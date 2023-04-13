https://ria.ru/20230413/putin-1865034879.html

В Кремле пока не ответили, в какой храм Путин пойдет на Пасху

В Кремле пока не ответили, в какой храм Путин пойдет на Пасху - РИА Новости, 13.04.2023

В Кремле пока не ответили, в какой храм Путин пойдет на Пасху

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал позже сообщить, в каком храме глава государства Владимир Путин будет встречать Пасху. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:27

2023-04-13T13:27

2023-04-13T13:27

россия

владимир путин

дмитрий песков

общество

пасха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785148686_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_9548333d21f3c0d484fc9b6ac72fbebe.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал позже сообщить, в каком храме глава государства Владимир Путин будет встречать Пасху. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что президент РФ Владимир Путин встретит Пасху традиционно в церкви. "Мы сообщим дополнительно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в какой храм пойдет Путин на пасхальную службу.

https://ria.ru/20230413/paskha-1864942921.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, дмитрий песков, общество, пасха