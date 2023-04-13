https://ria.ru/20230413/rets-1864992158.html

РЭЦ в 2022 году оказал поддержку 220 компаниям Архангельской области

РЭЦ в 2022 году оказал поддержку 220 компаниям Архангельской области - РИА Новости, 13.04.2023

РЭЦ в 2022 году оказал поддержку 220 компаниям Архангельской области

Поддержку Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) за 2022 год получили 220 компаний Архангельской области, а объем поддержанного экспорта составил более... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T11:12

2023-04-13T11:12

2023-04-13T11:12

российский экспортный центр (рэц)

россия

архангельская область

андрей миронов

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Поддержку Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) за 2022 год получили 220 компаний Архангельской области, а объем поддержанного экспорта составил более 220 миллионов долларов, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов."Общее число оказанных архангельским экспортерам услуг РЭЦ составило более 720. Это практически вдвое больше, чем в 2021 году. Кроме того, 96 предприятий прошли обучение в школе экспорта РЭЦ, что позволило им значительно улучшить уровень своей компетентности в сфере ВЭД", - сообщил Миронов."Слаженная работа всех институтов поддержки экспорта, преодоление негативных последствий беспрецедентных санкций в отношении нашей страны, совершенствование и адаптация мер поддержки имеют определяющее влияние на рост объемов экспорта компаний Архангельской области", - добавил он.В свою очередь вице-премьер, министр экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Виктор Иконников отметил, что 2022 год был непростым для региональных компаний. "Он сформулировал новые задачи для всех нас, а особенно для экспортеров — компаний лесопромышленного комплекса, для которых исторически рынок Евросоюза был приоритетным", - сказал он."Теперь необходимо рассматривать новые перспективные экспортные рынки, переформатировать транспортно-логистичекие цепочки, там более что традиционно пиломатериалы и изделия из дерева нашего региона востребованы за рубежом. Сейчас уже можно сказать, что предприятия региона адаптировались к новым условиям и эффективно выстраивают свою деятельность по продвижению продукции на рынки дружественных стран, прежде всего Средней Азии и Ближнего Востока", — добавил Иконников.Российский экспортный центр активно продолжает работу над улучшением условий для компаний Архангельской области, предоставляя необходимые знания и инструменты для успешного продвижения продукции экспортеров региона на зарубежные рынки.

https://ria.ru/20230410/zayavki-1864282551.html

россия

архангельская область

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Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, архангельская область, андрей миронов