В МИД заявили о возросших рисках военного столкновения с НАТО
Замглавы МИД России Грушко заявил о возросших рисках военного столкновения России с НАТО
© AP Photo / Michal DyjukСолдат ВМС США на мостике десантного корабля класса Wasp USS Kearsarge (LHD 3) в Балтийском море
© AP Photo / Michal Dyjuk
Солдат ВМС США на мостике десантного корабля класса Wasp USS Kearsarge (LHD 3) в Балтийском море. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Риски столкновения сил России и НАТО возрастают, заявил в интервью газете "Известия" замглавы МИД Александр Грушко.
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"Риски, к сожалению, возрастают. Это понимают все", — отметил дипломат.
В качестве наиболее яркого примера он привел ситуацию в Балтийском регионе, который общими усилиями НАТО превратили из спокойной области в "зону военного соперничества". Россия всячески стремилась нормализовать ситуацию в Балтийском море, однако ни одно из предложений не было рассмотрено Североатлантическим альянсом, отметил Грушко.
По его мнению, увеличение линии соприкосновения между Россией и НАТО на 1200 километров в результате вступления Финляндии в военный альянс "кратно увеличивает риски столкновения".
Как ранее отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Москву принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Россия внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в военный блок и исходя из этого примет необходимые меры.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что вступление Хельсинки в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку Североатлантический альянс — враждебная структура для Москвы.