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Правительство утвердило проведение чемпионата по битве роботов - РИА Новости, 13.04.2023
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19:15 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/roboty-1865165342.html
Правительство утвердило проведение чемпионата по битве роботов
Правительство утвердило проведение чемпионата по битве роботов - РИА Новости, 13.04.2023
Правительство утвердило проведение чемпионата по битве роботов
Правительство России по предложению Минцифры РФ утвердило ежегодное проведение Международного чемпионата по битве роботов, начиная с 2023 года, соответствующее... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T19:15
2023-04-13T19:15
россия
роботы
правительство рф
наука
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Правительство России по предложению Минцифры РФ утвердило ежегодное проведение Международного чемпионата по битве роботов, начиная с 2023 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Отмечается, что координацию подготовки и проведения чемпионата будет осуществлять Минцифры. Кроме того, ведомство сформирует организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций. Оператором чемпионата выступит ООО "Дабл Ю Экспо", ответственным за техническую экспертизу при проведении мероприятия назначено ООО "Промобот", следует из документа.
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россия, роботы, правительство рф, наука, общество
Россия, Роботы, Правительство РФ, Наука, Общество
Правительство утвердило проведение чемпионата по битве роботов

Правительство утвердило проведение ежегодного Международного чемпионата по битве роботов

© Фото : предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала""Robotics Championship – Москва 3.0": "битва" грузовых роботов
Robotics Championship – Москва 3.0: битва грузовых роботов - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
"Robotics Championship – Москва 3.0": "битва" грузовых роботов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Правительство России по предложению Минцифры РФ утвердило ежегодное проведение Международного чемпионата по битве роботов, начиная с 2023 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«
"Принять предложение Минцифры о ежегодном проведении Международного чемпионата по битве роботов... начиная с 2023 года", - говорится в документе.
Отмечается, что координацию подготовки и проведения чемпионата будет осуществлять Минцифры. Кроме того, ведомство сформирует организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций.
Оператором чемпионата выступит ООО "Дабл Ю Экспо", ответственным за техническую экспертизу при проведении мероприятия назначено ООО "Промобот", следует из документа.
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