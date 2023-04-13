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Вопрос репараций отягощает отношения с Германией, заявил глава МИД Польши - РИА Новости, 13.04.2023
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12:33 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/reparatsii-1865018201.html
Вопрос репараций отягощает отношения с Германией, заявил глава МИД Польши
Вопрос репараций отягощает отношения с Германией, заявил глава МИД Польши - РИА Новости, 13.04.2023
Вопрос репараций отягощает отношения с Германией, заявил глава МИД Польши
Неурегулированный вопрос военных репараций драматически отягощает отношения Польши и Германии, заявил глава польского МИД Збигнев Рау, выступая в парламенте... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:33
2023-04-13T12:33
в мире
цены на нефть
польша
германия
берлин (город)
збигнев рау
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ВАРШАВА, 13 апр – РИА Новости. Неурегулированный вопрос военных репараций драматически отягощает отношения Польши и Германии, заявил глава польского МИД Збигнев Рау, выступая в парламенте страны. Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,4 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. "Долг Германии в отношении Польши по-прежнему, к сожалению, остается неурегулированным. Это состояние вещей драматически отягощает наши отношения", - сказал Рау. Он отметил, что Польша не прекратит попытки получить от Германии репарации. "Проблема существует, и мы последовательно будеv идти к ее решению", - сказал министр. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20221206/polsha-1836716407.html
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в мире, цены на нефть, польша, германия, берлин (город), збигнев рау
В мире, Цены на нефть, Польша, Германия, Берлин (город), Збигнев Рау
Вопрос репараций отягощает отношения с Германией, заявил глава МИД Польши

Глава МИД Рау: вопрос военных репараций драматически отягощает отношения Польши и Германии

© РИА Новости / ТАСС/POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 13 апр – РИА Новости. Неурегулированный вопрос военных репараций драматически отягощает отношения Польши и Германии, заявил глава польского МИД Збигнев Рау, выступая в парламенте страны.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,4 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота.
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"Долг Германии в отношении Польши по-прежнему, к сожалению, остается неурегулированным. Это состояние вещей драматически отягощает наши отношения", - сказал Рау.
Он отметил, что Польша не прекратит попытки получить от Германии репарации.
"Проблема существует, и мы последовательно будеv идти к ее решению", - сказал министр.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
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В миреЦены на нефтьПольшаГерманияБерлин (город)Збигнев Рау
 
 
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