https://ria.ru/20230413/reparatsii-1865018201.html

Вопрос репараций отягощает отношения с Германией, заявил глава МИД Польши

Вопрос репараций отягощает отношения с Германией, заявил глава МИД Польши - РИА Новости, 13.04.2023

Вопрос репараций отягощает отношения с Германией, заявил глава МИД Польши

Неурегулированный вопрос военных репараций драматически отягощает отношения Польши и Германии, заявил глава польского МИД Збигнев Рау, выступая в парламенте... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:33

2023-04-13T12:33

2023-04-13T12:33

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польша

германия

берлин (город)

збигнев рау

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ВАРШАВА, 13 апр – РИА Новости. Неурегулированный вопрос военных репараций драматически отягощает отношения Польши и Германии, заявил глава польского МИД Збигнев Рау, выступая в парламенте страны. Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,4 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. "Долг Германии в отношении Польши по-прежнему, к сожалению, остается неурегулированным. Это состояние вещей драматически отягощает наши отношения", - сказал Рау. Он отметил, что Польша не прекратит попытки получить от Германии репарации. "Проблема существует, и мы последовательно будеv идти к ее решению", - сказал министр. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20221206/polsha-1836716407.html

https://ria.ru/20230110/reparatsii-1843932350.html

польша

германия

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