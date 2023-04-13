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ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и девять снарядов HIMARS

ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и девять снарядов HIMARS - РИА Новости, 13.04.2023

ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и девять снарядов HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:37

2023-04-13T14:37

2023-04-13T15:02

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

луганская народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ "в течение прошедших суток нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах", говорится в сводке. Всего с начала спецоперации было уничтожено 407 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3747 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8659 танков и других боевых бронированных машин, 1082 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4576 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9487 единиц специальной военной автомобильной техники.

луганская народная республика

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Конашенков о перехвате девяти снарядов РСЗО HIMARS российскими системами ПВО Конашенков о перехвате девяти снарядов РСЗО HIMARS российскими системами ПВО 2023-04-13T14:37 true PT3M57S

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)