https://ria.ru/20230413/russkiy-1864948766.html

Русские дома приостановят работу в нескольких странах Европы

Русские дома приостановят работу в нескольких странах Европы - РИА Новости, 13.04.2023

Русские дома приостановят работу в нескольких странах Европы

Работа Русских домов приостановлена в Словении, Словакии, Хорватии, Северной Македонии и Румынии, Россотрудничество перебрасывает ресурсы в страны Азии, Африки... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T06:17

2023-04-13T06:17

2023-04-13T13:54

европа

россия

румыния

евгений примаков (россотрудничество)

в мире

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Работа Русских домов приостановлена в Словении, Словакии, Хорватии, Северной Македонии и Румынии, Россотрудничество перебрасывает ресурсы в страны Азии, Африки и Латинской Америки, заявил РИА Новости руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. "У нас заморожена работа в Словении, Словакии, Хорватии, Северной Македонии, Черногории, Румынии. Притом что все это делается, естественно, не по нашему выбору на разных условиях: где-то в стране правительство заявляет о том, что прерывает межправительственное соглашение по деятельности культурных центров, где-то мы попадаем под очередную высылку дипломатов, потому что наши сотрудники обычно аккредитованы при посольстве. Нам приходится сворачивать работу. Если люди уехали, а новые визы не дают, то все это дело морозится", - сказал Примаков. "Мы добровольно ничего не закрываем. Зачем помогать идиотам, которые пытаются отменить русскую культуру, язык, литературу?" - добавил он. Примаков подчеркнул, что Россотрудничество "перебрасывает ресурсы" в регионы, которые на данный момент являются приоритетными: в страны Африки, Азии, Латинской Америки. Деятельность культурных центров, Русских домов в странах Европы подвергается давлению. Ранее пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства сообщила, что министерство иностранных дел Румынии уведомило посла РФ в Бухаресте о решении властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки (РЦНЕ), решение вызвано якобы пропагандой и дезинформацией со стороны центра. Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, в свою очередь, заявил РИА Новости, что агентство и МИД РФ прорабатывают шаги в связи с закрытием Русского дома в Румынии.

https://ria.ru/20230324/arest-1860378323.html

https://ria.ru/20230120/rossotrudnichestvo-1846392479.html

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европа, россия, румыния, евгений примаков (россотрудничество), в мире