https://ria.ru/20230413/pvo-1865058016.html
ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и девять снарядов HIMARS
ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и девять снарядов HIMARS - РИА Новости, 13.04.2023
ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и девять снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:37
2023-04-13T14:37
2023-04-13T15:02
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
луганская народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ "в течение прошедших суток нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах", говорится в сводке. Всего с начала спецоперации было уничтожено 407 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3747 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8659 танков и других боевых бронированных машин, 1082 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4576 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9487 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков о перехвате девяти снарядов РСЗО HIMARS российскими системами ПВО
Конашенков о перехвате девяти снарядов РСЗО HIMARS российскими системами ПВО
2023-04-13T14:37
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PT3M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и девять снарядов HIMARS
Минобороны России: ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и девять снарядов HIMARS