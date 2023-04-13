Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде решили не отменять празднование Дня Победы - РИА Новости, 13.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 13.04.2023 (обновлено: 14:08 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/prazdnovanie-1865043182.html
В Калининграде решили не отменять празднование Дня Победы
В Калининграде решили не отменять празднование Дня Победы - РИА Новости, 13.04.2023
В Калининграде решили не отменять празднование Дня Победы
Для отмены Парада Победы 9 мая в Калининграде оснований нет, идет подготовка к его проведению, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в прямом РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:50
2023-04-13T14:08
общество
калининград
калининградская область
белгородская область
антон алиханов
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822331909_256:0:1280:576_1920x0_80_0_0_75f7857bd64a89c0e65f46e0f0c3069b.jpg
КАЛИНИНГРАД, 13 апр - РИА Новости. Для отмены Парада Победы 9 мая в Калининграде оснований нет, идет подготовка к его проведению, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте" на странице правительства региона в четверг. Ранее сообщалось, что власти Курской и Белгородской областей отменили поведение парада 9 мая. Решение об отмене парада власти регионов объяснили соображениями безопасности. "Пока вопрос отмены парада мы не обсуждали. Мне кажется, оснований для отмены нет, но это не финальное решение. Мы этот вопрос еще обсудим, но пока готовимся к празднованию", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос пользователя, будут ли власти региона отменять Парад Победы 9 Мая, как это планируют в Курской области и других регионах страны.
https://ria.ru/20230412/parad-1864689940.html
калининград
калининградская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822331909_479:0:1247:576_1920x0_80_0_0_7f6255b60796fbe9c9fd8d444e5097af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, калининград, калининградская область, белгородская область, антон алиханов, день победы
Общество, Калининград, Калининградская область, Белгородская область, Антон Алиханов, День Победы
В Калининграде решили не отменять празднование Дня Победы

Губернатор Алиханов: в Калининграде пока нет оснований для отмены Парада Победы 9 мая

© РИА Новости / Екатерина ЯнсонВид на остров Канта, Калининград
Вид на остров Канта, Калининград - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Янсон
Вид на остров Канта, Калининград. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 13 апр - РИА Новости. Для отмены Парада Победы 9 мая в Калининграде оснований нет, идет подготовка к его проведению, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте" на странице правительства региона в четверг.
Ранее сообщалось, что власти Курской и Белгородской областей отменили поведение парада 9 мая. Решение об отмене парада власти регионов объяснили соображениями безопасности.
"Пока вопрос отмены парада мы не обсуждали. Мне кажется, оснований для отмены нет, но это не финальное решение. Мы этот вопрос еще обсудим, но пока готовимся к празднованию", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос пользователя, будут ли власти региона отменять Парад Победы 9 Мая, как это планируют в Курской области и других регионах страны.
Парад Победы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Аксенов прокомментировал решение об отмене парада на День Победы
12 апреля, 10:10
 
ОбществоКалининградКалининградская областьБелгородская областьАнтон АлихановДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала