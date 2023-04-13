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Опрос показал, какие праздники россияне считают самыми важными - РИА Новости, 13.04.2023
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07:08 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/prazdniki-1864951229.html
Опрос показал, какие праздники россияне считают самыми важными
Опрос показал, какие праздники россияне считают самыми важными - РИА Новости, 13.04.2023
Опрос показал, какие праздники россияне считают самыми важными
Россияне назвали самыми важными праздниками День Победы (65%), Новый год (58%) и Пасху (29%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T07:08
2023-04-13T07:08
россия
вциом
пасха
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россияне назвали самыми важными праздниками День Победы (65%), Новый год (58%) и Пасху (29%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Самими важными праздниками россияне назвали День Победы (65%), Новый год (58%) и Пасху (29%). Пасху самым важным праздником считают чаще православные люди (37%) и представители других конфессий (17%), реже - верующие люди, не принадлежащие ни к какой конфессии (14%), колеблющиеся между верой и неверием (13%) и неверующие (3%). Чаще одним из самых важных праздников Пасху называли женщины, а не мужчины - 35% против 21%. Также респонденты рассказали, чем для них является празднование Пасхи. Для 32% это культурно-историческая традиция предков, для 28% - семейная, для 12% это священный обряд. Священным обрядом ее чаще называли люди от 25 до 34 лет (16%), реже - люди от 18 до 24 лет (11%), а также люди от 45 до 59 лет (11%) и люди от 60 лет (11%). Еще для 13% Пасха - это формальность. Формальный характер она чаще всего носит для колеблющихся между верой и неверием (31%), неверующих (26%) и тех, кто верит вне конкретных конфессий (20%). Всероссийский телефонный опрос " ВЦИОМ -Спутник" проведен 9 апреля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, вциом, пасха, общество
Россия, ВЦИОМ, Пасха, Общество
Опрос показал, какие праздники россияне считают самыми важными

ВЦИОМ: самые важные праздники для россиян - День победы, Новый год и Пасха

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВерующие освящают пасхальные куличи и яйца
Верующие освящают пасхальные куличи и яйца - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Верующие освящают пасхальные куличи и яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россияне назвали самыми важными праздниками День Победы (65%), Новый год (58%) и Пасху (29%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Самими важными праздниками россияне назвали День Победы (65%), Новый год (58%) и Пасху (29%). Пасху самым важным праздником считают чаще православные люди (37%) и представители других конфессий (17%), реже - верующие люди, не принадлежащие ни к какой конфессии (14%), колеблющиеся между верой и неверием (13%) и неверующие (3%). Чаще одним из самых важных праздников Пасху называли женщины, а не мужчины - 35% против 21%.
Верующие во время службы в храме Михаила Архангела в Грозном - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Опрос показал, сколько россиян будут праздновать Пасху
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Также респонденты рассказали, чем для них является празднование Пасхи. Для 32% это культурно-историческая традиция предков, для 28% - семейная, для 12% это священный обряд. Священным обрядом ее чаще называли люди от 25 до 34 лет (16%), реже - люди от 18 до 24 лет (11%), а также люди от 45 до 59 лет (11%) и люди от 60 лет (11%). Еще для 13% Пасха - это формальность. Формальный характер она чаще всего носит для колеблющихся между верой и неверием (31%), неверующих (26%) и тех, кто верит вне конкретных конфессий (20%).
Всероссийский телефонный опрос " ВЦИОМ -Спутник" проведен 9 апреля. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Натуральные красители для пасхальных яиц
10 апреля, 10:00
Инфографика
Натуральные красители для пасхальных яицПосмотреть
 
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