https://ria.ru/20230413/putin-1865028876.html
Песков рассказал, почему Путин не пользуется Telegram
Песков рассказал, почему Путин не пользуется Telegram - РИА Новости, 13.04.2023
Песков рассказал, почему Путин не пользуется Telegram
Президенту России Владимиру Путину не нужен Telegram-канал, каждое его движение ловит весь мир, и даже если он говорит шёпотом, в это вслушиваются все, считает... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:06
2023-04-13T13:06
2023-04-13T13:06
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
telegram
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину не нужен Telegram-канал, каждое его движение ловит весь мир, и даже если он говорит шёпотом, в это вслушиваются все, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводятся в Telegram-канале "Мастерская новых медиа". Песков, как сообщается, встретился со слушателями площадки. "В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шёпотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram!?" - приводятся его слова. Также, как отмечается, Песков рассказал о том, что делать, если начальник с тобой не согласен. "Аргументированно отстаивать свою точку зрения. Как минимум, попросить пару минут для себя и объяснить важность информационного сопровождения. Спорить можно только аргументированно и говоря с самого начала своему руководителю о возможных негативных последствиях информации. Если он проявляет к этому полную индифферентность, то по крайней мере, вы сможете сказать потом: "Я вас предупреждал", - цитирует канал пресс-секретаря президента.
https://ria.ru/20220902/sotsseti-1813985713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, telegram
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Telegram
Песков рассказал, почему Путин не пользуется Telegram
Песков: Путину не нужен Telegram-канал, его и так слушают, даже когда он говорит шепотом
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину не нужен Telegram-канал, каждое его движение ловит весь мир, и даже если он говорит шёпотом, в это вслушиваются все, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводятся в Telegram-канале "Мастерская новых медиа".
Песков, как сообщается, встретился со слушателями площадки.
"В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шёпотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram!?" - приводятся его слова.
Также, как отмечается, Песков рассказал о том, что делать, если начальник с тобой не согласен. "Аргументированно отстаивать свою точку зрения. Как минимум, попросить пару минут для себя и объяснить важность информационного сопровождения. Спорить можно только аргументированно и говоря с самого начала своему руководителю о возможных негативных последствиях информации. Если он проявляет к этому полную индифферентность, то по крайней мере, вы сможете сказать потом: "Я вас предупреждал", - цитирует канал пресс-секретаря президента.
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