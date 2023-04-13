МИД Японии объяснил отсутствие ЕС в ролике саммита G7
МИД Японии не считает факт отсутствия ЕС в ролике саммита G7 неподобающим
ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. МИД Японии не считает неподобающим тот факт, что в ролике, посвященном саммиту стран G7 в Хиросиме, не упоминается ЕС, сообщило агентство Киодо.
Агентство сообщает, что в середине марта ЕС указал на это обстоятельство, однако никаких поправок так и не было внесено.
"В связи с ограничениями в средствах выразительности видео, изображены были только семь председательствующих стран. Мы не считаем это неподобающим", - отметили в МИД.
Между тем, агентство высказывает озабоченность, что такое отношение к ЕС может быть воспринято как пренебрежение. При этом на официальном сайте саммита ЕС обозначен как один из членов "семерки".
Видео, о котором идет речь – небольшой мультипликационный ролик, в котором "оживают" вырезанные из японской бумаги васи узнаваемые изображения достопримечательностей стран-участниц и виды Японии. На сайте японского внешнеполитического ведомства размещен и короткий фильм о том, как снимался ролик – все изображения вырезались вручную и движение им тоже придавалось вручную большой командой художников и мастеров "кириэ" - искусства вырезания картин из бумаги.
В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" состоится в Хиросиме 19-21 мая. Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения форума в своем городе. Встреча глав МИД стран "большой семерки" пройдет 16-18 апреля 2023 года в городе Каруидзава – знаменитом курорте в японской префектуре Нагано.
Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.