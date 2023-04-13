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Обвинивший Трампа прокурор получил письмо с белым порошком, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.04.2023
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01:43 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/prokuror-1864939259.html
Обвинивший Трампа прокурор получил письмо с белым порошком, сообщили СМИ
Обвинивший Трампа прокурор получил письмо с белым порошком, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.04.2023
Обвинивший Трампа прокурор получил письмо с белым порошком, сообщили СМИ
Обвинивший бывшего президента США Дональда Трампа окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг получил письмо с белым порошком, сообщает Fox News. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T01:43
2023-04-13T01:43
в мире
сша
нью-йорк (город)
манхэттен
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Обвинивший бывшего президента США Дональда Трампа окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг получил письмо с белым порошком, сообщает Fox News. "Угрожающее письмо с белым порошком было отправлено окружному прокурору Манхэттена в среду", - сообщает телеканал. Подробностей в сообщении не приводится. Трампу на прошлой неделе в суде Нью-Йорка предъявили обвинения по 34 эпизодам фальсификации деловой документации. Само по себе деяние считается проступком, но Брэгг настаивает, что политик совершил его "для сокрытия компрометирующей информации и незаконной деятельности от американских избирателей до и после выборов 2016 года", поэтому требуется уголовная квалификация. По каждому из 34 эпизодов в случае решения о виновности Трампа ему грозит до 4 лет тюрьмы, то есть общим сроком могут стать 136 лет заключения. Объявивший о намерении вновь бороться за пост главы государства Трамп обвинения отвергает, заявляя, что США стали свидетелями "вмешательства в выборы на высшем уровне", и настаивая на политической подоплеке своего преследования, происходящего в интересах действующего президента Джо Байдена.
https://ria.ru/20230412/trump-1864928696.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Дональд Трамп, Джо Байден
Обвинивший Трампа прокурор получил письмо с белым порошком, сообщили СМИ

Fox News: обвинивший Трампа прокурор Элвин Брэгг получил письмо с белым порошком

© AP Photo / John MinchilloОкружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг
Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / John Minchillo
Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Обвинивший бывшего президента США Дональда Трампа окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг получил письмо с белым порошком, сообщает Fox News.
"Угрожающее письмо с белым порошком было отправлено окружному прокурору Манхэттена в среду", - сообщает телеканал.
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Подробностей в сообщении не приводится.
Трампу на прошлой неделе в суде Нью-Йорка предъявили обвинения по 34 эпизодам фальсификации деловой документации. Само по себе деяние считается проступком, но Брэгг настаивает, что политик совершил его "для сокрытия компрометирующей информации и незаконной деятельности от американских избирателей до и после выборов 2016 года", поэтому требуется уголовная квалификация. По каждому из 34 эпизодов в случае решения о виновности Трампа ему грозит до 4 лет тюрьмы, то есть общим сроком могут стать 136 лет заключения.
Объявивший о намерении вновь бороться за пост главы государства Трамп обвинения отвергает, заявляя, что США стали свидетелями "вмешательства в выборы на высшем уровне", и настаивая на политической подоплеке своего преследования, происходящего в интересах действующего президента Джо Байдена.
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