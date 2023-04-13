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В Подмосковье робот Светлана пригласила 110 тысяч онкопациентов к врачу - РИА Новости, 13.04.2023
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Новости Подмосковья
 
18:01 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/robot-1865142435.html
В Подмосковье робот Светлана пригласила 110 тысяч онкопациентов к врачу
В Подмосковье робот Светлана пригласила 110 тысяч онкопациентов к врачу - РИА Новости, 13.04.2023
В Подмосковье робот Светлана пригласила 110 тысяч онкопациентов к врачу
Более 110 тысяч онопациентов в Московской области получили приглашение на прием к врачу с помощью робота Светлана, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:01
2023-04-13T18:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Более 110 тысяч онопациентов в Московской области получили приглашение на прием к врачу с помощью робота Светлана, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.В Подмосковье организовано приглашение онкологических пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении, на прием к онкологу с помощью голосового помощника на основе искусственного интеллекта. Робот Светлана приглашает на прием к врачу тех, кто ранее перенес онкологию, но более одного года не посещал врача."Пациентам, находящимся на диспансерном наблюдении, важно не забывать регулярно посещать врача, контролировать состояние здоровья. Поэтому мы запустили обзвон онкопациентов с помощью голосового помощника, чтобы пригласить на прием к онкологу тех, кто давно не был у врача. В настоящий момент робот обзвонил уже более 110 тысяч человек", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Как отмечается в материале, записаться на прием к врачу можно по телефону 122, через региональный портал Госуслуг, инфомат в поликлинике, а также через чат-бот Денис в Telegram
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

В Подмосковье робот Светлана пригласила 110 тысяч онкопациентов к врачу

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиВ Подмосковье робот Светлана пригласила 110 тысяч онкопациентов к врачу
В Подмосковье робот Светлана пригласила 110 тысяч онкопациентов к врачу - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
В Подмосковье робот Светлана пригласила 110 тысяч онкопациентов к врачу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Более 110 тысяч онопациентов в Московской области получили приглашение на прием к врачу с помощью робота Светлана, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
В Подмосковье организовано приглашение онкологических пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении, на прием к онкологу с помощью голосового помощника на основе искусственного интеллекта. Робот Светлана приглашает на прием к врачу тех, кто ранее перенес онкологию, но более одного года не посещал врача.
"Пациентам, находящимся на диспансерном наблюдении, важно не забывать регулярно посещать врача, контролировать состояние здоровья. Поэтому мы запустили обзвон онкопациентов с помощью голосового помощника, чтобы пригласить на прием к онкологу тех, кто давно не был у врача. В настоящий момент робот обзвонил уже более 110 тысяч человек", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Как отмечается в материале, записаться на прием к врачу можно по телефону 122, через региональный портал Госуслуг, инфомат в поликлинике, а также через чат-бот Денис в Telegram
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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