https://ria.ru/20230413/proizvodstvo-1865029734.html

Ефимов: производство напитков в Москве выросло на восемь процентов

Ефимов: производство напитков в Москве выросло на восемь процентов - РИА Новости, 13.04.2023

Ефимов: производство напитков в Москве выросло на восемь процентов

Московские производители напитков в январе-феврале 2023 года увеличили выпуск на 8,2% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:10

2023-04-13T13:10

2023-04-13T13:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Московские производители напитков в январе-феврале 2023 года увеличили выпуск на 8,2% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Спрос на продукцию столичных производителей напитков вырос после ухода с отечественного рынка некоторых зарубежных производителей. При этом местные иностранные заводы также сосредоточились на развитии новых локальных брендов. В результате за первые два месяца 2023 года объем производства напитков в Москве вырос на 8,2%" - отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что росту производства помогают системные меры поддержки со стороны города, среди которых субсидии, займы, а также различные меры помощи по расширению рынков сбыта, в том числе – экспортных поставок.По данным столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), сегодня в столице в области производства напитков работают 15 предприятий, где заняты более тысяч человек. Эти предприятия выпускают газированные напитки, фруктовые и ягодные соки, лимонады, молочные и кисломолочные, а также растительные напитки.

https://ria.ru/20221120/proizvodstvo-1832616865.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва