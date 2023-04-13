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В МИД заявили о возросших рисках военного столкновения с НАТО - РИА Новости, 13.04.2023
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03:51 13.04.2023 (обновлено: 10:21 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/riski-1864944028.html
В МИД заявили о возросших рисках военного столкновения с НАТО
В МИД заявили о возросших рисках военного столкновения с НАТО - РИА Новости, 13.04.2023
В МИД заявили о возросших рисках военного столкновения с НАТО
Риски столкновения сил России и НАТО возрастают, заявил в интервью газете "Известия" замглавы МИД Александр Грушко. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T03:51
2023-04-13T10:21
россия
финляндия
балтийское море
александр грушко
дмитрий песков
нато
в мире
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Риски столкновения сил России и НАТО возрастают, заявил в интервью газете "Известия" замглавы МИД Александр Грушко.В качестве наиболее яркого примера он привел ситуацию в Балтийском регионе, который общими усилиями НАТО превратили из спокойной области в "зону военного соперничества". Россия всячески стремилась нормализовать ситуацию в Балтийском море, однако ни одно из предложений не было рассмотрено Североатлантическим альянсом, отметил Грушко.По его мнению, увеличение линии соприкосновения между Россией и НАТО на 1200 километров в результате вступления Финляндии в военный альянс "кратно увеличивает риски столкновения".Как ранее отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Москву принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Россия внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в военный блок и исходя из этого примет необходимые меры.Пресс-секретарь президента подчеркнул, что вступление Хельсинки в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку Североатлантический альянс — враждебная структура для Москвы.
https://ria.ru/20230406/nato-1863435550.html
https://ria.ru/20230331/pakt-1862241912.html
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россия, финляндия, балтийское море, александр грушко, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, Финляндия, Балтийское море, Александр Грушко, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
В МИД заявили о возросших рисках военного столкновения с НАТО

Замглавы МИД России Грушко заявил о возросших рисках военного столкновения России с НАТО

© AP Photo / Michal DyjukСолдат ВМС США на мостике десантного корабля класса Wasp USS Kearsarge (LHD 3) в Балтийском море
Солдат ВМС США на мостике десантного корабля класса Wasp USS Kearsarge (LHD 3) в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Солдат ВМС США на мостике десантного корабля класса Wasp USS Kearsarge (LHD 3) в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Риски столкновения сил России и НАТО возрастают, заявил в интервью газете "Известия" замглавы МИД Александр Грушко.
«
"Риски, к сожалению, возрастают. Это понимают все", — отметил дипломат.
В качестве наиболее яркого примера он привел ситуацию в Балтийском регионе, который общими усилиями НАТО превратили из спокойной области в "зону военного соперничества". Россия всячески стремилась нормализовать ситуацию в Балтийском море, однако ни одно из предложений не было рассмотрено Североатлантическим альянсом, отметил Грушко.
По его мнению, увеличение линии соприкосновения между Россией и НАТО на 1200 километров в результате вступления Финляндии в военный альянс "кратно увеличивает риски столкновения".
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Пресс-секретарь президента подчеркнул, что вступление Хельсинки в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку Североатлантический альянс — враждебная структура для Москвы.
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