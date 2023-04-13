https://ria.ru/20230413/rassledovanie-1865019384.html

СМИ: в Чехии завели дело за российскую символику на митинге

СМИ: в Чехии завели дело за российскую символику на митинге - РИА Новости, 13.04.2023

СМИ: в Чехии завели дело за российскую символику на митинге

Полиция Чехии начала расследование против двух граждан, вышедших в Праге на митинг 11 марта с георгиевскими лентами и российской символикой, сообщает в четверг... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:35

2023-04-13T12:35

2023-04-13T12:35

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Полиция Чехии начала расследование против двух граждан, вышедших в Праге на митинг 11 марта с георгиевскими лентами и российской символикой, сообщает в четверг интернет-издание Seznam Zpravy. "В отношении обоих граждан полиция начала расследование по статье об оправдании геноцида", - приводит издание слова представителя полиции. Сообщается, что 11 марта два гражданина пришли на митинг "Чехия против бедности" в Праге с нашивками с символикой Z, георгиевскими лентами и российским флагом. Их фотографии распространились в соцсети Facebook*, где пользователи сочли их за полицейских провокаторов из-за специфической одежды. Как пишет Seznam Zpravy, подозреваемые не имеют отношения к полиции. По его данным, это братья Зденек и Петр Кучера, которые проживают в населенном пункте Духцов и, по словам соседей, ведут спокойный образ жизни. Отмечается, что Петр Кучера ранее публиковал на своей странице в соцсетях видео с антицыганского митинга в Духцове, а его брат Зденек увлекается оружием. Братья предположительно являются сторонниками ультраправой националистической Рабочей партии социальной справедливости, говорится в статье. Ранее суд района Прага 1 приговорил мужчину, пришедшего на этот же митинг 11 марта с символикой группы "Вагнер" и изображением буквы Z на рюкзаке к 6 месяцам тюремного наказания условно с двухлетней отсрочкой. Кроме того, ему запрещено в течение 12 месяцев находиться на территории Праги. Он также должен заплатить денежный штраф в размере 12 тысяч крон (около 558 долларов). Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230320/graffiti-1859088254.html

https://ria.ru/20230405/chekhiya-1863261052.html

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в мире, прага, россия, чехия