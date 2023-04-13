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Минцифры: россияне должны иметь право на отказ от таргетированной рекламы

Минцифры: россияне должны иметь право на отказ от таргетированной рекламы - РИА Новости, 13.04.2023

Минцифры: россияне должны иметь право на отказ от таргетированной рекламы

Пользователи должен иметь право отказаться от передачи своих данных в онлайне для отказа от таргетированной рекламы, заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:45

2023-04-13T13:45

2023-04-13T13:54

технологии

россия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пользователи должен иметь право отказаться от передачи своих данных в онлайне для отказа от таргетированной рекламы, заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов. "Если человек хочет видеть таргетированную рекламу, он может согласиться на это. У него должно быть право. А если не хочет, у него тоже должно быть такое право – отказаться от предоставления своих данных (в онлайне - ред.)", - сказал Шойтов на конференции Data Fusion. По его словам, проблема обезличивания данных в мире сейчас окончательно не решена – "нет гарантированных методов, но подходы к этому процессу уже есть, и они развиваются", отметил Шойтов.

https://ria.ru/20230303/peretok-1855637508.html

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технологии, россия