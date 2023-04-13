https://ria.ru/20230413/rynok-1864946927.html

Директор китайской компании выразил удивление потенциалом российского рынка

Директор китайской компании выразил удивление потенциалом российского рынка - РИА Новости, 13.04.2023

Директор китайской компании выразил удивление потенциалом российского рынка

Генеральный директор китайской компании по производству бытовой техники Ecovacs Robotics Цянь Чэн удивился масштабами и потенциалом российского потребительского РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T05:28

2023-04-13T05:28

2023-04-13T12:41

в мире

китай

сша

россия

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865020751_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_e5e3217ed01c9ba1634bd8ba050825c2.jpg

СУЧЖОУ (Китай), 13 апр — РИА Новости. Генеральный директор китайской компании по производству бытовой техники Ecovacs Robotics Цянь Чэн удивился масштабами и потенциалом российского потребительского рынка. Об этом сам он рассказал в интервью РИА Новости."Я недавно обнаружил, что российский рынок обладает очень большим потенциалом, честно говоря, он даже превзошел мои о нем представления. Не так давно я общался с нашими российскими клиентами и узнал, что в России в год покупают около трех миллионов пылесосов. Так что у меня довольно большие ожидания относительно этого рынка, в будущем мы продолжим увеличивать инвестиции в него", — заявил он. Цянь Чэн признался, что удивился, узнав, что по объему потребления роботов-пылесосов, на производстве которых специализируется Ecovacs, российский рынок сопоставим с рынком США. Он также отметил, что сейчас все расчеты с российскими клиентами производятся в юанях. Цянь Чэн предположил, что "в связи с текущей обстановкой в России" в будущем все больше российских клиентов будут приезжать в Китай в поисках хорошей продукции."Уверен, что здесь они смогут найти продукцию, которая превзойдет их ожидания", — сказал он. Ecovacs Robotics Co., Ltd. основана в 1998 году. Компания занимает одну из лидерских позиций в мире по производству умной бытовой техники среднего и премиального класса.

https://ria.ru/20230412/eksport-1864805242.html

https://ria.ru/20230410/delo-1864136426.html

китай

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, россия, технологии