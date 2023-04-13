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Борисов рассказал о планах по проектированию ракеты сверхтяжелого класса - РИА Новости, 13.04.2023
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06:27 13.04.2023 (обновлено: 06:31 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/raketa-1864949227.html
Борисов рассказал о планах по проектированию ракеты сверхтяжелого класса
Борисов рассказал о планах по проектированию ракеты сверхтяжелого класса - РИА Новости, 13.04.2023
Борисов рассказал о планах по проектированию ракеты сверхтяжелого класса
Работы проектированию ракеты сверхтяжелого класса должны возобновиться в России в 2024 году, программа уже сверстана и согласовывается, заявил РИА Новости глава РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T06:27
2023-04-13T06:31
космос - риа наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Работы проектированию ракеты сверхтяжелого класса должны возобновиться в России в 2024 году, программа уже сверстана и согласовывается, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Техническое проектирование российской сверхтяжелой ракеты приостановили в феврале 2021 года. Как говорил занимавший в то время пост главы "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, нужно не создавать ракету на базе разработок 20-летней давности, а использовать новейшие технологии.Предполагалось, что разработка может возобновиться после пересмотра облика ракеты: вместо кислородно-керосиновых двигателей в ней применят метановые.
https://ria.ru/20230412/kosmos-1864919581.html
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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), дмитрий рогозин, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Дмитрий Рогозин, Роскосмос
Борисов рассказал о планах по проектированию ракеты сверхтяжелого класса

Борисов: проектирование ракеты сверхтяжелого класса должно возобновиться в 2024 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава "Роскосмоса" Юрий Борисов
Глава Роскосмоса Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Работы проектированию ракеты сверхтяжелого класса должны возобновиться в России в 2024 году, программа уже сверстана и согласовывается, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
«
"Планируется. У нас есть поручение президента. Программа как проект уже сверстана, разослана на согласование. У нас следующий год — дедлайн, мы уже должны приступить к проектированию", — подчеркнул он.
Техническое проектирование российской сверхтяжелой ракеты приостановили в феврале 2021 года. Как говорил занимавший в то время пост главы "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, нужно не создавать ракету на базе разработок 20-летней давности, а использовать новейшие технологии.
Предполагалось, что разработка может возобновиться после пересмотра облика ракеты: вместо кислородно-керосиновых двигателей в ней применят метановые.
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