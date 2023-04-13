https://ria.ru/20230413/rozhdaemost-1865199487.html
Путин обсудил с правительством дополнительные меры поддержки семей
Путин обсудил с правительством дополнительные меры поддержки семей - РИА Новости, 14.04.2023
Путин обсудил с правительством дополнительные меры поддержки семей
В правительстве продолжаются обсуждения дополнительных мер по поддержке семей и демографии, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ДОМ.РФ Виталием... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-13T14:18
2023-04-13T14:18
2023-04-14T01:39
россия
владимир путин
виталий мутко
общество
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В правительстве продолжаются обсуждения дополнительных мер по поддержке семей и демографии, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ДОМ.РФ Виталием Мутко. Он также указал на значение льготной семейной ипотеки в этом контексте."Я так понимаю — и вы, наверное, с этим согласны", — обратился Путин к Мутко.
https://ria.ru/20230317/rozhdaemost-1858561720.html
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россия, владимир путин, виталий мутко, общество
Россия, Владимир Путин, Виталий Мутко, Общество
Путин обсудил с правительством дополнительные меры поддержки семей
Путин сообщил о продолжающихся обсуждениях с кабмином мер поддержки семей и рождаемости