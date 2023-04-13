https://ria.ru/20230413/psb-1865113138.html

ПСБ продолжает развивать проект по финансовой грамотности женщин-инвесторов

ПСБ продолжает развивать проект по финансовой грамотности женщин-инвесторов - РИА Новости, 13.04.2023

ПСБ продолжает развивать проект по финансовой грамотности женщин-инвесторов

ПСБ активно развивает проект по финансовой грамотности "Женское лидерство в инвестициях", направленный на повышение уровня знаний женщин в области приумножения... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T17:03

2023-04-13T17:03

2023-04-13T17:03

россия

промсвязьбанк

псб (банк псб)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876038_0:64:3031:1769_1920x0_80_0_0_3a2c1a64d674146a38d78af56497089e.jpg

МОСКВА,13 апр – РИА Новости. ПСБ активно развивает проект по финансовой грамотности "Женское лидерство в инвестициях", направленный на повышение уровня знаний женщин в области приумножения личного капитала и, как следствие, увеличение числа женщин-инвесторов на российском финансовом рынке, сообщает пресс-служба банка.О деталях и планах развития этого направления в рамках организованного банком круглого стола "Женский взгляд на инвестиции: как выбрать стратегию и приумножить капитал" рассказала старший вице-президент - директор по внешним связям ПСБ, координатор проекта "Женское лидерство в инвестициях" Вера Подгузова."Идея проекта возникла в 2021 году. Тогда, мы наблюдали стремительный рост числа частных инвесторов на фондовом рынке. В период с 2019 года по 2021 год их число выросло в 3,5 раза, но при этом доля женщин не превышала 30%. Исследуя причины низкой вовлеченности женщин, мы выяснили, что, несмотря на огромное количество информации, основным сдерживающим фактором для инвестирования является недостаток необходимых знаний. Поэтому начальной целью проекта мы выбрали создание единой информационной среды, где любая женщина может получить необходимые знания и поддержку в области инвестиций", - пояснила Подгузова.По ее словам, практика показала, что интерес у целевой аудитории к проекту большой, наиболее активной ее частью являются женщины в возрасте от 30 до 35 лет, при этом число пользователей и менторов неуклонно растет."Мы развиваем нашу платформу, планируем и дальше помогать женщинам осваивать азы инвестирования, пополнять свой личный счет, счет своих детей в будущем и в настоящем. В 2023 году мы сосредоточимся на развитии и продвижении нашей платформы среди женщин и привлечении большего числа наставников и менторов, с тем чтобы по максимуму закрыть потребности аудитории в недостающих знаниях", - резюмировала Подгузова.В мероприятии также приняли участие старший вице-президент – директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев, экономист, квалифицированный инвестор Яна Азевич, инвестиционный советник Ольга Коношевская, независимый финансовый советник Инна Банайтене, директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова, вице-президент ОК РУСАЛ Елена Безденежных, президент фармацевтической группы Bright Way Людмила Щербакова и экономист, основательница Investfuture Кира Юхтенко, сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20230411/konsultatsii-1864477130.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, промсвязьбанк, псб (банк псб)