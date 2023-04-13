https://ria.ru/20230413/prazdnovanie-1865043182.html
В Калининграде решили не отменять празднование Дня Победы
В Калининграде решили не отменять празднование Дня Победы - РИА Новости, 13.04.2023
В Калининграде решили не отменять празднование Дня Победы
Для отмены Парада Победы 9 мая в Калининграде оснований нет, идет подготовка к его проведению, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в прямом РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:50
2023-04-13T13:50
2023-04-13T14:08
общество
калининград
калининградская область
белгородская область
антон алиханов
день победы
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КАЛИНИНГРАД, 13 апр - РИА Новости. Для отмены Парада Победы 9 мая в Калининграде оснований нет, идет подготовка к его проведению, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте" на странице правительства региона в четверг. Ранее сообщалось, что власти Курской и Белгородской областей отменили поведение парада 9 мая. Решение об отмене парада власти регионов объяснили соображениями безопасности. "Пока вопрос отмены парада мы не обсуждали. Мне кажется, оснований для отмены нет, но это не финальное решение. Мы этот вопрос еще обсудим, но пока готовимся к празднованию", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос пользователя, будут ли власти региона отменять Парад Победы 9 Мая, как это планируют в Курской области и других регионах страны.
https://ria.ru/20230412/parad-1864689940.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, калининград, калининградская область, белгородская область, антон алиханов, день победы
Общество, Калининград, Калининградская область, Белгородская область, Антон Алиханов, День Победы
В Калининграде решили не отменять празднование Дня Победы
Губернатор Алиханов: в Калининграде пока нет оснований для отмены Парада Победы 9 мая