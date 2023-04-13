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Минюст Италии начал проверку после побега Усса, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023
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21:42 13.04.2023 (обновлено: 22:30 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/proverka-1865185375.html
Минюст Италии начал проверку после побега Усса, пишут СМИ
Минюст Италии начал проверку после побега Усса, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023
Минюст Италии начал проверку после побега Усса, пишут СМИ
Министр юстиции Италии Карло Нордио распорядился провести проверку после побега из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Артема Усса, пишет... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T21:42
2023-04-13T22:30
в мире
италия
россия
милан
артем усс
сша
f-16
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РИМ, 13 апр — РИА Новости. Министр юстиции Италии Карло Нордио распорядился провести проверку после побега из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Артема Усса, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на источники."Изучается решение о замене меры содержания под стражей на домашний арест (с электронным браслетом). &lt;...&gt; Таким образом, назревает столкновение между правительством и судебной властью, в частности Миланским апелляционным судом, который, с одной стороны, разрешил экстрадицию Артема Усса, а с другой — ослабил в отношении него ограничения", — говорится в публикации.По данным издания, ситуация с побегом Усса обсуждалась на сегодняшнем заседании парламентского комитета по безопасности республики Copasir. В начале апреля итальянские СМИ со ссылкой на прокуратуру сообщили, что следователям удалось установить личность четырех-пяти человек из группы, которая помогла Уссу совершить побег из съемной квартиры под Миланом. По версии следствия, сообщники помогли россиянину за несколько часов добраться до Cловении, сменив по пути несколько машин, и по поддельным документам пересечь границу. На минувшей неделе Артем Усс заявил, что находится на родине. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии: из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил". Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Усса в США. В среду, 29 марта, российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом. В понедельник, 10 апреля, la Repubblica сообщила, что сразу после его побега с авиабазы Авиано на патрулирование воздушных границ на востоке Италии вылетели два истребителя F-16. Официально их полет считался учениями, но, предположительно, их целью мог стать перехват самолета, на котором Усс мог бы покинуть Италию напрямую.В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.
https://ria.ru/20230413/uss-1864984972.html
https://ria.ru/20230409/uss-1864075950.html
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в мире, италия, россия, милан, артем усс, сша, f-16
В мире, Италия, Россия, Милан, Артем Усс, США, F-16
Минюст Италии начал проверку после побега Усса, пишут СМИ

Corriere della Sera: Минюст Италии поручил провести проверку суда после побега Артема Усса

© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
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РИМ, 13 апр — РИА Новости. Министр юстиции Италии Карло Нордио распорядился провести проверку после побега из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Артема Усса, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.
"Изучается решение о замене меры содержания под стражей на домашний арест (с электронным браслетом). <...> Таким образом, назревает столкновение между правительством и судебной властью, в частности Миланским апелляционным судом, который, с одной стороны, разрешил экстрадицию Артема Усса, а с другой — ослабил в отношении него ограничения", — говорится в публикации.
Гориция, Италия - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
СМИ рассказали, как Артем Усс сумел скрыться из Италии
Вчера, 10:52
По данным издания, ситуация с побегом Усса обсуждалась на сегодняшнем заседании парламентского комитета по безопасности республики Copasir.
В начале апреля итальянские СМИ со ссылкой на прокуратуру сообщили, что следователям удалось установить личность четырех-пяти человек из группы, которая помогла Уссу совершить побег из съемной квартиры под Миланом. По версии следствия, сообщники помогли россиянину за несколько часов добраться до Cловении, сменив по пути несколько машин, и по поддельным документам пересечь границу.
На минувшей неделе Артем Усс заявил, что находится на родине. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии: из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил".
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
Усс поблагодарил тех, кто помог его сыну вернуться в Россию
9 апреля, 15:03
Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Усса в США. В среду, 29 марта, российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом. В понедельник, 10 апреля, la Repubblica сообщила, что сразу после его побега с авиабазы Авиано на патрулирование воздушных границ на востоке Италии вылетели два истребителя F-16. Официально их полет считался учениями, но, предположительно, их целью мог стать перехват самолета, на котором Усс мог бы покинуть Италию напрямую.
В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Артем Усс добровольно явился в следственный департамент в Москве
4 апреля, 15:56
 
В миреИталияРоссияМиланАртем УссСШАF-16
 
 
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