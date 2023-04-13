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Патриарх Кирилл назвал причины гонений на церковь в ХХ веке - РИА Новости, 13.04.2023
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Религия
 
15:21 13.04.2023 (обновлено: 15:59 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/rpts-1865076004.html
Патриарх Кирилл назвал причины гонений на церковь в ХХ веке
Патриарх Кирилл назвал причины гонений на церковь в ХХ веке - РИА Новости, 13.04.2023
Патриарх Кирилл назвал причины гонений на церковь в ХХ веке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что атеистические гонения на Церковь в XX веке могли стать последствием дореволюционной практики причащаться раз... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:21
2023-04-13T15:59
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что атеистические гонения на Церковь в XX веке могли стать последствием дореволюционной практики причащаться раз в год, и назвал ее уход в прошлое "милостью Божией". "Люди практически были уже неверующими, но поскольку православие было государственной религией, то все чиновники, люди служилые, по крайней мере раз в год обязаны были причащаться, а для того, чтобы не обманывалось начальство – нужно было в книге расписаться. Вот такое было благочестие. Нередко причащались марксисты, атеисты, люди, вообще в Бога не верующие никак, и более того - хулящие Бога. Но без этой росписи в книге человек многого лишался, и поэтому прибегали к такому лицемерию. По милости Божией это все ушло в прошлое", - сказал патриарх в проповеди в храме Христа Спасителя в Великий четверг. Эта практика, считает он, была порождена "псевдорелигиозностью русской интеллигенции дореволюционного времени". Дальнейшие потрясения в стране и Церкви и атеистические гонения, добавил он, возможно, и были наказанием за "пренебрежение к святой евхаристии, которое было в то время, когда Церковь имела все возможности и когда каждый россиянин имел возможность причаститься святых христовых тайн". Патриарх призвал верующих причащаться "каждый раз, когда есть потребность в причащении". Вторую часть Страстной седмицы - три дня до праздника Воскресения Христова - называют Великие четверг, пятница и суббота. С четверга по субботу в Церкви вспоминают важнейшие события последних дней земной жизни Спасителя. Служба Великого четверга посвящена воспоминанию омовения Иисусом Христом ног ученикам, Тайной вечери (последняя трапеза Иисуса Христа с 12 учениками), молитвы Иисуса Христа в саду Гефсиманском и предательству Его Иудой. Вечером четверга совершается чинопоследование Страстей Христовых: в храмах читают 12 отрывков из Евангелия, которые повествуют о последних часах земной жизни Иисуса Христа, начиная с предательства Иуды и кончая смертью Господа на кресте.
https://ria.ru/20230412/lavra-1864770068.html
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия
Патриарх Кирилл назвал причины гонений на церковь в ХХ веке

Глава РПЦ связал гонения на церковь XX веке с псевдорелигиозностью дореволюционной России

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что атеистические гонения на Церковь в XX веке могли стать последствием дореволюционной практики причащаться раз в год, и назвал ее уход в прошлое "милостью Божией".
"Люди практически были уже неверующими, но поскольку православие было государственной религией, то все чиновники, люди служилые, по крайней мере раз в год обязаны были причащаться, а для того, чтобы не обманывалось начальство – нужно было в книге расписаться. Вот такое было благочестие. Нередко причащались марксисты, атеисты, люди, вообще в Бога не верующие никак, и более того - хулящие Бога. Но без этой росписи в книге человек многого лишался, и поэтому прибегали к такому лицемерию. По милости Божией это все ушло в прошлое", - сказал патриарх в проповеди в храме Христа Спасителя в Великий четверг.
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Эта практика, считает он, была порождена "псевдорелигиозностью русской интеллигенции дореволюционного времени". Дальнейшие потрясения в стране и Церкви и атеистические гонения, добавил он, возможно, и были наказанием за "пренебрежение к святой евхаристии, которое было в то время, когда Церковь имела все возможности и когда каждый россиянин имел возможность причаститься святых христовых тайн".
Патриарх призвал верующих причащаться "каждый раз, когда есть потребность в причащении".
Вторую часть Страстной седмицы - три дня до праздника Воскресения Христова - называют Великие четверг, пятница и суббота. С четверга по субботу в Церкви вспоминают важнейшие события последних дней земной жизни Спасителя.
Служба Великого четверга посвящена воспоминанию омовения Иисусом Христом ног ученикам, Тайной вечери (последняя трапеза Иисуса Христа с 12 учениками), молитвы Иисуса Христа в саду Гефсиманском и предательству Его Иудой.
Вечером четверга совершается чинопоследование Страстей Христовых: в храмах читают 12 отрывков из Евангелия, которые повествуют о последних часах земной жизни Иисуса Христа, начиная с предательства Иуды и кончая смертью Господа на кресте.
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