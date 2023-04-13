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МИД Японии объяснил отсутствие ЕС в ролике саммита G7 - РИА Новости, 13.04.2023
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17:01 13.04.2023 (обновлено: 17:10 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/rolik-1865112496.html
МИД Японии объяснил отсутствие ЕС в ролике саммита G7
МИД Японии объяснил отсутствие ЕС в ролике саммита G7 - РИА Новости, 13.04.2023
МИД Японии объяснил отсутствие ЕС в ролике саммита G7
МИД Японии не считает неподобающим тот факт, что в ролике, посвященном саммиту стран G7 в Хиросиме, не упоминается ЕС, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:01
2023-04-13T17:10
в мире
хиросима (префектура)
япония
нагано (город)
оон
евросоюз
g7
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ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. МИД Японии не считает неподобающим тот факт, что в ролике, посвященном саммиту стран G7 в Хиросиме, не упоминается ЕС, сообщило агентство Киодо. Агентство сообщает, что в середине марта ЕС указал на это обстоятельство, однако никаких поправок так и не было внесено. "В связи с ограничениями в средствах выразительности видео, изображены были только семь председательствующих стран. Мы не считаем это неподобающим", - отметили в МИД. Между тем, агентство высказывает озабоченность, что такое отношение к ЕС может быть воспринято как пренебрежение. При этом на официальном сайте саммита ЕС обозначен как один из членов "семерки". Видео, о котором идет речь – небольшой мультипликационный ролик, в котором "оживают" вырезанные из японской бумаги васи узнаваемые изображения достопримечательностей стран-участниц и виды Японии. На сайте японского внешнеполитического ведомства размещен и короткий фильм о том, как снимался ролик – все изображения вырезались вручную и движение им тоже придавалось вручную большой командой художников и мастеров "кириэ" - искусства вырезания картин из бумаги. В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения форума в своем городе. Встреча глав МИД стран "большой семерки" пройдет 16-18 апреля 2023 года в городе Каруидзава – знаменитом курорте в японской префектуре Нагано. Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
https://ria.ru/20230413/g20-1865098613.html
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в мире, хиросима (префектура), япония, нагано (город), оон, евросоюз, g7
В мире, Хиросима (префектура), Япония, Нагано (город), ООН, Евросоюз, G7
МИД Японии объяснил отсутствие ЕС в ролике саммита G7

МИД Японии не считает факт отсутствия ЕС в ролике саммита G7 неподобающим

© Ministry of Foreign Affairs of JapanКадр из ролика-презентации саммита G7 в Японии
Кадр из ролика-презентации саммита G7 в Японии
© Ministry of Foreign Affairs of Japan
Кадр из ролика-презентации саммита G7 в Японии
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. МИД Японии не считает неподобающим тот факт, что в ролике, посвященном саммиту стран G7 в Хиросиме, не упоминается ЕС, сообщило агентство Киодо.
Агентство сообщает, что в середине марта ЕС указал на это обстоятельство, однако никаких поправок так и не было внесено.
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"В связи с ограничениями в средствах выразительности видео, изображены были только семь председательствующих стран. Мы не считаем это неподобающим", - отметили в МИД.
Между тем, агентство высказывает озабоченность, что такое отношение к ЕС может быть воспринято как пренебрежение. При этом на официальном сайте саммита ЕС обозначен как один из членов "семерки".
Видео, о котором идет речь – небольшой мультипликационный ролик, в котором "оживают" вырезанные из японской бумаги васи узнаваемые изображения достопримечательностей стран-участниц и виды Японии. На сайте японского внешнеполитического ведомства размещен и короткий фильм о том, как снимался ролик – все изображения вырезались вручную и движение им тоже придавалось вручную большой командой художников и мастеров "кириэ" - искусства вырезания картин из бумаги.
В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения форума в своем городе. Встреча глав МИД стран "большой семерки" пройдет 16-18 апреля 2023 года в городе Каруидзава – знаменитом курорте в японской префектуре Нагано.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
СМИ: Зеленский принял предложение Кисиды участвовать в саммите G7
22 марта, 04:20
 
В миреХиросима (префектура)ЯпонияНагано (город)ООНЕвросоюзG7
 
 
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