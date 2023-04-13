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ГД приняла закон о штрафах за продажу подлежащих учету лекарств без рецепта - РИА Новости, 13.04.2023
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13:38 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/preparaty-1865039832.html
ГД приняла закон о штрафах за продажу подлежащих учету лекарств без рецепта
ГД приняла закон о штрафах за продажу подлежащих учету лекарств без рецепта - РИА Новости, 13.04.2023
ГД приняла закон о штрафах за продажу подлежащих учету лекарств без рецепта
Госдума в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах до 20 тысяч рублей для фармацевтов и до 200 тысяч рублей - для юрлиц, за... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:38
2023-04-13T13:38
госдума рф
ирина рукавишникова
единая россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Госдума в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах до 20 тысяч рублей для фармацевтов и до 200 тысяч рублей - для юрлиц, за продажу лекарств без рецепта, которые подлежат предметно-количественному учёту.Как отмечали авторы инициативы, документ подготовлен в целях профилактики потребления лекарственных средств с психоактивным действием без назначения врача, а также сбыта в целях незаконного потребления новых потенциально опасных психоактивных синтетических веществ.Основные изменения касаются работы фармацевтов. Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, тогда страдал и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жёстче будут наказывать недобросовестных фармацевтов, поясняла один из авторов инициативы, сенатор Ирина Рукавишникова. Им придётся заплатить штраф – от 10 до 20 тысяч рублей или лишиться возможности работать в аптеке на срок от 6 месяцев до 1 года.Согласно поправкам, фармацевты будут привлекаться по статье к ответственности как должностные лица.Штраф для индивидуальных предпринимателей устанавливается на уровне от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 150 до 200 тысяч рублей.Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы от "Единой России".
https://ria.ru/20230410/lekarstva-1864304816.html
https://ria.ru/20230111/lekarstva-1844045487.html
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госдума рф, ирина рукавишникова , единая россия
Госдума РФ, Ирина Рукавишникова , Единая Россия
ГД приняла закон о штрафах за продажу подлежащих учету лекарств без рецепта

Госдума приняла закон о штрафах за продажу подлежащих учету лекарств без рецепта

© iStock.com / Caiaimage/Agnieszka WozniakФармацевт
Фармацевт - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© iStock.com / Caiaimage/Agnieszka Wozniak
Фармацевт. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Госдума в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах до 20 тысяч рублей для фармацевтов и до 200 тысяч рублей - для юрлиц, за продажу лекарств без рецепта, которые подлежат предметно-количественному учёту.
Как отмечали авторы инициативы, документ подготовлен в целях профилактики потребления лекарственных средств с психоактивным действием без назначения врача, а также сбыта в целях незаконного потребления новых потенциально опасных психоактивных синтетических веществ.
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Основные изменения касаются работы фармацевтов. Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, тогда страдал и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жёстче будут наказывать недобросовестных фармацевтов, поясняла один из авторов инициативы, сенатор Ирина Рукавишникова. Им придётся заплатить штраф – от 10 до 20 тысяч рублей или лишиться возможности работать в аптеке на срок от 6 месяцев до 1 года.
Согласно поправкам, фармацевты будут привлекаться по статье к ответственности как должностные лица.
Штраф для индивидуальных предпринимателей устанавливается на уровне от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 150 до 200 тысяч рублей.
Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы от "Единой России".
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Госдума РФИрина РукавишниковаЕдиная Россия
 
 
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