https://ria.ru/20230413/preparaty-1865039832.html

ГД приняла закон о штрафах за продажу подлежащих учету лекарств без рецепта

ГД приняла закон о штрафах за продажу подлежащих учету лекарств без рецепта - РИА Новости, 13.04.2023

ГД приняла закон о штрафах за продажу подлежащих учету лекарств без рецепта

Госдума в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах до 20 тысяч рублей для фармацевтов и до 200 тысяч рублей - для юрлиц, за... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:38

2023-04-13T13:38

2023-04-13T13:38

госдума рф

ирина рукавишникова

единая россия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Госдума в четверг приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах до 20 тысяч рублей для фармацевтов и до 200 тысяч рублей - для юрлиц, за продажу лекарств без рецепта, которые подлежат предметно-количественному учёту.Как отмечали авторы инициативы, документ подготовлен в целях профилактики потребления лекарственных средств с психоактивным действием без назначения врача, а также сбыта в целях незаконного потребления новых потенциально опасных психоактивных синтетических веществ.Основные изменения касаются работы фармацевтов. Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, тогда страдал и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жёстче будут наказывать недобросовестных фармацевтов, поясняла один из авторов инициативы, сенатор Ирина Рукавишникова. Им придётся заплатить штраф – от 10 до 20 тысяч рублей или лишиться возможности работать в аптеке на срок от 6 месяцев до 1 года.Согласно поправкам, фармацевты будут привлекаться по статье к ответственности как должностные лица.Штраф для индивидуальных предпринимателей устанавливается на уровне от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от 150 до 200 тысяч рублей.Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы от "Единой России".

https://ria.ru/20230410/lekarstva-1864304816.html

https://ria.ru/20230111/lekarstva-1844045487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, ирина рукавишникова , единая россия