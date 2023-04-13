Правительство утвердило проведение чемпионата по битве роботов
Правительство утвердило проведение ежегодного Международного чемпионата по битве роботов
© Фото : предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала""Robotics Championship – Москва 3.0": "битва" грузовых роботов
© Фото : предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
"Robotics Championship – Москва 3.0": "битва" грузовых роботов. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Правительство России по предложению Минцифры РФ утвердило ежегодное проведение Международного чемпионата по битве роботов, начиная с 2023 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
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"Принять предложение Минцифры о ежегодном проведении Международного чемпионата по битве роботов... начиная с 2023 года", - говорится в документе.
Отмечается, что координацию подготовки и проведения чемпионата будет осуществлять Минцифры. Кроме того, ведомство сформирует организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций.
Оператором чемпионата выступит ООО "Дабл Ю Экспо", ответственным за техническую экспертизу при проведении мероприятия назначено ООО "Промобот", следует из документа.