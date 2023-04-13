https://ria.ru/20230413/rozhdaemost-1865199487.html

Путин обсудил с правительством дополнительные меры поддержки семей

Путин обсудил с правительством дополнительные меры поддержки семей - РИА Новости, 14.04.2023

Путин обсудил с правительством дополнительные меры поддержки семей

В правительстве продолжаются обсуждения дополнительных мер по поддержке семей и демографии, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ДОМ.РФ Виталием... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-13T14:18

2023-04-13T14:18

2023-04-14T01:39

россия

владимир путин

виталий мутко

общество

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В правительстве продолжаются обсуждения дополнительных мер по поддержке семей и демографии, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ДОМ.РФ Виталием Мутко. Он также указал на значение льготной семейной ипотеки в этом контексте."Я так понимаю — и вы, наверное, с этим согласны", — обратился Путин к Мутко.

https://ria.ru/20230317/rozhdaemost-1858561720.html

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россия, владимир путин, виталий мутко, общество