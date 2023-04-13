Ефимов: производство напитков в Москве выросло на восемь процентов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Московские производители напитков в январе-феврале 2023 года увеличили выпуск на 8,2% к аналогичному прошлогоднему показателю, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Спрос на продукцию столичных производителей напитков вырос после ухода с отечественного рынка некоторых зарубежных производителей. При этом местные иностранные заводы также сосредоточились на развитии новых локальных брендов. В результате за первые два месяца 2023 года объем производства напитков в Москве вырос на 8,2%" - отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что росту производства помогают системные меры поддержки со стороны города, среди которых субсидии, займы, а также различные меры помощи по расширению рынков сбыта, в том числе – экспортных поставок.
По данным столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), сегодня в столице в области производства напитков работают 15 предприятий, где заняты более тысяч человек. Эти предприятия выпускают газированные напитки, фруктовые и ягодные соки, лимонады, молочные и кисломолочные, а также растительные напитки.
"Спрос на продукцию столичных производителей напитков вырос после ухода с отечественного рынка некоторых зарубежных производителей. При этом местные иностранные заводы также сосредоточились на развитии новых локальных брендов. В результате за первые два месяца 2023 года объем производства напитков в Москве вырос на 8,2%" - отметил вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что росту производства помогают системные меры поддержки со стороны города, среди которых субсидии, займы, а также различные меры помощи по расширению рынков сбыта, в том числе – экспортных поставок.
По данным столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП), сегодня в столице в области производства напитков работают 15 предприятий, где заняты более тысяч человек. Эти предприятия выпускают газированные напитки, фруктовые и ягодные соки, лимонады, молочные и кисломолочные, а также растительные напитки.