https://ria.ru/20230413/proverka-1865041297.html

ГП инициировала проверку видео с предполагаемым убийством солдата ВСУ

ГП инициировала проверку видео с предполагаемым убийством солдата ВСУ - РИА Новости, 13.04.2023

ГП инициировала проверку видео с предполагаемым убийством солдата ВСУ

Генеральная прокуратура инициировала проверку размещенного в интернете видео с предполагаемым убийством украинского военнослужащего, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:43

2023-04-13T13:43

2023-04-13T14:39

россия

генеральная прокуратура рф

происшествия

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура инициировала проверку размещенного в интернете видео с предполагаемым убийством украинского военнослужащего, сообщается на сайте надзорного ведомства."Генпрокуратурой России инициирована проверка фото- и видеоматериалов, содержащих, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего. <...> В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки", — говорится в заявлении.Накануне в социальных сетях появилась запись, которая якобы показывает обезглавливание украинского военнопленного российскими солдатом.Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, прежде всего необходимо проверить достоверность этих кадров и только потом приступить к выяснению всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20230412/rasprava-1864890320.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, генеральная прокуратура рф, происшествия, дмитрий песков