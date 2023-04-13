https://ria.ru/20230413/prokuror-1864939259.html
Обвинивший Трампа прокурор получил письмо с белым порошком, сообщили СМИ
Обвинивший Трампа прокурор получил письмо с белым порошком, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.04.2023
Обвинивший Трампа прокурор получил письмо с белым порошком, сообщили СМИ
Обвинивший бывшего президента США Дональда Трампа окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг получил письмо с белым порошком, сообщает Fox News. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T01:43
2023-04-13T01:43
2023-04-13T01:43
в мире
сша
нью-йорк (город)
манхэттен
дональд трамп
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863164168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ffa17fd3056888cde7762e01eb2d20e4.jpg
ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Обвинивший бывшего президента США Дональда Трампа окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг получил письмо с белым порошком, сообщает Fox News. "Угрожающее письмо с белым порошком было отправлено окружному прокурору Манхэттена в среду", - сообщает телеканал. Подробностей в сообщении не приводится. Трампу на прошлой неделе в суде Нью-Йорка предъявили обвинения по 34 эпизодам фальсификации деловой документации. Само по себе деяние считается проступком, но Брэгг настаивает, что политик совершил его "для сокрытия компрометирующей информации и незаконной деятельности от американских избирателей до и после выборов 2016 года", поэтому требуется уголовная квалификация. По каждому из 34 эпизодов в случае решения о виновности Трампа ему грозит до 4 лет тюрьмы, то есть общим сроком могут стать 136 лет заключения. Объявивший о намерении вновь бороться за пост главы государства Трамп обвинения отвергает, заявляя, что США стали свидетелями "вмешательства в выборы на высшем уровне", и настаивая на политической подоплеке своего преследования, происходящего в интересах действующего президента Джо Байдена.
https://ria.ru/20230412/trump-1864928696.html
https://ria.ru/20230411/tramp-1864370698.html
сша
нью-йорк (город)
манхэттен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863164168_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_8750ec3e749e3dccc7f346d84145f6a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Дональд Трамп, Джо Байден
Обвинивший Трампа прокурор получил письмо с белым порошком, сообщили СМИ
Fox News: обвинивший Трампа прокурор Элвин Брэгг получил письмо с белым порошком