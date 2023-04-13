Рейтинг@Mail.ru
ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и девять снарядов HIMARS - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 13.04.2023 (обновлено: 15:02 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/pvo-1865058016.html
ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и девять снарядов HIMARS
ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и девять снарядов HIMARS - РИА Новости, 13.04.2023
ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и девять снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:37
2023-04-13T15:02
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
луганская народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865068778_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47cfa900b035a7608e8fb843f593db2a.jpg
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ "в течение прошедших суток нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах", говорится в сводке. Всего с начала спецоперации было уничтожено 407 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3747 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8659 танков и других боевых бронированных машин, 1082 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4576 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9487 единиц специальной военной автомобильной техники.
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков о перехвате девяти снарядов РСЗО HIMARS российскими системами ПВО
Конашенков о перехвате девяти снарядов РСЗО HIMARS российскими системами ПВО
2023-04-13T14:37
true
PT3M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865068778_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_71b819efe815dd57e217e67eb8366b7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и девять снарядов HIMARS

Минобороны России: ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и девять снарядов HIMARS

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и 9 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Кременная, Пшеничное, Рубежное Луганской народной республики, Кирилловка и Волноваха Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ "в течение прошедших суток нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах", говорится в сводке.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 407 украинских военных самолетов, 228 вертолетов, 3747 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8659 танков и других боевых бронированных машин, 1082 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4576 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9487 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 апреля, 15:37
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала