем стопроцентного роста в год", — добавил он.
Он также отметил, что сейчас все расчеты с российскими клиентами производятся в юанях.
Цянь Чэн предположил, что "в связи с текущей обстановкой в России" в будущем все больше российских клиентов будут приезжать в Китай
в поисках хорошей продукции.
"Уверен, что здесь они смогут найти продукцию, которая превзойдет их ожидания", — сказал он.
Ecovacs Robotics Co., Ltd. основана в 1998 году. Компания занимает одну из лидерских позиций в мире по производству умной бытовой техники среднего и премиального класса.
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