https://ria.ru/20230413/rubl-1865017828.html
Рубль перешел к укреплению на Московской бирже
Рубль перешел к укреплению на Московской бирже - РИА Новости, 13.04.2023
Рубль перешел к укреплению на Московской бирже
Курс рубля перешел к повышению против основных торгуемых на Московской бирже валют, следует из данных торгов. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:33
2023-04-13T12:33
2023-04-13T12:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
экономика
московская биржа
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валюта
рубль
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Курс рубля перешел к повышению против основных торгуемых на Московской бирже валют, следует из данных торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 11.58 мск снижается на 38 копеек, до 81,57 рубля, евро - на 13 копеек, до 89,86 рубля, юаня - на 5 копеек, до 11,84 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг курс доллара максимально поднимался до 82,11 рубля, евро - до 90,20 рубля, юаня - до 11,91 рубля. Активность экспортеров в продаже валюты на рынке остается пониженной, что компенсируется перетоком валютных вкладов населения в рубли после бурного роста курса доллара на прошлой неделе, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка. "Полагаем, что в четверг курс доллара продолжит демонстрировать боковое движение в диапазоне 81,5-82,5 рубля. Сильных драйверов для выхода из коридора пока не наблюдается", - добавляет он. Согласно техническому анализу, с учетом того, что обороты торгов в последние дни снижаются, а время выплаты налогов (и продажи под это экспортной выручки) приближается, можно ждать в любую минуту уверенного разворота вниз курса доллара против рубля, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар, экономика, московская биржа, евро, юань, валюта, рубль, курс рубля, курс доллара, динамика курсов валют
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, Экономика, Московская биржа, евро, Юань, Валюта, Рубль, Курс рубля, Курс доллара, Динамика курсов валют
Рубль перешел к укреплению на Московской бирже
Курс рубля перешел к повышению против основных торгуемых на Московской бирже валют
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Курс рубля перешел к повышению против основных торгуемых на Московской бирже валют, следует из данных
торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.58 мск снижается на 38 копеек, до 81,57 рубля, евро - на 13 копеек, до 89,86 рубля, юаня - на 5 копеек, до 11,84 рубля, следует из данных Московской биржи.
Ранее в четверг курс доллара максимально поднимался до 82,11 рубля, евро - до 90,20 рубля, юаня - до 11,91 рубля.
Активность экспортеров в продаже валюты на рынке остается пониженной, что компенсируется перетоком валютных вкладов населения в рубли после бурного роста курса доллара на прошлой неделе, комментирует Егор Жильников
из Промсвязьбанка
.
"Полагаем, что в четверг курс доллара продолжит демонстрировать боковое движение в диапазоне 81,5-82,5 рубля. Сильных драйверов для выхода из коридора пока не наблюдается", - добавляет он.
Согласно техническому анализу, с учетом того, что обороты торгов в последние дни снижаются, а время выплаты налогов (и продажи под это экспортной выручки) приближается, можно ждать в любую минуту уверенного разворота вниз курса доллара против рубля, отмечает Алексей Антонов
из компании "Алор брокер
".