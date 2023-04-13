https://ria.ru/20230413/putin-1865028876.html

Песков рассказал, почему Путин не пользуется Telegram

Песков рассказал, почему Путин не пользуется Telegram - РИА Новости, 13.04.2023

Песков рассказал, почему Путин не пользуется Telegram

Президенту России Владимиру Путину не нужен Telegram-канал, каждое его движение ловит весь мир, и даже если он говорит шёпотом, в это вслушиваются все, считает... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:06

2023-04-13T13:06

2023-04-13T13:06

общество

россия

дмитрий песков

владимир путин

telegram

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину не нужен Telegram-канал, каждое его движение ловит весь мир, и даже если он говорит шёпотом, в это вслушиваются все, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводятся в Telegram-канале "Мастерская новых медиа". Песков, как сообщается, встретился со слушателями площадки. "В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шёпотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram!?" - приводятся его слова. Также, как отмечается, Песков рассказал о том, что делать, если начальник с тобой не согласен. "Аргументированно отстаивать свою точку зрения. Как минимум, попросить пару минут для себя и объяснить важность информационного сопровождения. Спорить можно только аргументированно и говоря с самого начала своему руководителю о возможных негативных последствиях информации. Если он проявляет к этому полную индифферентность, то по крайней мере, вы сможете сказать потом: "Я вас предупреждал", - цитирует канал пресс-секретаря президента.

https://ria.ru/20220902/sotsseti-1813985713.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, telegram