https://ria.ru/20230413/roboty-1865165342.html

Правительство утвердило проведение чемпионата по битве роботов

Правительство утвердило проведение чемпионата по битве роботов - РИА Новости, 13.04.2023

Правительство утвердило проведение чемпионата по битве роботов

Правительство России по предложению Минцифры РФ утвердило ежегодное проведение Международного чемпионата по битве роботов, начиная с 2023 года, соответствующее... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T19:15

2023-04-13T19:15

2023-04-13T19:15

россия

роботы

правительство рф

наука

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780506764_0:33:2996:1718_1920x0_80_0_0_219224cb92355f918a2baccd5d0e1587.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Правительство России по предложению Минцифры РФ утвердило ежегодное проведение Международного чемпионата по битве роботов, начиная с 2023 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Отмечается, что координацию подготовки и проведения чемпионата будет осуществлять Минцифры. Кроме того, ведомство сформирует организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций. Оператором чемпионата выступит ООО "Дабл Ю Экспо", ответственным за техническую экспертизу при проведении мероприятия назначено ООО "Промобот", следует из документа.

https://ria.ru/20230413/rynok-1864946927.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, роботы, правительство рф, наука, общество