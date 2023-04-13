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Минюст Италии начал проверку после побега Усса, пишут СМИ

Минюст Италии начал проверку после побега Усса, пишут СМИ - РИА Новости, 13.04.2023

Минюст Италии начал проверку после побега Усса, пишут СМИ

Министр юстиции Италии Карло Нордио распорядился провести проверку после побега из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Артема Усса, пишет... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T21:42

2023-04-13T21:42

2023-04-13T22:30

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РИМ, 13 апр — РИА Новости. Министр юстиции Италии Карло Нордио распорядился провести проверку после побега из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Артема Усса, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на источники."Изучается решение о замене меры содержания под стражей на домашний арест (с электронным браслетом). <...> Таким образом, назревает столкновение между правительством и судебной властью, в частности Миланским апелляционным судом, который, с одной стороны, разрешил экстрадицию Артема Усса, а с другой — ослабил в отношении него ограничения", — говорится в публикации.По данным издания, ситуация с побегом Усса обсуждалась на сегодняшнем заседании парламентского комитета по безопасности республики Copasir. В начале апреля итальянские СМИ со ссылкой на прокуратуру сообщили, что следователям удалось установить личность четырех-пяти человек из группы, которая помогла Уссу совершить побег из съемной квартиры под Миланом. По версии следствия, сообщники помогли россиянину за несколько часов добраться до Cловении, сменив по пути несколько машин, и по поддельным документам пересечь границу. На минувшей неделе Артем Усс заявил, что находится на родине. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии: из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил". Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Усса в США. В среду, 29 марта, российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом. В понедельник, 10 апреля, la Repubblica сообщила, что сразу после его побега с авиабазы Авиано на патрулирование воздушных границ на востоке Италии вылетели два истребителя F-16. Официально их полет считался учениями, но, предположительно, их целью мог стать перехват самолета, на котором Усс мог бы покинуть Италию напрямую.В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.

https://ria.ru/20230413/uss-1864984972.html

https://ria.ru/20230409/uss-1864075950.html

https://ria.ru/20230404/uss-1862946519.html

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в мире, италия, россия, милан, артем усс, сша, f-16