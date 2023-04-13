https://ria.ru/20230413/rubl-1865017828.html

Рубль перешел к укреплению на Московской бирже

Рубль перешел к укреплению на Московской бирже - РИА Новости, 13.04.2023

Рубль перешел к укреплению на Московской бирже

Курс рубля перешел к повышению против основных торгуемых на Московской бирже валют, следует из данных торгов. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:33

2023-04-13T12:33

2023-04-13T12:33

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

доллар

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рубль

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Курс рубля перешел к повышению против основных торгуемых на Московской бирже валют, следует из данных торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 11.58 мск снижается на 38 копеек, до 81,57 рубля, евро - на 13 копеек, до 89,86 рубля, юаня - на 5 копеек, до 11,84 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг курс доллара максимально поднимался до 82,11 рубля, евро - до 90,20 рубля, юаня - до 11,91 рубля. Активность экспортеров в продаже валюты на рынке остается пониженной, что компенсируется перетоком валютных вкладов населения в рубли после бурного роста курса доллара на прошлой неделе, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка. "Полагаем, что в четверг курс доллара продолжит демонстрировать боковое движение в диапазоне 81,5-82,5 рубля. Сильных драйверов для выхода из коридора пока не наблюдается", - добавляет он. Согласно техническому анализу, с учетом того, что обороты торгов в последние дни снижаются, а время выплаты налогов (и продажи под это экспортной выручки) приближается, можно ждать в любую минуту уверенного разворота вниз курса доллара против рубля, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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