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Патрушев увязал религиозные противоречия на Кавказе с борьбой за деньги - РИА Новости, 13.04.2023
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14:43 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/protivorechiya-1865059586.html
Патрушев увязал религиозные противоречия на Кавказе с борьбой за деньги
Патрушев увязал религиозные противоречия на Кавказе с борьбой за деньги - РИА Новости, 13.04.2023
Патрушев увязал религиозные противоречия на Кавказе с борьбой за деньги
Борьба за распределением денег способствует сохранению противоречий между некоторыми религиозными деятелями на Северном Кавказе на фоне попыток вытеснения... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:43
2023-04-13T14:43
кавказ
северный кавказ
россия
николай патрушев
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НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Борьба за распределением денег способствует сохранению противоречий между некоторыми религиозными деятелями на Северном Кавказе на фоне попыток вытеснения традиционного ислама его радикальными формами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Не прекращаются попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснения традиционного ислама его радикальными течениями, формирования новых салафитских групп", - сказал Патрушев в четверг в Нальчике на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе. "Одновременно сохраняются противоречия среди представителей религиозной общины, обусловленные их личными амбициями, влиянием зарубежных исламских проповедников и борьбой за распределение финансовых потоков", - подчеркнул он.
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кавказ, северный кавказ, россия, николай патрушев
Кавказ, Северный Кавказ, Россия, Николай Патрушев
Патрушев увязал религиозные противоречия на Кавказе с борьбой за деньги

Секретарь Совбеза Патрушев увязал религиозные противоречия на Кавказе с борьбой за деньги

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 13 апр - РИА Новости. Борьба за распределением денег способствует сохранению противоречий между некоторыми религиозными деятелями на Северном Кавказе на фоне попыток вытеснения традиционного ислама его радикальными формами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Не прекращаются попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснения традиционного ислама его радикальными течениями, формирования новых салафитских групп", - сказал Патрушев в четверг в Нальчике на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.
"Одновременно сохраняются противоречия среди представителей религиозной общины, обусловленные их личными амбициями, влиянием зарубежных исламских проповедников и борьбой за распределение финансовых потоков", - подчеркнул он.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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КавказСеверный КавказРоссияНиколай Патрушев
 
 
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