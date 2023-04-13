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Ефимов: производство напитков в Москве выросло на восемь процентов - РИА Новости, 13.04.2023
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13:10 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/proizvodstvo-1865029734.html
Ефимов: производство напитков в Москве выросло на восемь процентов
Ефимов: производство напитков в Москве выросло на восемь процентов - РИА Новости, 13.04.2023
Ефимов: производство напитков в Москве выросло на восемь процентов
Московские производители напитков в январе-феврале 2023 года увеличили выпуск на 8,2% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:10
2023-04-13T13:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Московские производители напитков в январе-феврале 2023 года увеличили выпуск на 8,2% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Спрос на продукцию столичных производителей напитков вырос после ухода с отечественного рынка некоторых зарубежных производителей. При этом местные иностранные заводы также сосредоточились на развитии новых локальных брендов. В результате за первые два месяца 2023 года объем производства напитков в Москве вырос на 8,2%" - отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что росту производства помогают системные меры поддержки со стороны города, среди которых субсидии, займы, а также различные меры помощи по расширению рынков сбыта, в том числе – экспортных поставок.По данным столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), сегодня в столице в области производства напитков работают 15 предприятий, где заняты более тысяч человек. Эти предприятия выпускают газированные напитки, фруктовые и ягодные соки, лимонады, молочные и кисломолочные, а также растительные напитки.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: производство напитков в Москве выросло на восемь процентов

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Московские производители напитков в январе-феврале 2023 года увеличили выпуск на 8,2% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Спрос на продукцию столичных производителей напитков вырос после ухода с отечественного рынка некоторых зарубежных производителей. При этом местные иностранные заводы также сосредоточились на развитии новых локальных брендов. В результате за первые два месяца 2023 года объем производства напитков в Москве вырос на 8,2%" - отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.

Он добавил, что росту производства помогают системные меры поддержки со стороны города, среди которых субсидии, займы, а также различные меры помощи по расширению рынков сбыта, в том числе – экспортных поставок.

По данным столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), сегодня в столице в области производства напитков работают 15 предприятий, где заняты более тысяч человек. Эти предприятия выпускают газированные напитки, фруктовые и ягодные соки, лимонады, молочные и кисломолочные, а также растительные напитки.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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