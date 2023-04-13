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Путин обсудил с правительством дополнительные меры поддержки семей - РИА Новости, 14.04.2023
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14:18 13.04.2023 (обновлено: 01:39 14.04.2023)
https://ria.ru/20230413/rozhdaemost-1865199487.html
Путин обсудил с правительством дополнительные меры поддержки семей
Путин обсудил с правительством дополнительные меры поддержки семей - РИА Новости, 14.04.2023
Путин обсудил с правительством дополнительные меры поддержки семей
В правительстве продолжаются обсуждения дополнительных мер по поддержке семей и демографии, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ДОМ.РФ Виталием... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-13T14:18
2023-04-14T01:39
россия
владимир путин
виталий мутко
общество
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В правительстве продолжаются обсуждения дополнительных мер по поддержке семей и демографии, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ДОМ.РФ Виталием Мутко. Он также указал на значение льготной семейной ипотеки в этом контексте."Я так понимаю — и вы, наверное, с этим согласны", — обратился Путин к Мутко.
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россия, владимир путин, виталий мутко, общество
Россия, Владимир Путин, Виталий Мутко, Общество
Путин обсудил с правительством дополнительные меры поддержки семей

Путин сообщил о продолжающихся обсуждениях с кабмином мер поддержки семей и рождаемости

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр РИА Новости. В правительстве продолжаются обсуждения дополнительных мер по поддержке семей и демографии, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ДОМ.РФ Виталием Мутко.
«
"Мы с правительством сейчас обсуждаем различные возможные дополнительные меры поддержки семей, поддержки демографии, рождаемости", — отметил глава государства.
Он также указал на значение льготной семейной ипотеки в этом контексте.
"Я так понимаю — и вы, наверное, с этим согласны", — обратился Путин к Мутко.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Голикова раскритиковала работу регионов по повышению рождаемости
17 марта, 12:56
 
РоссияВладимир ПутинВиталий МуткоОбщество
 
 
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