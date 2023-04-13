https://ria.ru/20230413/raketa-1864949227.html

Борисов рассказал о планах по проектированию ракеты сверхтяжелого класса

Борисов рассказал о планах по проектированию ракеты сверхтяжелого класса - РИА Новости, 13.04.2023

Борисов рассказал о планах по проектированию ракеты сверхтяжелого класса

Работы проектированию ракеты сверхтяжелого класса должны возобновиться в России в 2024 году, программа уже сверстана и согласовывается, заявил РИА Новости глава РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T06:27

2023-04-13T06:27

2023-04-13T06:31

космос - риа наука

россия

юрий борисов (роскосмос)

дмитрий рогозин

роскосмос

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Работы проектированию ракеты сверхтяжелого класса должны возобновиться в России в 2024 году, программа уже сверстана и согласовывается, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Техническое проектирование российской сверхтяжелой ракеты приостановили в феврале 2021 года. Как говорил занимавший в то время пост главы "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, нужно не создавать ракету на базе разработок 20-летней давности, а использовать новейшие технологии.Предполагалось, что разработка может возобновиться после пересмотра облика ракеты: вместо кислородно-керосиновых двигателей в ней применят метановые.

https://ria.ru/20230412/kosmos-1864919581.html

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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), дмитрий рогозин, роскосмос