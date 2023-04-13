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Сотни человек тушат крупный лесной пожар на Алтае

Сотни человек тушат крупный лесной пожар на Алтае - РИА Новости, 13.04.2023

Сотни человек тушат крупный лесной пожар на Алтае

Сотни человек тушат крупный лесной пожар в Алтайском крае, огонь планируют локализовать в течение ночи, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T19:56

2023-04-13T19:56

2023-04-13T19:56

происшествия

алтайский край

михайловский район

россия

виктор томенко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 13 апр - РИА Новости. Сотни человек тушат крупный лесной пожар в Алтайском крае, огонь планируют локализовать в течение ночи, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Лесной пожар в Михайловском районе тушат уже сотни сотрудников лесоохраны и государственной противопожарной службы МЧС России. Под защиту взяли село Бастан, чтобы не допустить огонь в этот населенный пункт", - говорится в сообщении. Отмечается, что эвакуация жителей пока не требуется. "На усиление выдвинулся и пожарный поезд из Кулунды, готовы к выезду пожарные расчеты лесоохраны из Панкрушихи и Бобровки. Сил достаточно, чтобы обеспечить запас прочности. Подразделения МЧС и лесоохраны рассчитывают локализовать этот пожар в течение ночи", - отмечает пресс-служба. В минприроды региона добавили, что в тушении задействован вертолёт. О пожаре написал глава региона Виктор Томенко в своём телеграм-канале, отметив, что огонь мог прийти с территории Казахстана.

https://ria.ru/20230413/pozhary-1864941892.html

алтайский край

михайловский район

россия

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происшествия, алтайский край, михайловский район, россия, виктор томенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)