https://ria.ru/20230413/protest-1865190694.html
Число протестующих во Франции составило 380 тысяч человек
Число протестующих во Франции составило 380 тысяч человек - РИА Новости, 13.04.2023
Число протестующих во Франции составило 380 тысяч человек
Число вышедших на протесты против пенсионной реформы во Франции заметно снизилось, в четверг на акции по всей стране, по данным МВД, вышли 380 тысяч человек,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T22:35
2023-04-13T22:35
2023-04-13T22:41
в мире
франция
париж
элизабет борн
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 13 апр – РИА Новости. Число вышедших на протесты против пенсионной реформы во Франции заметно снизилось, в четверг на акции по всей стране, по данным МВД, вышли 380 тысяч человек, сообщил телеканал BFMTV. "Министерство внутренних дел сообщило о 380 тысячах участниках акций против пенсионной реформы, значительно меньше, по сравнению с прошлой неделей, когда на акции вышло 570 тысяч человек", - сообщил телеканал. По данным полиции, в Париже протестовали 40 тысяч человек. При этом профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) начитал 400 тысяч человек в столице и 1,5 миллиона во Франции. В четверг, в двенадцатый день общенациональной манифестации против повышения пенсионного возраста, во Франции прошло порядка 270 акций протеста. Как передавал корреспондент РИА Новости, на акции в Париже начались ожесточенные стычки манифестантов с полицией. Радикалы из движения black bloc использовали всевозможные самодельные взрывчатые вещества и коктейли Молотова, петарды и баллоны с краской. Они забрасывали полицейских крупными камнями и стеклянными бутылками. Полиция активно применяла слезоточивый газ и шумовые гранаты для оттеснения манифестантов. По данным телеканала, десять полицейских получили ранения на манифестации в Париже. Один сотрудник полиции был госпитализирован в критическом состоянии после того, как ему в голову попало самодельное взрывное устройство. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к ужесточению протестов в стране. В пятницу Конституционный совет Франции должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября. По информации телеканала, ожидается, что Конституционный совет огласит решение в половине шестого вечера. На 4 часа дня назначено совещание президента Франции Эммануэля Макрона с кабмином. Как сообщили в МВД, в пятницу во Франции ожидают 131 манифестацию, в них примут участие до 41 тысяч человек.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Участники протестов против пенсионной реформы заняли здание LVMH. Кадры из Парижа
Участники протестов против пенсионной реформы заняли здание LVMH. Кадры из Парижа
2023-04-13T22:35
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Десятки тысяч человек на очередной манифестации против пенсионной реформы в Париже
В Париже началась 12-ая манифестация против реформы пенсий накануне итогового решения Конституционного совета по соответствию реформы нормам действующего законодательства, в акции участвуют десятки тысяч человек.
2023-04-13T22:35
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция, париж, элизабет борн, эммануэль макрон
В мире, Франция, Париж, Элизабет Борн, Эммануэль Макрон
Число протестующих во Франции составило 380 тысяч человек
Число протестующих во Франции из-за реформы пенсий составило 380 тысяч человек
ПАРИЖ, 13 апр – РИА Новости.
Число вышедших на протесты против пенсионной реформы во Франции заметно снизилось, в четверг на акции по всей стране, по данным МВД, вышли 380 тысяч человек, сообщил телеканал BFMTV
.
"Министерство внутренних дел сообщило о 380 тысячах участниках акций против пенсионной реформы, значительно меньше, по сравнению с прошлой неделей, когда на акции вышло 570 тысяч человек", - сообщил телеканал.
На акции протеста в Париже подожгли любимый ресторан Макрона
По данным полиции, в Париже протестовали 40 тысяч человек. При этом профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) начитал 400 тысяч человек в столице и 1,5 миллиона во Франции.
В четверг, в двенадцатый день общенациональной манифестации против повышения пенсионного возраста, во Франции прошло порядка 270 акций протеста.
Как передавал корреспондент РИА Новости, на акции в Париже
начались ожесточенные стычки манифестантов с полицией. Радикалы из движения black bloc использовали всевозможные самодельные взрывчатые вещества и коктейли Молотова, петарды и баллоны с краской. Они забрасывали полицейских крупными камнями и стеклянными бутылками. Полиция активно применяла слезоточивый газ и шумовые гранаты для оттеснения манифестантов.
По данным телеканала, десять полицейских получили ранения на манифестации в Париже. Один сотрудник полиции был госпитализирован в критическом состоянии после того, как ему в голову попало самодельное взрывное устройство.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к ужесточению протестов в стране.
В пятницу Конституционный совет Франции должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября.
По информации телеканала, ожидается, что Конституционный совет огласит решение в половине шестого вечера. На 4 часа дня назначено совещание президента Франции Эммануэля Макрона
с кабмином.
Как сообщили в МВД, в пятницу во Франции ожидают 131 манифестацию, в них примут участие до 41 тысяч человек.