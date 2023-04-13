https://ria.ru/20230413/proverka-1865041297.html
ГП инициировала проверку видео с предполагаемым убийством солдата ВСУ
ГП инициировала проверку видео с предполагаемым убийством солдата ВСУ - РИА Новости, 13.04.2023
ГП инициировала проверку видео с предполагаемым убийством солдата ВСУ
Генеральная прокуратура инициировала проверку размещенного в интернете видео с предполагаемым убийством украинского военнослужащего, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:43
2023-04-13T13:43
2023-04-13T14:39
россия
генеральная прокуратура рф
происшествия
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура инициировала проверку размещенного в интернете видео с предполагаемым убийством украинского военнослужащего, сообщается на сайте надзорного ведомства."Генпрокуратурой России инициирована проверка фото- и видеоматериалов, содержащих, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего. <...> В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки", — говорится в заявлении.Накануне в социальных сетях появилась запись, которая якобы показывает обезглавливание украинского военнопленного российскими солдатом.Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, прежде всего необходимо проверить достоверность этих кадров и только потом приступить к выяснению всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20230412/rasprava-1864890320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, происшествия, дмитрий песков
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Дмитрий Песков
ГП инициировала проверку видео с предполагаемым убийством солдата ВСУ
Генпрокуратура инициировала проверку видео с предполагаемым убийством украинского пленного