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Минцифры: россияне должны иметь право на отказ от таргетированной рекламы - РИА Новости, 13.04.2023
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13:45 13.04.2023 (обновлено: 13:54 13.04.2023)
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Минцифры: россияне должны иметь право на отказ от таргетированной рекламы
Минцифры: россияне должны иметь право на отказ от таргетированной рекламы - РИА Новости, 13.04.2023
Минцифры: россияне должны иметь право на отказ от таргетированной рекламы
Пользователи должен иметь право отказаться от передачи своих данных в онлайне для отказа от таргетированной рекламы, заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:45
2023-04-13T13:54
технологии
россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пользователи должен иметь право отказаться от передачи своих данных в онлайне для отказа от таргетированной рекламы, заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов. "Если человек хочет видеть таргетированную рекламу, он может согласиться на это. У него должно быть право. А если не хочет, у него тоже должно быть такое право – отказаться от предоставления своих данных (в онлайне - ред.)", - сказал Шойтов на конференции Data Fusion. По его словам, проблема обезличивания данных в мире сейчас окончательно не решена – "нет гарантированных методов, но подходы к этому процессу уже есть, и они развиваются", отметил Шойтов.
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технологии, россия
Технологии, Россия
Минцифры: россияне должны иметь право на отказ от таргетированной рекламы

Минцифры: пользователи должны иметь право на отказ от показа таргетированной рекламы

© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetskyМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetsky
Мужчина за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пользователи должен иметь право отказаться от передачи своих данных в онлайне для отказа от таргетированной рекламы, заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов.
"Если человек хочет видеть таргетированную рекламу, он может согласиться на это. У него должно быть право. А если не хочет, у него тоже должно быть такое право – отказаться от предоставления своих данных (в онлайне - ред.)", - сказал Шойтов на конференции Data Fusion.
По его словам, проблема обезличивания данных в мире сейчас окончательно не решена – "нет гарантированных методов, но подходы к этому процессу уже есть, и они развиваются", отметил Шойтов.
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