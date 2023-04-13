https://ria.ru/20230413/putin-1865034879.html
В Кремле пока не ответили, в какой храм Путин пойдет на Пасху
В Кремле пока не ответили, в какой храм Путин пойдет на Пасху - РИА Новости, 13.04.2023
В Кремле пока не ответили, в какой храм Путин пойдет на Пасху
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал позже сообщить, в каком храме глава государства Владимир Путин будет встречать Пасху. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:27
2023-04-13T13:27
2023-04-13T13:27
россия
владимир путин
дмитрий песков
общество
пасха
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал позже сообщить, в каком храме глава государства Владимир Путин будет встречать Пасху. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что президент РФ Владимир Путин встретит Пасху традиционно в церкви. "Мы сообщим дополнительно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в какой храм пойдет Путин на пасхальную службу.
https://ria.ru/20230413/paskha-1864942921.html
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РИА Новости
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россия, владимир путин, дмитрий песков, общество, пасха
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество, Пасха
В Кремле пока не ответили, в какой храм Путин пойдет на Пасху
Песков пообещал дополнительно сообщить, в какой храм Путин пойдет на Пасху