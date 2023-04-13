https://ria.ru/20230413/raketa-1865180213.html

КНР зимой испытал гиперзвуковую ракету, говорится в слитых данных Пентагона

КНР зимой испытал гиперзвуковую ракету, говорится в слитых данных Пентагона - РИА Новости, 13.04.2023

КНР зимой испытал гиперзвуковую ракету, говорится в слитых данных Пентагона

Китай в феврале провел испытания новейшей баллистической ракеты DF-27 с гиперзвуковой планирующей боевой частью, которую удалось разогнать до 10,5 тысячи... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T20:56

2023-04-13T20:56

2023-04-13T23:46

в мире

россия

сша

дмитрий песков

нато

утечка материалов пентагона

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ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Китай в феврале провел испытания новейшей баллистической ракеты DF-27 с гиперзвуковой планирующей боевой частью, которую удалось разогнать до 10,5 тысячи километров в час, цитируют СМИ попавшие в открытый доступ материалы Пентагона. Военная разведка считает, что DF-27 будет с "высокой вероятностью" преодолевать противоракетную оборону США, а ее развертывание в "ограниченных количествах" началось в 2022 году. "Предварительный анализ показывает, что гиперзвуковой планер пролетел 12 минут и преодолел расстояние в 2,1 тысячи километров", - цитируют американские СМИ документ, который имел гриф "совершенно секретно" и содержал ссылки на военную разведку. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.

https://ria.ru/20230413/utechka-1865176182.html

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в мире, россия, сша, дмитрий песков, нато, утечка материалов пентагона