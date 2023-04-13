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Сотни человек тушат крупный лесной пожар на Алтае - РИА Новости, 13.04.2023
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19:56 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/pozhar-1865172198.html
Сотни человек тушат крупный лесной пожар на Алтае
Сотни человек тушат крупный лесной пожар на Алтае - РИА Новости, 13.04.2023
Сотни человек тушат крупный лесной пожар на Алтае
Сотни человек тушат крупный лесной пожар в Алтайском крае, огонь планируют локализовать в течение ночи, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T19:56
2023-04-13T19:56
происшествия
алтайский край
михайловский район
россия
виктор томенко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Сотни человек тушат крупный лесной пожар в Алтайском крае, огонь планируют локализовать в течение ночи, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Лесной пожар в Михайловском районе тушат уже сотни сотрудников лесоохраны и государственной противопожарной службы МЧС России. Под защиту взяли село Бастан, чтобы не допустить огонь в этот населенный пункт", - говорится в сообщении. Отмечается, что эвакуация жителей пока не требуется. "На усиление выдвинулся и пожарный поезд из Кулунды, готовы к выезду пожарные расчеты лесоохраны из Панкрушихи и Бобровки. Сил достаточно, чтобы обеспечить запас прочности. Подразделения МЧС и лесоохраны рассчитывают локализовать этот пожар в течение ночи", - отмечает пресс-служба. В минприроды региона добавили, что в тушении задействован вертолёт. О пожаре написал глава региона Виктор Томенко в своём телеграм-канале, отметив, что огонь мог прийти с территории Казахстана.
https://ria.ru/20230413/pozhary-1864941892.html
алтайский край
михайловский район
россия
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происшествия, алтайский край, михайловский район, россия, виктор томенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алтайский край, Михайловский район, Россия, Виктор Томенко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сотни человек тушат крупный лесной пожар на Алтае

В Алтайском крае сотни сотрудников МЧС и лесоохраны тушат крупный пожар

© Фото : Правительство Алтайского краяТушение лесного пожара в Михайловском районе Алтайского края
Тушение лесного пожара в Михайловском районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : Правительство Алтайского края
Тушение лесного пожара в Михайловском районе Алтайского края
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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Сотни человек тушат крупный лесной пожар в Алтайском крае, огонь планируют локализовать в течение ночи, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Лесной пожар в Михайловском районе тушат уже сотни сотрудников лесоохраны и государственной противопожарной службы МЧС России. Под защиту взяли село Бастан, чтобы не допустить огонь в этот населенный пункт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эвакуация жителей пока не требуется.
"На усиление выдвинулся и пожарный поезд из Кулунды, готовы к выезду пожарные расчеты лесоохраны из Панкрушихи и Бобровки. Сил достаточно, чтобы обеспечить запас прочности. Подразделения МЧС и лесоохраны рассчитывают локализовать этот пожар в течение ночи", - отмечает пресс-служба.
В минприроды региона добавили, что в тушении задействован вертолёт.
О пожаре написал глава региона Виктор Томенко в своём телеграм-канале, отметив, что огонь мог прийти с территории Казахстана.
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ПроисшествияАлтайский крайМихайловский районРоссияВиктор ТоменкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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